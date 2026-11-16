Οι Λέικερς πέρασαν από το Φοίνιξ με τον Λούκα Ντόντσιτς να κάνει θραύση

Οι Λος Άντζελες Λέικερς σημείωσαν μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας των Φοίνιξ Σανς με τελικό σκορ 131-123. Ο Σλοβένος σταρ, Λούκα Ντόντσιτς, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, προσφέροντας μια ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση που τον έφερε κοντά σε ένα double-double. Η ομάδα του Λος Άντζελες έδειξε την ανωτερότητά της στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, φεύγοντας με το «διπλό» από το Φοίνιξ.

Ο θρίαμβος των Λέικερς στο Φοίνιξ

Οι Λέικερς, με ρεκόρ πλέον 12 νίκες και 2 ήττες, επιβεβαίωσαν την καλή τους φόρμα, επικρατώντας των Σανς, οι οποίοι βρίσκονται στο 5-7. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην έδρα των Σανς, στο Φοίνιξ, όπου οι «Λιμνάνθρωποι» κατάφεραν να επιβάλουν τον ρυθμό τους από νωρίς.

Η ομάδα του Λος Άντζελες ήταν κυριαρχική σε μεγάλο μέρος της αναμέτρησης, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα. Μάλιστα, το τελικό σκορ των 131-123 θεωρείται μάλλον κολακευτικό για τους γηπεδούχους, καθώς οι Λέικερς είχαν χτίσει μια μεγάλη διαφορά. Συγκεκριμένα, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν στην τελευταία περίοδο με ένα εντυπωσιακό προβάδισμα 24 πόντων, επιτρέποντας στον εαυτό τους να μειώσει την ένταση στο φινάλε του αγώνα.

Η εκπληκτική εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν για άλλη μια φορά ο ηγέτης των Λέικερς, επιβεβαιώνοντας ότι «δεν είναι αστείο» η αγωνιστική του κατάσταση. Ο Σλοβένος σταρ πραγματοποίησε μια εμφάνιση που τον έκανε να «κάνει και πάλι... θραύση» στο παρκέ του Φοίνιξ. Η συμβολή του ήταν καθοριστική για την επικράτηση της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, ο Ντόντσιτς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 43 πόντους, ενώ παράλληλα συνέλεξε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 9 ασίστ στους συμπαίκτες του. Η επίδοσή του αυτή τον έφερε πολύ κοντά στην επίτευξη ενός double-double, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη προσφορά του στο παιχνίδι των Λέικερς.

Οι κορυφαίοι των «Λιμνανθρώπων»

Πέρα από τον Λούκα Ντόντσιτς, και άλλοι παίκτες των Λος Άντζελες Λέικερς συνέβαλαν σημαντικά στην εκτός έδρας νίκη. Ο Κουέντιν Γκράιμς ξεχώρισε με την εξαιρετική του απόδοση, σημειώνοντας 22 πόντους. Η παρουσία του ήταν ιδιαίτερα σημαντική, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην επίθεση της ομάδας.

Επιπλέον, ο Γουόκερ Κέσλερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με ένα double-double, καταγράφοντας 14 πόντους και 12 ριμπάουντ. Η συνεισφορά του στα ριμπάουντ ήταν καθοριστική, ενισχύοντας την κυριαρχία των Λέικερς κάτω από τα καλάθια και συμπληρώνοντας ιδανικά την επιθετική παραγωγή των συμπαικτών του.

Η αντίσταση των Σανς

Για τους ηττημένους Φοίνιξ Σανς, ο Κόλιν Γκίλεσπι ήταν ο παίκτης που «τράβηξε κουπί» στην προσπάθεια της ομάδας του να αντισταθεί. Παρά την ήττα, ο Γκίλεσπι είχε μια αξιόλογη ατομική εμφάνιση, δείχνοντας την επιθετική του ικανότητα.

Ο Γκίλεσπι σημείωσε 26 πόντους, αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ των Σανς στην αναμέτρηση. Η αποτελεσματικότητά του φάνηκε και στα τρίποντα, καθώς ευστόχησε σε 5 από τις 10 προσπάθειές του από την περιφέρεια, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta