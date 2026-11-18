Ο Μάρκο Νίκολιτς, προπονητής της ΑΕΚ, βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές αποφάσεις ενόψει της αναμέτρησης με την Καλαμάτα, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στη Νίκαια. Οι δύο βασικές επιλογές που καλείται να κάνει αφορούν τον τερματοφύλακα της ομάδας, καθώς και τον παίκτη που θα καλύψει τη θέση του τιμωρημένου Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Η επιστροφή των διεθνών ποδοσφαιριστών στα Σπάτα σηματοδοτεί την έναρξη της εντατικής προετοιμασίας για το απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί.

Επιστροφή διεθνών και απαιτητικό πρόγραμμα

Οι υποχρεώσεις των έντεκα διεθνών παικτών της ΑΕΚ με τις Εθνικές τους ομάδες έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Οι τελευταίοι που αγωνίστηκαν χθες βράδυ και παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής για να ενσωματωθούν ξανά στα Σπάτα είναι οι Μαρίν, Κοϊτά και Βάργκα. Από σήμερα, ο Μάρκο Νίκολιτς θα υποδέχεται σταδιακά τους παίκτες που απουσίαζαν το προηγούμενο διάστημα.

Οι κιτρινόμαυροι εισέρχονται πλέον σε ρυθμούς επανέναρξης, έχοντας μπροστά τους ένα απαιτητικό πρόγραμμα με εννέα παιχνίδια ως το τέλος του έτους. Αυτές οι αναμετρήσεις αναμένεται να καθορίσουν πολλά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα ξεκινάει με τον αγώνα του Σαββάτου κόντρα στην Καλαμάτα, όπου η νίκη θεωρείται μονόδρομος για την Ένωση.

Εστία: Στρακόσια ή Μπρινιόλι;

Μία από τις κρίσιμες αποφάσεις του Σέρβου τεχνικού για το αρχικό σχήμα αφορά τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Ο Στρακόσια έδειξε την ετοιμότητά του στο φιλικό παιχνίδι με την ΑΕ Λεμεσού, έχοντας συμπληρώσει δύο γεμάτες εβδομάδες κανονικών προπονήσεων μετά το ράγισμα στο χέρι. Ο Αλβανός διεθνής τερματοφύλακας αποτελεί την πρώτη επιλογή του Νίκολιτς.

Πλέον, μένει να φανεί αν ο Στρακόσια θα επανέλθει στο τέρμα, αντικαθιστώντας τον Μπρινιόλι. Ο Ιταλός τερματοφύλακας στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και παρουσίασε σταθερή απόδοση κατά τη διάρκεια του τελευταίου διμήνου, καλύπτοντας επάξια το κενό του τραυματία συναδέλφου του.

Αναζήτηση αντικαταστάτη για τον Μαρίν

Ο Μαρίν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό πριν τη διακοπή, είναι μία από τις «κολώνες» του Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα. Η απουσία του δημιουργεί την ανάγκη εύρεσης του κατάλληλου αντικαταστάτη στον άξονα της μεσαίας γραμμής για τον αγώνα με την Καλαμάτα.

Με ενδιαφέρον αναμένεται η απόφαση του προπονητή τόσο για τον παίκτη που θα επιλέξει στη θέση του Μαρίν, όσο και με ποιον θα τον ταιριάξει. Ο Κάιρινεν επιστρέφει με ένα σφίξιμο που δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί με την Εθνική Φινλανδίας, και αναμένονται νεότερα για την κατάστασή του και τη διαθεσιμότητά του.

Οι επιλογές για τον άξονα

Πέρα από την περίπτωση του Κάιρινεν, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει στη διάθεσή του και άλλες επιλογές για να καλύψει το κενό του Μαρίν. Οι παίκτες που μπορούν να αγωνιστούν στον άξονα της μεσαίας γραμμής είναι οι Βιτάλις, Αριάγκα και Μάνταλος. Επιπλέον, ο Μάγερ έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα σε αυτή τη θέση, προσφέροντας μία ακόμα εναλλακτική λύση στον Σέρβο τεχνικό.

Η ΑΕΚ καλείται να παρουσιάσει ένα πειστικό πρόσωπο μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια, κάτι που τη φετινή σεζόν τη δυσκολεύει αρκετά. Ο Νίκολιτς θα εστιάσει αποκλειστικά σε αυτό το παιχνίδι και όχι σε ό,τι ακολουθεί στη συνέχεια, όπως για παράδειγμα το σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι την Τρίτη με την Κόμο στην Ιταλία.

Απουσίες και προπονήσεις

Δεδομένα εκτός αγώνα είναι ο Ζούμπκοφ, ο οποίος θα παραμείνει νοκ-άουτ μέχρι το τέλος του έτους. Για τον λόγο αυτό, αντικαταστάθηκε από τον Κουτέσα στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας. Νεότερα αναμένονταν επίσης για την κατάσταση των Ζοάο Μ, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Περισσότερα για τα συνολικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να γίνουν γνωστά την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή. Αυτές οι δύο ημέρες θα είναι οι ουσιαστικές προπονήσεις που θα έχει ο Σέρβος τεχνικός για να δουλέψει εντατικά το ματς με την Καλαμάτα και να οριστικοποιήσει τις επιλογές του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta