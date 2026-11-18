Η εθνική ομάδα της Αργεντινής πέτυχε μια σαρωτική νίκη επί της Κόστα Ρίκα, επικρατώντας με το εμφατικό 7-0 σε φιλικό αγώνα που φιλοξενήθηκε στο στάδιο “Μάριο Αλμπέρτο Κέμπες” της Κόρδοβα. Η αναμέτρηση αυτή σηματοδότησε το αγωνιστικό αντίο της “αλμπισελέστε” για το 2026. Μεγάλοι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης αναδείχθηκαν οι Νίκο Παζ, Χουλιάν Άλβαρες και Φράνκο Μασταντουόνο, οι οποίοι σημείωσαν από δύο τέρματα ο καθένας, ενώ ένα γκολ πρόσθεσε και ο Αλέξις Μακ Άλιστερ.

Εντυπωσιακή επικράτηση στην Κόρδοβα

Η Αργεντινή παρουσιάστηκε ιδιαίτερα δυναμική στον αγωνιστικό χώρο του “Μάριο Αλμπέρτο Κέμπες”, προσφέροντας ένα θέαμα υψηλού σκορ στους φιλάθλους. Η ομάδα της Λατινικής Αμερικής δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Κόστα Ρίκα, φτάνοντας στην ευρεία νίκη με επτά γκολ. Η αναμέτρηση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της “αλμπισελέστε” για το έτος 2026.

Η επικράτηση αυτή ήρθε λίγα 24ωρα μετά την εντός έδρας ήττα της Αργεντινής από την Ουρουγουάη με 2-1, γεγονός που έδωσε επιπλέον κίνητρο στους παίκτες για μια δυναμική εμφάνιση. Το φιλικό παιχνίδι αποτέλεσε μια ευκαιρία για την ομάδα να κλείσει τη χρονιά με θετικό πρόσημο και να επιβεβαιώσει την επιθετική της δυναμική.

Οι πρωταγωνιστές της επίθεσης

Τρεις ποδοσφαιριστές ξεχώρισαν ιδιαίτερα για την επιθετική τους δράση, σημειώνοντας ο καθένας δύο τέρματα. Ο Νίκο Παζ, ο Χουλιάν Άλβαρες και ο Φράνκο Μασταντουόνο ήταν οι κύριοι εκφραστές της επιθετικής γραμμής της Αργεντινής, συνεισφέροντας καθοριστικά στο τελικό 7-0. Το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ πρόσθεσε και ο Αλέξις Μακ Άλιστερ, συμπληρώνοντας την επιθετική πανδαισία.

Ειδική αναφορά αξίζει στον Φράνκο Μασταντουόνο, ο οποίος πέρασε στον αγώνα κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, αντικαθιστώντας τον Νίκο Παζ. Παρά τον χρόνο συμμετοχής του, κατάφερε να σημειώσει δύο γκολ, δείχνοντας την άμεση προσαρμογή του και την ικανότητά του να επηρεάζει το παιχνίδι από τον πάγκο.

Η πρώτη διακοπή χωρίς τον Μέσι

Η συγκεκριμένη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, τον Νοέμβριο, ήταν η πρώτη για την “αλμπισελέστε” που διεξήχθη χωρίς την παρουσία του Λιονέλ Μέσι. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά με το εθνόσημο τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο τελευταίος του αγώνας με την εθνική Αργεντινής ήταν μια φιλική νίκη εναντίον του Μπενίν. Ο Λιονέλ Μέσι ολοκλήρωσε μια διεθνή καριέρα με εντυπωσιακά στατιστικά, έχοντας καταγράψει συνολικά 207 συμμετοχές και σημειώνοντας 125 γκολ με τη φανέλα της Αργεντινής.

Ευκαιρίες για το «νέο αίμα» της ομάδας

Η αναμέτρηση με την Κόστα Ρίκα προσέφερε μια σημαντική ευκαιρία στον προπονητή, Λιονέλ Σκαλόνι, να αξιολογήσει το “νέο αίμα” της ομάδας. Ο Σκαλόνι είχε την δυνατότητα να δώσει χρόνο συμμετοχής σε νεαρούς και ανερχόμενους ποδοσφαιριστές, δοκιμάζοντας τις ικανότητές τους σε διεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης, αρκετοί παίκτες έλαβαν χρόνο συμμετοχής, μεταξύ των οποίων οι Πρεστιάνι, Περόνε, Βέγκα, Λόπες, Τρόιλο και Ανσελμίνο. Η παρουσία τους στον αγωνιστικό χώρο δίνει μια εικόνα για το μέλλον της εθνικής ομάδας και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο προπονητής.

Απολογισμός του 2026 και η πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Με την ολοκλήρωση του αγώνα κόντρα στην Κόστα Ρίκα, η Αργεντινή έκλεισε το 2026 με έναν εντυπωσιακό απολογισμό. Η “αλμπισελέστε” κατέγραψε συνολικά 15 νίκες και μόλις δύο ήττες σε 17 αναμετρήσεις που έδωσε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει τη σταθερότητα και τη δυναμική της ομάδας.

Επιπλέον, η Αργεντινή έφτασε μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου αντιμετώπισε την Ισπανία. Παρόλο που η ομάδα της Λατινικής Αμερικής δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο, η πορεία της μέχρι τον τελικό αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για το 2026.

Με πληροφορίες από: Newsit