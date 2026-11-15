Ο Πιρόλα σκέφτεται επιστροφή στην Ιταλία, σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα

Ο Λορέντσο Πιρόλα, ο αμυντικός του Ολυμπιακού, φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ιταλία και να αγωνιστεί ξανά στο πρωτάθλημα της Serie A. Η πληροφορία αυτή προέρχεται από τον γνωστό Ιταλό ρεπόρτερ Νικολό Σκίρα, ο οποίος αναφέρθηκε στον 24χρονο στόπερ των «ερυθρόλευκων» μέσω δημοσιεύματός του. Ο Πιρόλα διανύει την τρίτη του σεζόν στον Πειραιά, έχοντας καθιερωθεί ως βασικό μέλος του ρόστερ της ομάδας.

Η πληροφορία από τον Νικολό Σκίρα

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Νικολό Σκίρα, ο Λορέντσο Πιρόλα επιθυμεί έντονα να αγωνιστεί ξανά στην πατρίδα του. Ο Ιταλός ρεπόρτερ υπογραμμίζει πως ο αριστεροπόδαρος αμυντικός του Ολυμπιακού εξετάζει την επιστροφή του στην Ιταλία, με στόχο να λάβει μέρος στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Serie A. Αυτή η εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στις πληροφορίες γύρω από το μέλλον του παίκτη, ο οποίος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ιταλικών συλλόγων, όπως τονίζει ο Σκίρα.

Ο Νικολό Σκίρα, γνωστός για την εγκυρότητα των πληροφοριών του στον χώρο των μεταγραφών, τονίζει ότι ο Πιρόλα σκέφτεται σοβαρά την προοπτική της επιστροφής στην Ιταλία. Μάλιστα, προσθέτει πως υπάρχουν ήδη μερικά κλαμπ που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για τον παίκτη, ζητώντας πληροφορίες για την περίπτωσή του και τις πιθανές προϋποθέσεις απόκτησής του, γεγονός που επιβεβαιώνει την κινητικότητα γύρω από το όνομά του.

Η πορεία του στον Ολυμπιακό

Ο Λορέντσο Πιρόλα αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό το 2024, προερχόμενος από την ιταλική Σαλερνιτάνα. Η μεταγραφή του κόστισε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντικατοπτρίζει την αξία και τις προσδοκίες που υπήρχαν για τον νεαρό αμυντικό από την πλευρά των «ερυθρόλευκων». Από την πρώτη στιγμή της άφιξής του, ο Πιρόλα εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας του Πειραιά και σταδιακά καθιερώθηκε ως ένα σημαντικό «γρανάζι» στο ρόστερ.

Η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος σηματοδοτεί την τρίτη του σεζόν για τον ιταλό στόπερ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, γεγονός που δείχνει τη σταθερή του παρουσία και την πλήρη προσαρμογή του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καθ' όλη αυτή την περίοδο, ο Πιρόλα έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αμυντική γραμμή, συμβάλλοντας στην προσπάθεια της ομάδας σε όλες τις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Στατιστικά και συμβόλαιο

Ο 24χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ έχει καταγράψει έναν σημαντικό αριθμό συμμετοχών με τον Ολυμπιακό από την ημέρα που εντάχθηκε στο δυναμικό του. Συνολικά, με τους «ερυθρόλευκους» μετράει 80 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, γεγονός που υποδηλώνει την εμπιστοσύνη που του έχει δείξει η τεχνική ηγεσία. Στις συμμετοχές αυτές έχει συνεισφέρει και επιθετικά, έχοντας πετύχει ένα γκολ και δώσει μία ασίστ, αναδεικνύοντας την ικανότητά του να συμμετέχει ενεργά και στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας.

Ειδικότερα για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Λορέντσο Πιρόλα έχει αγωνιστεί σε 14 παιχνίδια, δείχνοντας τη συνεχή του παρουσία στις βασικές επιλογές της τεχνικής ηγεσίας. Το τρέχον συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2028, γεγονός που σημαίνει ότι η όποια ενδεχόμενη μεταγραφή του θα απαιτήσει διαπραγματεύσεις με την ελληνική ομάδα, δεδομένης της ισχύος της συμφωνίας του.

Ενδιαφέρον από ιταλικές ομάδες

Η επιθυμία του Πιρόλα να επιστρέψει στην Ιταλία δεν έχει περάσει απαρατήρητη στους κύκλους του ιταλικού ποδοσφαίρου. Ο Νικολό Σκίρα αναφέρει ρητά πως ο παίκτης σκέφτεται σοβαρά την προοπτική να αγωνιστεί ξανά στην Serie A, το πρωτάθλημα από το οποίο προέρχεται. Αυτή η σκέψη του παίκτη έχει ήδη κινητοποιήσει το ενδιαφέρον ορισμένων ιταλικών συλλόγων, οι οποίοι παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, κάποια κλαμπ έχουν ήδη ζητήσει πληροφορίες για τον Λορέντσο Πιρόλα, διερευνώντας τις συνθήκες μιας πιθανής μεταγραφής του. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η περίπτωση του 24χρονου αμυντικού παρακολουθείται στενά από ομάδες της Ιταλίας, οι οποίες βλέπουν σε αυτόν μια πιθανή και αξιόλογη ενίσχυση για το μέλλον τους, ειδικά αν ο ίδιος επιθυμεί την επιστροφή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta