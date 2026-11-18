Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για τα ξεσπάσματα στους αγώνες και τη σχέση με τον πατέρα του

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν καλεσμένος στην τηλεοπτική εκπομπή «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου το βράδυ της Τρίτης, 17 Νοεμβρίου. Ο Έλληνας τενίστας άνοιξε τα χαρτιά του σε μια εκτενή συνέντευξη, μιλώντας για την πίεση που βιώνει στον πρωταθλητισμό και για την οικογένειά του.

Ο Τσιτσιπάς αναφέρθηκε στα ξεσπάσματά του κατά τη διάρκεια των αγώνων, στους τσακωμούς και τη σχέση του με τον πατέρα του, Απόστολο. Επίσης, μίλησε και για την προσωπική του ζωή, προσφέροντας μια αφοπλιστική εικόνα της καθημερινότητάς του.

Οι δηλώσεις στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έθεσε στον Στέφανο Τσιτσιπά ερωτήσεις σχετικά με τις στιγμές έντασης και τα ξεσπάσματα που παρατηρούνται στους αγώνες του. Ο παρουσιαστής εξέφρασε την ανησυχία του κοινού, αναφέροντας ότι οι θεατές στεναχωριούνται όταν τον ακούν να θυμώνει ή να τσακώνεται με τον πατέρα του.

Ο Αρναούτογλου σημείωσε ότι πολλές φορές ο κόσμος κατανοεί την ανάγκη για ξέσπασμα, αλλά ταυτόχρονα αναρωτιέται γιατί δεν μπορεί να κάνει υπομονή και να μην ξεσπάσει μπροστά σε όλους. Έθεσε μάλιστα το ερώτημα αν ο τενίστας νιώθει άσχημα για αυτές τις στιγμές, υποθέτοντας ότι μπορεί να βλέπει τον πατέρα του ως προπονητή και όχι ως γονέα εκείνη τη στιγμή.

Η πίεση του πρωταθλητισμού και τα ξεσπάσματα

Απαντώντας στις ερωτήσεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς περιέγραψε την κατάσταση που βιώνει εν ώρα αγώνα. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν βλέπω τίποτα εκείνη την ώρα, παθαίνω black out», τονίζοντας την ένταση των στιγμών.

Ο Έλληνας τενίστας χαρακτήρισε αυτή την κατάσταση ως το χειρότερο πράγμα στο άθλημά του, καθώς δεν μπορεί να ξεσπάσει ή να πει οτιδήποτε, λόγω της παρουσίας όλων των καμερών. Απέδωσε αυτές τις αντιδράσεις στο άγχος του αγώνα και στην προσπάθεια να κερδίσει πόντους, εξηγώντας την πίεση που δέχεται.

Οι τύψεις μετά τους αγώνες

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξέφρασε τις τύψεις του για τις στιγμές έντασης, δηλώνοντας ότι όταν βλέπει εκ των υστέρων τα πλάνα, δεν του αρέσει καθόλου η εικόνα. «Νιώθω τύψεις», είπε, υπογραμμίζοντας το αρνητικό συναίσθημα που τον διακατέχει.

Ο τενίστας τόνισε πως αυτές οι συμπεριφορές είναι κακές τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του, και δεν βλέπει τίποτα το θετικό μέσα από αυτές. Πολλές φορές, όπως ανέφερε, εύχεται να μην είχε γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, αναγνωρίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις.

Η σχέση με τον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά

Σε ό,τι αφορά τη σχέση του με τον πατέρα του, Απόστολο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκάλυψε ότι έχουν ζητήσει συγγνώμη ο ένας από τον άλλον. Υπογράμμισε την αγάπη που τους συνδέει και την καθημερινή τους επικοινωνία μέσω τηλεφώνου.

Ο τενίστας δήλωσε ότι του αρέσει η σχέση γιου-πατέρα χωρίς το τένις να βρίσκεται στη μέση. Επεσήμανε ότι έχουν χτίσει κάτι «καθαρό» στη σχέση τους, απομακρύνοντας το άθλημα από την προσωπική τους επικοινωνία.

Το τένις ως «τοξικό» στοιχείο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξήγησε ότι το τένις είχε φτάσει να είναι «τοξικό» και για τους δύο, δηλαδή για τον ίδιο και τον πατέρα του. Η κατάσταση είχε φτάσει σε σημείο που ήταν δύσκολο να τα βρουν, δημιουργώντας προβλήματα στη σχέση τους.

Πιστεύει ότι αυτή η δυσκολία οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει «φίλτρο» όταν μιλάει κανείς με τον πατέρα του. Τέλος, ο Στέφανος Τσιτσιπάς σημείωσε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε ποτέ στη ζωή του αν ήταν μέρος σε ομαδικό άθλημα, όπως το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο, υποδηλώνοντας τη μοναδικότητα της πίεσης στο ατομικό άθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta