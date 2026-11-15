Χωρίς Λεσόρ και Μπάντιο ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας για το παιχνίδι εναντίον του Κολοσσού Ρόδου, το οποίο θα διεξαχθεί στο T-Center στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Για αυτή την αναμέτρηση, οι Ματίας Λεσόρ και Μπράνκου Μπάντιο δεν συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές του προπονητή, μένοντας εκτός της πράσινης αποστολής.

Η απόφαση να αγωνιστεί το «τριφύλλι» χωρίς τους συγκεκριμένους παίκτες έρχεται ενόψει ενός σημαντικού αγώνα, ο οποίος σηματοδοτεί και την επιστροφή των φιλάθλων στις εξέδρες, μετά την ολοκλήρωση σχετικής τιμωρίας.

Η αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής

Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την ομάδα του Κολοσσού Ρόδου για την 7η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο T-Center, το οποίο θα φιλοξενήσει ξανά τους φίλους του Παναθηναϊκού.

Αυτή η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι το πρώτο φετινό εντός συνόρων παιχνίδι για το «τριφύλλι» μπροστά στον κόσμο του. Η σχετική τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών, η οποία είχε επιβληθεί στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Οι απουσίες Λεσόρ και Μπάντιο

Από την εξάδα των ξένων παικτών του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου, εκτός έμειναν οι Ματίας Λεσόρ και Μπράνκου Μπάντιο. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να μην τους συμπεριλάβει στην αποστολή για τον αγώνα της GBL.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κανένας εκ των δύο παικτών, δηλαδή ο Λεσόρ και ο Μπάντιο, δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Η απουσία τους αποτελεί καθαρά προπονητική επιλογή για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η διαμόρφωση της εξάδας των ξένων

Πέρα από τους Ματίας Λεσόρ και Μπράνκου Μπάντιο, εκτός της λίστας των ξένων για το ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκονται ούτως ή άλλως οι Μουστάφα Φαλ και Τζέριαν Γκραντ. Αυτό σημαίνει ότι η σύνθεση των ξένων παικτών για τους «πράσινους» είναι ήδη γνωστή.

Η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού που θα αγωνιστεί κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου αποτελείται από τους Κέντρικ Ναν, Σιλβέν Φρανσίσκο, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ίζακ Μπόνγκα. Αυτοί οι παίκτες θα στελεχώσουν την ομάδα στην έβδομη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι επιπτώσεις στην αγωνιστική διάταξη

Η απόφαση να αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Ματίας Λεσόρ έχει άμεσες επιπτώσεις στην αγωνιστική διάταξη της ομάδας, ειδικά όσον αφορά τη θέση του σέντερ. Με την απουσία του Λεσόρ, οι «πράσινοι» θα παραταχθούν στην αναμέτρηση χωρίς κανένα φυσικό σέντερ.

Σε αυτή την περίπτωση, τη θέση του σέντερ θα μοιραστούν οι Ντίνος Μήτογλου, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Αυτοί οι τρεις παίκτες θα αναλάβουν το βάρος της συγκεκριμένης θέσης, προσαρμόζοντας το παιχνίδι τους στις ανάγκες της αναμέτρησης με τον Κολοσσό Ρόδου.

Επιστροφή φιλάθλων στο T-Center

Το παιχνίδι με τον Κολοσσό Ρόδου σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για τον Παναθηναϊκό, καθώς είναι το πρώτο φετινό εντός έδρας ματς που θα διεξαχθεί με την παρουσία του κόσμου του. Η ομάδα θα έχει ξανά την υποστήριξη των φιλάθλων της στο T-Center.

Η επιστροφή των φιλάθλων γίνεται μετά την ολοκλήρωση της τιμωρίας κεκλεισμένων των θυρών, η οποία είχε επιβληθεί στην ομάδα. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να δώσει ώθηση στους παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην προσπάθειά τους για τη νίκη.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit