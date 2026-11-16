Η άνοδος Άρη και ΠΑΟΚ αλλάζει το τοπίο στο πρωτάθλημα μπάσκετ

Το εφετινό πρωτάθλημα της GBL έχει αποκτήσει μια νέα, ιδιαίτερα ελκυστική και ανταγωνιστική διάσταση, αποδεικνύοντας ότι δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά υπόθεση των δύο «αιώνιων αντιπάλων». Η αντεπίθεση των «βορείων» ομάδων, του Άρη και του ΠΑΟΚ, έχει φέρει τα πάνω-κάτω, με τους δύο συλλόγους να πρωταγωνιστούν και να διεκδικούν σημαντικές θέσεις στη βαθμολογία. Τα όσα διαδραματίζονται φέτος στα ελληνικά γήπεδα έχουν να συμβούν εδώ και πολλά χρόνια, προάγοντας την εξέλιξη του αθλήματος.

Η νέα δυναμική στο πρωτάθλημα μπάσκετ

Η εφετινή Basket League έχει γίνει κτήμα όλων ως ένα ιδιαίτερα ελκυστικό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν επιβεβαιώσει ότι η κορυφή δεν είναι πλέον προνόμιο μόνο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, με ομάδες από τη Θεσσαλονίκη να διεκδικούν με αξιώσεις την πρωτοκαθεδρία.

Ο ΠΑΟΚ είχε ήδη δώσει το στίγμα του στο Supercup, αφήνοντας τον Παναθηναϊκό εκτός τελικού. Ακολούθως, ο Άρης κατάφερε μέσα σε διάστημα 15 ημερών να νικήσει καθαρά τους «αιώνιους» αντιπάλους, μάλιστα με ισάριθμες «κατοστάρες», δείχνοντας την αγωνιστική του άνοδο και την αποφασιστικότητά του.

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κρίνει τον πρωταθλητή χειμώνα

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, το επερχόμενο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το ερχόμενο Σάββατο, 21 Νοεμβρίου, στις 17:30, στην Πυλαία, αναμένεται να έχει καθοριστικό χαρακτήρα. Όλα δείχνουν ότι αυτός ο αγώνας θα κρίνει τον πρωταθλητή χειμώνα, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Στη βαθμολογία, ο «δικέφαλος του Βορρά» και ο «αυτοκράτορας» βρίσκονται πλέον μπροστά από τον Ολυμπιακό, στον οποίο έχει διατηρηθεί η αφαίρεση δύο βαθμών, και τον Παναθηναϊκό, για τον οποίο εκκρεμεί η απόφαση του ΑΣΕΑΔ. Παράλληλα, η ΑΕΚ, που πέρυσι είχε τερματίσει στην 3η θέση, έχει κατρακυλήσει στην 10η θέση, υπογραμμίζοντας τις αλλαγές στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο θρίαμβος του Άρη επί του Ολυμπιακού

Στο “Nick Galis Hall” και στο Αλεξάνδρειο, το οποίο σύντομα θα αποκτήσει νέο όνομα, ο «αυτοκράτωρ» πέρασε ένα ηχηρό μήνυμα σε όλη την Ευρώπη ότι δεν αστειεύεται. Ο προπονητής του Άρη, Σπανούλης, έστησε αριστοτεχνικά την άμυνα της ομάδας του, με προφανή σκοπό να κουράσει σχετικά γρήγορα τους παίκτες του Ολυμπιακού και να οδηγήσει προοδευτικά τον Άρη σε έναν πρωτόγνωρο θρίαμβο με σκορ 100-78 απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης.

Οι Θεσσαλονικείς με αυτή τη νίκη έγιναν η πέμπτη ομάδα που νικάει τους «αιώνιους» μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο στο επαγγελματικό πρωτάθλημα, ένα επίτευγμα που είχαν να πετύχουν εδώ και επτά χρόνια. Ειδικότερα απέναντι στον Ολυμπιακό, πανηγύρισαν για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια εντός έδρας νίκη. Πέραν της «κατοστάρας», η οποία ήταν η πρώτη μετά από 37 χρόνια, ο Άρης πήρε και μία διαφορά 22 πόντων, η οποία είναι πολύ πιθανό να παίξει σημαντικό ρόλο σε ενδεχόμενες ισοβαθμίες.

Η τακτική μάχη και η αποβολή του Μπαρτζώκα

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Άρη να παίρνει ένα αρχικό προβάδισμα 9-0 και 14-6 στο 4’10”. Ωστόσο, ένα κακό πεντάλεπτο επέτρεψε στους Πειραιώτες να γυρίσουν πολύ καλά την μπάλα, να πάρουν ώθηση από τον κρεσέντο του Φουρνιέ και να σκοράρουν 15 γρήγορους πόντους, φτάνοντας στο 18-21 στο 9’. Παρόλα αυτά, το ματς ανήκε για 35 λεπτά στον Άρη, ο οποίος επέδειξε ανώτερη αγωνιστική εικόνα.

Οι παίκτες του Άρη εφάρμοσαν τρομερή πίεση πάνω στην μπάλα και πραγματοποιούσαν συνεχείς αλλαγές στα μαρκαρίσματα μετά από κάθε screen. Αυτή η τακτική ανάγκασε τους παίκτες του Ολυμπιακού να «έφτυναν αίμα» για να δουν το καλάθι, με αποτέλεσμα να τους σβήσει ενεργειακά και να αποδυναμώσει την αντίστασή τους στην άμυνα. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Μπαρτζώκας, αποβλήθηκε στο 34ο λεπτό του αγώνα, απευθυνόμενος προσβλητικά προς τους διαιτητές.

Χάρη στην αθλητικότητα και το εντυπωσιακό physicality που κατέθεσαν οι γηπεδούχοι, κέρδισαν τις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες, πηγαίνοντας πρώτοι σε κάθε φάση. Αυτή η συνολική προσπάθεια και η άψογη εκτέλεση του αγωνιστικού πλάνου οδήγησαν τον Άρη σε μια ιστορική νίκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta