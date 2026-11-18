Ο Φακούντο Πελίστρι, παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του στον Παναθηναϊκό, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του δόθηκε στην εθνική ομάδα της Ουρουγουάης. Ο 24χρονος εξτρέμ είχε θετική παρουσία στη φιλική αναμέτρηση της Ουρουγουάης απέναντι στη Δομινικανή Δημοκρατία, συμβάλλοντας ενεργά στη νίκη της ομάδας του. Η εμφάνισή του έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον του στον ελληνικό σύλλογο.

Η επιδραστική παρουσία με την Ουρουγουάη

Ο Φακούντο Πελίστρι εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο στο 74ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης της Ουρουγουάης με τη Δομινικανή Δημοκρατία, αντικαθιστώντας τον Αγκουστίν Κανόμπιο. Η παρουσία του ήταν άμεσα αισθητή, καθώς μόλις πέντε λεπτά μετά την είσοδό του, ο Ουρουγουανός εξτρέμ πρωταγωνίστησε σε μια φάση που οδήγησε σε πέναλτι.

Συγκεκριμένα, ο Πελίστρι εκμεταλλεύτηκε την πάσα που του έδωσε ο Ντάργουιν Νούνιες, μπήκε στην περιοχή των αντιπάλων και ανατράπηκε από τον τερματοφύλακα της Δομινικανής Δημοκρατίας. Το πέναλτι που κέρδισε ο 24χρονος ποδοσφαιριστής μετέτρεψε σε γκολ ο Νικολάς Ντε λα Κρους, διαμορφώνοντας το 3-0 για την Ουρουγουάη. Σημειώνεται ότι το σκορ είχε ανοίξει στο πρώτο ημίχρονο από τον Ροντρίγκο Αγκίρε, ενώ η Ουρουγουάη πέτυχε συνολικά πέντε τέρματα, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της για τη διακοπή του Νοεμβρίου με δύο νίκες.

Οι δηλώσεις του και το αβέβαιο μέλλον στον Παναθηναϊκό

Η θετική αυτή εμφάνιση του Πελίστρι με την εθνική του ομάδα έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του, στις οποίες είχε εκφράσει την επιθυμία του για περισσότερο χρόνο συμμετοχής στον Παναθηναϊκό. Ο Ουρουγουανός είχε τονίσει χαρακτηριστικά: «Θέλω να γίνω πρωταθλητής και με τον σύλλογό μου», υπογραμμίζοντας τους στόχους του με το «τριφύλλι».

Παρόλα αυτά, το μέλλον του Φακούντο Πελίστρι στην ελληνική ομάδα παραμένει μετέωρο. Το ενδεχόμενο αποχώρησής του κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, τον Ιανουάριο, εξακολουθεί να βρίσκεται στο προσκήνιο, καθώς ο ίδιος αναζητά ευκαιρίες για να δείξει την αξία του και να διεκδικήσει μεγαλύτερο ρόλο στα πλάνα του προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ.

Το απαιτητικό πρόγραμμα του «τριφυλλιού»

Με την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας, ο Πελίστρι ενδέχεται να βρει μπροστά του μια σημαντική ευκαιρία για να αλλάξει τα δεδομένα. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, καθώς καλείται να δώσει εννέα παιχνίδια σε διάστημα μόλις 29 ημερών. Αυτή η σειρά αναμετρήσεων θα διεξαχθεί από τις 22 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου.

Οι αγώνες αυτοί καλύπτουν τρεις διαφορετικές διοργανώσεις: το πρωτάθλημα, το Κύπελλο Ελλάδας και το Conference League. Το βεβαρυμένο πρόγραμμα αναμένεται να οδηγήσει τον προπονητή Νίστρουπ σε μεγαλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου ρόστερ, προσφέροντας έτσι περισσότερες ευκαιρίες σε παίκτες που μέχρι τώρα είχαν περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.

Ευκαιρία για διεκδίκηση μεγαλύτερου ρόλου

Στο πλαίσιο αυτού του απαιτητικού προγράμματος, ο Φακούντο Πελίστρι θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να αποδείξει στον Δανό τεχνικό, Τζέικομπ Νίστρουπ, πως μπορεί να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις στα άκρα της επίθεσης. Η περίοδος αυτή θεωρείται καθοριστική για τον Ουρουγουανό ποδοσφαιριστή.

Καθώς η χειμερινή μεταγραφική περίοδος πλησιάζει, το επόμενο διάστημα αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και για το μέλλον του Πελίστρι στον Παναθηναϊκό. Ο παίκτης αναμένεται να ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου, ξεκινώντας την προσπάθειά του για να κερδίσει μια θέση στην ενδεκάδα.

Με πληροφορίες από: Athletiko