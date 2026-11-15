Η επιστροφή του Ρογκαβόπουλου στην 12άδα του Παναθηναϊκού ενόψει Κολοσσού

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της GBL, με μια σημαντική επιστροφή στο ρόστερ του. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο διεθνής φόργουορντ των «πρασίνων», επιστρέφει στην 12άδα της ομάδας και τίθεται στη διάθεση του προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 13:00 στο «Telekom Center Athens».

Η επιστροφή του Νίκου Ρογκαβόπουλου

Μετά από ένα διάστημα απουσίας, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είναι ξανά έτοιμος να αγωνιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο διεθνής φόργουορντ είχε ταλαιπωρηθεί από ένα πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο πλέον έχει ξεπεράσει πλήρως. Η επιστροφή του στην ενεργό δράση σηματοδοτεί την επανένταξή του στην 12άδα των «πρασίνων», προσφέροντας επιπλέον επιλογές στον προπονητή.

Η παρουσία του Ρογκαβόπουλου στην ομάδα είναι σημαντική, καθώς αποτελεί έναν από τους διεθνείς παίκτες του συλλόγου. Η επανείσοδός του στην αγωνιστική δράση αναμένεται να ενισχύσει το βάθος του ρόστερ του Παναθηναϊκού, ειδικά ενόψει των απαιτήσεων της GBL. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα μπορεί πλέον να υπολογίζει στις υπηρεσίες του για το επερχόμενο παιχνίδι.

Η αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Κολοσσό Ρόδου σε μια αναμέτρηση που διεξάγεται για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της GBL. Το παιχνίδι θα λάβει χώρα στην έδρα των «πρασίνων», στο «Telekom Center Athens». Η ώρα έναρξης της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 13:00.

Ο Κολοσσός Ρόδου αποτελεί τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού σε αυτή την αγωνιστική υποχρέωση. Η συνάντηση των δύο ομάδων στο «Telekom Center Athens» είναι μέρος του προγράμματος της GBL, ενός πρωταθλήματος που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η 7η αγωνιστική φέρνει τις δύο ομάδες αντιμέτωπες σε ένα παιχνίδι που έχει τη δική του σημασία για την πορεία τους στο πρωτάθλημα.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού

Ο προπονητής Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει πλέον στη διάθεσή του την πλήρη 12άδα του Παναθηναϊκού για τον αγώνα κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου. Η σύνθεση της ομάδας περιλαμβάνει σημαντικά ονόματα του ελληνικού και διεθνούς μπάσκετ. Η επιστροφή του Νίκου Ρογκαβόπουλου προστίθεται σε μια ήδη ισχυρή λίστα παικτών που είναι έτοιμοι να αγωνιστούν.

Στην 12άδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής περιλαμβάνονται οι εξής παίκτες: Κώστας Σλούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Σιλβέν Φρανσίσκο, Άιζακ Μπόνγκα, Δημήτρης Μωραΐτης, Γιάννης Κουζέλογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Ντίνος Μήτογλου. Όλοι αυτοί οι αθλητές βρίσκονται στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου για το κρίσιμο παιχνίδι.

Το πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής

Η αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Κολοσσού Ρόδου εντάσσεται στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της GBL. Κάθε παιχνίδι σε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος έχει τη δική του βαρύτητα, καθώς οι ομάδες προσπαθούν να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν τη θέση τους στην κατάταξη. Η GBL συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς, προσφέροντας συναρπαστικές αναμετρήσεις στους φιλάθλους.

Η 7η αγωνιστική αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην πορεία των ομάδων προς τους στόχους τους. Για τον Παναθηναϊκό, το παιχνίδι στο «Telekom Center Athens» είναι μια ευκαιρία να συνεχίσει την πορεία του στο πρωτάθλημα, έχοντας πλέον και την ενίσχυση του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Ο Κολοσσός Ρόδου, από την πλευρά του, θα επιδιώξει να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο στην έδρα των «πρασίνων».

Με πληροφορίες από: Gazzetta