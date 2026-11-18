Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προσφέρει ξεχωριστή εμπειρία στο VIP lounge για τον αγώνα με τη Ζαλγκίρις

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία στους φιλάθλους της, δίνοντας την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον εκτός έδρας αγώνα της EuroLeague με τη Ζαλγκίρις Κάουνας από το VIP Lounge του T-Center στην Αθήνα. Η αναμέτρηση, που διεξάγεται την Πέμπτη στις 19 Νοεμβρίου και ώρα 20:00, θα μεταδοθεί ζωντανά σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον. Αυτή η πρωτοβουλία απευθύνεται σε όσους δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν στο Κάουνας της Λιθουανίας για να στηρίξουν την ομάδα.

Η αναμέτρηση της Euroleague και η εναλλακτική παρακολούθηση

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Κάουνας για να αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η δράση της διοργάνωσης μοιράζεται την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου, σε Κάουνας και Αθήνα, με την έναρξη του αγώνα να έχει οριστεί για τις 20:00.

Ενώ οι «πράσινοι» θα έχουν την υποστήριξη φιλάθλων που θα ταξιδέψουν στη χώρα της Βαλτικής, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μεριμνά και για όσους δεν θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στο γήπεδο. Για αυτούς, προσφέρεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το παιχνίδι μέσα από μια ξεχωριστή εμπειρία στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η εμπειρία στο Globalsat GOLD VIP Lounge

Η πράσινη ΚΑΕ δίνει την ευκαιρία στον κόσμο της ομάδας να βρεθεί στο VIP Lounge του T-Center και να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με έναν διαφορετικό τρόπο. Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παραμείνουν στο «σπίτι» της ομάδας και να παρακολουθήσουν το εκτός έδρας παιχνίδι μέσα από το Globalsat GOLD VIP Lounge.

Αυτή η game day experience έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια μοναδική «πράσινη» φιλοξενία, η οποία και φέτος αναμένεται να είναι ξεχωριστή. Η εμπειρία του Telekom Center Athens ως μέλη στο Away Games VIP Club υπόσχεται μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα για την παρακολούθηση του αγώνα.

Γνωριμία με την ομάδα και προμήθεια προϊόντων

Πέρα από την παρακολούθηση του αγώνα, οι παρευρισκόμενοι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνομιλήσουν με μέλη του επιτελείου της ομάδας, καθώς και με αθλητές που δεν έχουν ακολουθήσει την αποστολή στο Κάουνας. Αυτό προσφέρει μια πιο άμεση επαφή με τον οργανισμό του Παναθηναϊκού.

Επιπλέον, οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθευτούν τα επίσημα προϊόντα της ομάδας από το PAOSHOP, το οποίο θα βρίσκεται στη VIP είσοδο του γηπέδου. Η δυνατότητα αυτή ενισχύει την συνολική εμπειρία, επιτρέποντας στους παρευρισκόμενους να αποκτήσουν αναμνηστικά και είδη της αγαπημένης τους ομάδας.

Πληροφορίες για το Away Games VIP Club

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός καλεί τους φιλάθλους να ζήσουν την εμπειρία του Telekom Center Athens ως μέλη του Away Games VIP Club. Η διοργάνωση υπόσχεται μια μοναδική «πράσινη» φιλοξενία, σχεδιασμένη να είναι ξεχωριστή και φέτος.

Για όσους ενδιαφέρονται να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Away Games και την εν λόγω πρωτοβουλία, μπορούν να απευθυνθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση hospitality@paobc.gr. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης του σχετικού συνδέσμου, ο οποίος παρέχεται για περαιτέρω λεπτομέρειες. Η ανακοίνωση συνοδεύεται από τα hashtags #WeTheGreens και #paobcaktor.

Με πληροφορίες από: Athletiko