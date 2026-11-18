Ο Ραζβάν Μαρίν, ο Ρουμάνος μέσος της ΑΕΚ, μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης της εθνικής του ομάδας με τη Βοσνία, στην οποία η Ρουμανία ηττήθηκε με σκορ 2-1. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε στο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν ακούστηκαν ρατσιστικά συνθήματα από τους οπαδούς της Βοσνίας. Το συγκεκριμένο γεγονός οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης, προκαλώντας σχόλια από τον Μαρίν.

Τα ρατσιστικά συνθήματα και η διακοπή του αγώνα

Στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης μεταξύ Ρουμανίας και Βοσνίας, ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά λόγω ρατσιστικών συνθημάτων που φώναζαν οι οπαδοί των γηπεδούχων. Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι φώναζαν «Γύφτοι, γύφτοι!», κάτι που οδήγησε τον διαιτητή να σταματήσει την αναμέτρηση.

Ο Ραζβάν Μαρίν δήλωσε ότι ο ίδιος δεν είχε ακούσει προσωπικά τα συνθήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ωστόσο, ο διαιτητής τού εξήγησε τον λόγο για τον οποίο προχώρησε στη διακοπή. Αυτή η εξήγηση έφερε στο φως το περιστατικό στον Ρουμάνο μέσο.

Προηγούμενα περιστατικά και η αντίδραση του Μαρίν

Ο Ρουμάνος μέσος της Ένωσης αποκάλυψε ότι η εθνική ομάδα της Ρουμανίας έχει αντιμετωπίσει παρόμοια συμπεριφορά και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, ο Μαρίν υπενθύμισε ότι και σε προηγούμενο αγώνα με τους Βόσνιους, οι Ρουμάνοι είχαν βιώσει ανάλογα ρατσιστικά κρούσματα. «Μας έχουν συμπεριφερθεί ξανά με αυτόν τον τρόπο εδώ στη Βοσνία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ποδοσφαιριστής.

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα στις αναμετρήσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ο Μαρίν, παρόλο που δεν άκουσε ο ίδιος τα συνθήματα αυτή τη φορά, ήταν ενήμερος για την κατάσταση και την ιστορία των παρόμοιων περιστατικών.

Η ανάλυση του αγώνα από τον Ρουμάνο μέσο

Πέρα από το περιστατικό με τα συνθήματα, ο Ραζβάν Μαρίν σχολίασε και την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του. Πιστεύει ότι η Ρουμανία θα μπορούσε να είχε πετύχει ακόμα και το 2-0 στην αναμέτρηση με τη Βοσνία. Τόνισε ότι η ομάδα είχε αρκετές ευκαιρίες στις αντεπιθέσεις, τις οποίες όμως δεν κατάφερε να αξιοποιήσει καλύτερα.

Ο Ρουμάνος μέσος ανέφερε επίσης ότι η ομάδα έπαιξε καλά απέναντι στην Πολωνία, καθώς και στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Βοσνία. Παρά τις προσπάθειες και την καλή απόδοση σε συγκεκριμένα διαστήματα, η Ρουμανία δεν κατάφερε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα από την αναμέτρηση.

Οι στόχοι της Ρουμανίας και η συνέχεια

Κοιτάζοντας μπροστά, ο Ραζβάν Μαρίν υπογράμμισε την ανάγκη η Ρουμανία να κερδίσει τα μπαράζ, προκειμένου να παραμείνει στη League B. Ανέφερε ότι δεν έχει κοιτάξει ακόμα ποιον αντίπαλο θα αντιμετωπίσουν στα μπαράζ και πως δεν τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, τόνισε ότι η ομάδα πρέπει να κάνει τα πάντα για να κερδίσει και να πετύχει τον στόχο της παραμονής.

Τέλος, ο Μαρίν εξέφρασε την αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχει η ομάδα και την πίστη μέχρι το τέλος. Ο βασικός στόχος της Ρουμανίας, όπως δήλωσε, είναι να προκριθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αυτός ο στόχος αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τις μελλοντικές αναμετρήσεις της εθνικής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko