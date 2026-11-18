Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μακάμπι σε ένα «τρελό» παιχνίδι που διεξήχθη στην Κύπρο, εξασφαλίζοντας μια νίκη που κρίθηκε κυριολεκτικά στα τελευταία δευτερόλεπτα. Οι Πειραιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με το φάσμα της ήττας, καθώς έχασαν ένα προβάδισμα 15 πόντων, αλλά κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση με δύο απίστευτα σουτ. Η ομάδα, αν και περνάει μια δύσκολη περίοδο με έλλειψη σταθερότητας και ενέργειας, έδειξε την καρδιά του πρωταθλητή και βασίστηκε στην εξαιρετική απόδοση του κορυφαίου παίκτη της Ευρώπης.

Η εξέλιξη του «τρελού» αγώνα στην Κύπρο

Ο αγώνας στην Κύπρο χαρακτηρίστηκε από απρόβλεπτες ανατροπές, καθώς ο Ολυμπιακός, παρότι αντιμετώπιζε έναν υποδεέστερο αντίπαλο, βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Αρχικά, οι Πειραιώτες είχαν δημιουργήσει ένα σημαντικό προβάδισμα 15 πόντων, το οποίο όμως χάθηκε, φέρνοντας την ομάδα στο «χείλος της καταστροφής».

Το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού ήταν ιδιαίτερα προβληματικό για τον Ολυμπιακό, ο οποίος υπέπεσε σε 10 λάθη, έναντι 6 στο πρώτο ημίχρονο. Παράλληλα, η Μακάμπι κυριάρχησε απόλυτα στα ριμπάουντ, καταγράφοντας 43 έναντι 29 του Ολυμπιακού, με 18 επιθετικά ριμπάουντ έναντι 9 των Πειραιωτών.

Η συμβολή των πρωταγωνιστών: Βεζένκοφ και Τζόζεφ

Σε αυτή τη δύσκολη αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός κατάφερε να επιβιώσει χάρη στην αποφασιστικότητα ορισμένων παικτών. Ο Μαντάρ, από την πλευρά του, απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει «εγκεφαλικό» μπάσκετ, κάτι που επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα.

Αντίθετα, ο Βεζένκοφ, ο οποίος μεγάλωσε στο μέρος όπου διεξήχθη ο αγώνας, έδειξε την αποφασιστικότητά του να μην χάσει. Ήταν αυτός που έδωσε το πρώτο «χτύπημα» με ένα σουτ που χαρακτηρίστηκε ως highlight στην ιστορία της Euroleague, παλεύοντας μόνος του σε όλο το τέταρτο δεκάλεπτο.

Το τελειωτικό «χτύπημα» ήρθε στο τέλος της παράτασης από τον Τζόζεφ, ο οποίος έδωσε τα πάντα και δικαιώθηκε με αυτήν την κομβική στιγμή, εξασφαλίζοντας τη νίκη για την ομάδα του.

Η εικόνα του Ολυμπιακού και τα προβλήματα που επιμένουν

Παρά τη νίκη, η συνολική εικόνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εξαιρετικά προβληματική. Η απόδοση αυτή ξεπερνά τα όρια των σοβαρών απουσιών και των ελάχιστων επιλογών στην περιφέρεια, καθώς οι Πειραιώτες επέτρεψαν στους αντιπάλους τους να νιώσουν άνετα, παρόλο που τους είχαν αφοπλίσει για 20 λεπτά.

Ο Στέφανος Τάτσιος, σε άρθρο του στο Athletiko, αναφέρει ότι τα καλά στοιχεία από αυτή τη νίκη σταματούν εδώ για τους πρωταθλητές. Παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Βεζένκοφ με 37 πόντους και ένα πολύ καλό πρώτο μέρος, η ομάδα δεν έχει κάτι άλλο να αποκομίσει από την αναμέτρηση αυτή.

Η καρδιά του πρωταθλητή και η πορεία προς την κορυφή

Παρά τις δυσκολίες, ο Ολυμπιακός διαθέτει την «καρδιά του Πρωταθλητή» και τον κορυφαίο παίκτη στην Ευρώπη, στοιχεία που του επιτρέπουν να επιβιώνει σε τέτοιες κακές βραδιές. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αν και δεν παίζει καλό μπάσκετ αυτή την περίοδο και παρουσιάζει έλλειψη σταθερότητας και ενέργειας, συνεχίζει την πορεία της.

Οι Πειραιώτες επιβίωσαν σε αυτή την αναμέτρηση και παρέμειναν σε τροχιά κορυφής στη βαθμολογία. Προχωρούν με όλα τα προβλήματα απέναντί τους και ελάχιστο έως καθόλου χρόνο για να τα διορθώσουν, βασιζόμενοι στον κορυφαίο παίκτη της Ευρώπης για να «καθαρίσει» και σε προσωπικότητες όπως ο Φουρνιέ και ο Τζόζεφ για να τον στηρίξουν.

Με πληροφορίες από: Athletiko