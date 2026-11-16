Ο Γιάννης Βρούτσης για τα κίνητρα στον αθλητισμό και το νέο νομοσχέδιο για το ντόπινγκ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μίλησε στον Real fm 97,8, στην εκπομπή Real sports και στον Δημήτρη Σταυρακάκη, αναφερόμενος σε δύο κεντρικά ζητήματα του ελληνικού αθλητισμού. Ο κ. Βρούτσης διαβεβαίωσε ότι τα κίνητρα για τους αθλητές θα συνεχίσουν να υπάρχουν, ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι ένα νέο νομοσχέδιο για το αντιντόπινγκ βρίσκεται στα σκαριά και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στον Δεκέμβριο.

Τα κίνητρα στον αθλητισμό παραμένουν

Ο Γιάννης Βρούτσης τόνισε με σαφήνεια ότι «Τα κίνητρα ήταν, υπήρχαν, υπάρχουν και θα πρέπει να υπάρχουν. Και δεν θα καταργηθούν», αναφερόμενος στο θέμα της μοριοδότησης των αθλητών και αθλητριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού εξήγησε ότι με αυτό τον τρόπο επιβραβεύονται τα παιδιά που αφιερώνουν σημαντικό χρόνο στον αθλητισμό, ενώ παράλληλα επιθυμούν να συνεχίσουν και τις σπουδές τους.

Σχετικά με τα συγκεκριμένα κίνητρα, ο κ. Βρούτσης επεσήμανε ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι διορισμοί στο Δημόσιο για αθλητές και αθλήτριες που διακρίνονται σε Ολυμπιακούς Αγώνες, επιτυγχάνοντας υψηλές διακρίσεις και επιδόσεις. Επίσης, θα εξακολουθήσει η χρηματοδότηση που δίνεται σε αθλητές και αθλήτριες για επιτυχίες σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, η οποία φτάνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η εισαγωγή στα Πανεπιστήμια με μοριοδότηση, είτε πλήρη είτε μερική, ανάλογα με τα εθνικά ή τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, θα συνεχίσει επίσης να υφίσταται. Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι ο βασικός κορμός των κινήτρων θα συνεχίσει να υπάρχει, καθώς έχει αποδειχτεί διαχρονικά χρήσιμη διαδικασία.

Προωθούνται αλλαγές στο σύστημα μοριοδότησης

Παρότι ο βασικός κορμός των κινήτρων παραμένει, ο Γιάννης Βρούτσης συμπλήρωσε ότι θα προχωρήσουν σε αλλαγές και βελτιώσεις στο σύστημα μοριοδότησης. Στόχος των αλλαγών αυτών είναι να «κλείσουν πιθανές τρύπες που υπάρχουν» και να δημιουργηθεί ένα σύστημα με μεγαλύτερη διαφάνεια και ανταγωνιστικότερο χαρακτήρα. Οι αλλαγές αυτές αφορούν το σύστημα μοριοδότησης για τους διακεκριμένους αθλητές.

Νέο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του ντόπινγκ

Εκτός από τα κίνητρα στον αθλητισμό, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού αναφέρθηκε και στα θέματα του ντόπινγκ. Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε η τελευταία υπόθεση με τον 58χρονο προπονητή της Άρσης Βαρών, Οδυσσέα Δήμα. Ο κ. Βρούτσης αποκάλυψε ότι το Υπουργείο Αθλητισμού ετοιμάζει ένα νέο νομοσχέδιο για το αντιντόπινγκ, το οποίο αναμένεται να φέρει στη Βουλή μέσα στον Δεκέμβριο.

Ο αναπληρωτής υπουργός δήλωσε ότι με την εφαρμογή του νέου νομοσχεδίου, η Ελλάδα θα είναι μέσα στις πρώτες χώρες που θα ακολουθήσει πλέον τις οδηγίες της WADA (Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ). Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει νέες τεχνικές ελέγχου, ενταγμένες σε ένα πιο σύγχρονο πλαίσιο, με στόχο την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του ντόπινγκ στον ελληνικό αθλητισμό.

Εξαίρεση του έργου του ΕΟΚΑΝ

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του για το αντιντόπινγκ, ο Γιάννης Βρούτσης εξήρε και τη δουλειά που γίνεται στον ΕΟΚΑΝ, τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ. Η αναγνώριση του έργου του Οργανισμού υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην προσπάθεια για καθαρό αθλητισμό και την τήρηση των διεθνών προτύπων.

Με πληροφορίες από: Enikos