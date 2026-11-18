Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου, το βράδυ της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, όπου μίλησε για διάφορα θέματα που αφορούν τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική του ζωή. Ο Έλληνας τενίστας εξέφρασε το παράπονό του για τη μεταχείριση που έχει δεχθεί κατά καιρούς από τα ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης, δηλώνοντας ότι ένιωσε αδικημένος και πικραμένος.

Η αντιμετώπιση από τα ελληνικά μίντια

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκάλυψε ότι, παρόλο που δεν παρακολουθεί συστηματικά τα ελληνικά μίντια, ενημερώνεται για όσα δημοσιεύονται σχετικά με εκείνον, κυρίως όταν βρίσκεται στο εξωτερικό για τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. «Έχω αδικηθεί μερικές φορές εδώ πέρα, από αυτά που βλέπω στο εξωτερικό, γιατί κυρίως στο εξωτερικό τα βλέπω όλα αυτά, όταν ταξιδεύω στα διάφορα τουρνουά στα οποία παίζω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής τόνισε ότι ένιωσε «λίγο αδικημένος και πικραμένος» και πως «δεν άξιζα τέτοια μεταχείριση από τα ελληνικά μίντια». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι είναι δύσκολο να αγνοήσει κανείς όλα όσα λέγονται και γράφονται. Ο Τσιτσιπάς εξήγησε πως γνωρίζει ότι «δεν μπορείς, δυστυχώς, να έχεις ούτε καν το τέλειο image, αλλά ούτε και να έχεις πάντα τις σωστές και τις καλύτερες απόψεις από όλους», υπογραμμίζοντας ότι «και οι κακές απόψεις είναι σημαντικές, γιατί δείχνουν την ανθρωπιά σου. Σαν άνθρωποι, δεν είμαστε τέλειοι».

Στάση απέναντι στις συνεντεύξεις και τις άβολες ερωτήσεις

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρωτήθηκε και για τη στάση του απέναντι στις συνεντεύξεις και τις πιθανές άβολες ερωτήσεις. Δήλωσε ότι του έχει τύχει να δεχθεί τέτοιες ερωτήσεις, κρατώντας το πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του. Ωστόσο, εξήγησε ότι λόγω της προσωπικότητάς του, του είναι πολύ εύκολο να απαντήσει σε οτιδήποτε τον ρωτήσει κάποιος, χωρίς να έχει «πάρα πολύ κόμπλεξ με αυτό».

«Σε γενικές γραμμές, θα έλεγα ότι βολεύομαι με οτιδήποτε. Μου αρέσει να είμαι ο εαυτός μου, μου αρέσει να λέω την αλήθεια, αυτό που σκέφτομαι εκείνη την παρούσα στιγμή», είπε ο τενίστας. Διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει κάτι που θα τον ενοχλούσε τόσο πολύ όσο θα ενοχλούσε κάποιον άλλον, δηλώνοντας «πολύ πιο οκ σε αυτά τα πράγματα». Αναφέρθηκε επίσης σε μια παλαιότερη συνέντευξη που είχε δώσει στον Γιώργο Λιάγκα για την εκπομπή «Το Πρωινό».

Η σχέση με τον πατέρα του και οι εντάσεις

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε και για τη σχέση του με τον πατέρα του, διαχωρίζοντας την προσωπική από την επαγγελματική τους διάσταση. Περιέγραψε τη σχέση τους ως πατέρα και γιου ως «απολύτως φυσιολογική», σημειώνοντας ότι έχουν ζητήσει συγγνώμη ο ένας από τον άλλον και ότι αγαπιούνται και μιλούν καθημερινά στο τηλέφωνο.

Από την άλλη πλευρά, η επαγγελματική τους σχέση είχε φτάσει σε ένα «τοξικό σημείο», καθώς δεν μπορούσαν να τα βρουν και είχαν διαφορετικές απόψεις, κάτι που χαρακτήρισε δύσκολο. Ο Τσιτσιπάς υπογράμμισε ότι το γεγονός πως ο πατέρας του τον άφησε «να αναπνεύσω και να κάνω τα δικά μου βήματα» τον βοήθησε να γίνει άντρας και να χτίσει τη δική του ζωή στον χώρο του τένις.

Τα ξεσπάσματα στο γήπεδο

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αναφέρθηκε επίσης στα έντονα συναισθήματα και τα ξεσπάσματα που έχει κάποιες φορές κατά τη διάρκεια των αγώνων. Αποκάλυψε ότι πρόκειται για αντιδράσεις για τις οποίες μετέπειτα μετανιώνει και νιώθει τύψεις. «Όταν ξεσπάω, δεν βλέπω τίποτα εκείνη την ώρα, σαν να κάνω μπλακάουτ», δήλωσε.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τόνισε ότι πάντα έχει στο μυαλό του πως δεν μπορεί να ξεσπάσει ή να πει αυτό που θέλει, καθώς όλες οι κάμερες είναι πάνω του. «Όταν βλέπω αυτά τα βίντεο, δεν μου αρέσει καθόλου σαν εικόνα», πρόσθεσε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την εικόνα που παρουσιάζει σε αυτές τις στιγμές.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki