Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς για τον χρόνο συμμετοχής του στον Παναθηναϊκό και τη νίκη της Κροατίας U21

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο 21χρονος μέσος του Παναθηναϊκού, έλαβε φανέλα βασικού και πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην πρόσφατη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων της Κροατίας απέναντι στη Γερμανία. Μετά τη σπουδαία ανατροπή και τη νίκη της ομάδας του με σκορ 3-2, ο Κροάτης ποδοσφαιριστής μίλησε για την εικόνα της ομάδας του, αλλά και για τον χρόνο συμμετοχής του στον ελληνικό σύλλογο. Ο ίδιος τόνισε πως πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερα πράγματα.

Η μεγάλη ανατροπή της Κροατίας U21 απέναντι στη Γερμανία

Η Εθνική Ελπίδων της Κροατίας κατάφερε να σημειώσει μια σημαντική νίκη σε φιλική αναμέτρηση, επικρατώντας της Γερμανίας με σκορ 3-2. Οι νεαροί Κροάτες βρέθηκαν πίσω στο σκορ, ωστόσο πραγματοποίησαν μια σπουδαία ανατροπή, δείχνοντας ψυχραιμία και αποφασιστικότητα μέχρι το τέλος του αγώνα.

Τα τέρματα που οδήγησαν στην επικράτηση της Κροατίας U21 σημειώθηκαν από τον Σεγκέτσιτς, ο οποίος συνέβαλε με ένα γκολ, και τον Φραν Τόπιτς, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ. Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αγωνίστηκε ως βασικός σε αυτή την αναμέτρηση και αντικαταστάθηκε στις καθυστερήσεις, έχοντας μια εξαιρετική παρουσία στον αγωνιστικό χώρο, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του για την Εθνική Ελπίδων της Κροατίας.

Οι δηλώσεις του Γιάγκουσιτς μετά τον αγώνα

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς κλήθηκε να σχολιάσει την εικόνα της ομάδας του και τη νίκη επί της Γερμανίας. Ο 21χρονος μέσος χαρακτήρισε το παιχνίδι ως δύσκολο, αναφέροντας ότι στην αρχή η ομάδα του μπορούσε να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Ωστόσο, υπογράμμισε τη μαχητικότητα των Κροατών, δηλώνοντας: «Εμείς είμαστε η Κροατία, δεν τα παρατάμε ποτέ και στο τέλος καταφέραμε να νικήσουμε».

Ο Γιάγκουσιτς εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα και την προσπάθεια της ομάδας, τονίζοντας ότι η ποιότητα των παικτών παραμένει υψηλή. Οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν το πνεύμα της ομάδας, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να φτάσει στη νίκη.

Η κατάσταση στον Παναθηναϊκό και ο χρόνος συμμετοχής

Πέρα από την επιτυχία με την εθνική του ομάδα, ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αναφέρθηκε και στην κατάσταση που επικρατεί στον σύλλογό του, τον Παναθηναϊκό, και ειδικότερα στον χρόνο συμμετοχής του. Ο 21χρονος χαφ έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 13 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τα «πράσινα», έχοντας σκοράρει δύο φορές. Ο συνολικός του χρόνος συμμετοχής ανέρχεται σε 525 αγωνιστικά λεπτά.

Παρότι ο χρόνος συμμετοχής του μπορεί να μην είναι ο επιθυμητός, ο Γιάγκουσιτς δήλωσε ότι πιστεύει πως έχει βελτιωθεί σημαντικά στον τακτικό τομέα. «Δόξα τω Θεώ, η ποιότητα παραμένει. Παρότι μπορεί να μην αγωνίζομαι πολύ, πιστεύω ότι έχω βελτιωθεί σημαντικά στον τακτικό τομέα», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας την αφοσίωσή του στη συνεχή εξέλιξη.

Ο Κροάτης μέσος εξέφρασε μια γενική ικανοποίηση για την πορεία του, αλλά ταυτόχρονα τόνισε ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. «Μπορώ να είμαι ικανοποιημένος, αλλά πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Προσπαθώ, δουλεύω και προπονούμαι», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του στην σκληρή δουλειά για να επιτύχει τους στόχους του και να αυξήσει τον χρόνο συμμετοχής του στην ομάδα του Παναθηναϊκού.

Οι στόχοι για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21

Κοιτώντας μπροστά, ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αναφέρθηκε και στους στόχους της Εθνικής Ελπίδων της Κροατίας για το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής δήλωσε ότι η ομάδα θα πάει στη διοργάνωση με υψηλούς στόχους, δείχνοντας την αυτοπεποίθηση και τις φιλοδοξίες των Κροατών για μια επιτυχημένη πορεία.

Ο Γιάγκουσιτς επισήμανε επίσης τη σημασία του Euro U21 ως πλατφόρμα για τους νεαρούς παίκτες, καθώς πολλοί σκάουτερ και προπονητές παρακολουθούν στενά τη διοργάνωση. «Δεδομένου ότι πολλοί σκάουτερ και προπονητές παρακολουθούν το Euro Κ21, πιστεύω ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές και όλες οι ομάδες θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό», δήλωσε, υπογραμμίζοντας το κίνητρο που έχουν οι παίκτες να διακριθούν σε ένα τόσο σημαντικό τουρνουά.

Με πληροφορίες από: Athletiko