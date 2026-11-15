Η σταθερή άνοδος του brand της ΑΕΚ και οι επερχόμενες μεγάλες συμφωνίες

Το brand της ΑΕΚ έχει «εκτοξευθεί» μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, μια άνοδος που ξεκίνησε από τις πρώτες συμφωνίες για το νέο γήπεδο, πολύ πριν την κατασκευή του. Η αγορά έχει αλλάξει σημαντικά από το 2022 μέχρι σήμερα, με τα αρχικά deals να έχουν επιτευχθεί υπό διαφορετικές συνθήκες, εν μέσω της εποχής του κορονοϊού. Πλέον, η ΑΕΚ παρουσιάζεται ως μια διαφορετική ομάδα, σε όλα τα επίπεδα.

Η εντυπωσιακή άνοδος του brand της ΑΕΚ

Την τελευταία διετία, το brand της ΑΕΚ έχει σημειώσει σημαντικά άλματα. Η εδραίωσή της στο ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει βάλει τη «σφραγίδα» που περίμεναν χρόνια οι άνθρωποί της. Η κατάκτηση του Πρωταθλήματος τον περασμένο Μάιο, καθώς και η συμμετοχή στην League Phase του Champions League λίγους μήνες αργότερα, μετά από μια πολύ καλή πορεία στο Conference League, αποτελούν βασικούς παράγοντες αυτής της ανόδου.

Οι προσπάθειες της διοίκησης Ηλιόπουλου

Η διοίκηση του Μάριου Ηλιόπουλου και προσωπικά ο ιδιοκτήτης της ομάδας έχουν κοπιάσει πολύ για τη βελτίωση του κλαμπ σε όλους τους τομείς. Από το πιο μικρό και ασήμαντο, μέχρι το πιο σημαντικό και κομβικό σημείο, όλα λειτουργούν πλέον σε υψηλότερο επίπεδο. Η καθημερινότητα της ομάδας, οι παροχές σε παίκτες και σταφ, το προπονητικό κέντρο στα Σπάτα, η καλοκαιρινή προετοιμασία και το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχουν αναβαθμιστεί όπως ήθελε εξ αρχής ο Ηλιόπουλος, ο οποίος εποπτεύει τα πάντα.

Σημαντική αναβάθμιση του τηλεοπτικού συμβολαίου

Πριν από λίγο καιρό, η ΑΕΚ βελτίωσε σημαντικά το τηλεοπτικό της συμβόλαιο, εξασφαλίζοντας υψηλότερες αποδοχές. Η νέα συμφωνία προβλέπει έσοδα κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη τετραετία από την Percapita. Προηγουμένως, η ομάδα εισέπραττε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για κάθε σεζόν, γεγονός που υπογραμμίζει την οικονομική αναβάθμιση.

Κρίσιμο καλοκαίρι για νέες συμφωνίες εσόδων

Το προσεχές καλοκαίρι αναμένεται να είναι πολύ σημαντικό σε όλα τα διοικητικά επίπεδα για την Ένωση. Η ομάδα πρέπει να προχωρήσει σε νέες συμφωνίες με στόχο να εξασφαλίσει πολύ μεγαλύτερα έσοδα. Οι συμφωνίες αυτές αφορούν την ονοματοδοσία του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία λήγει το 2027, την κεντρική χορηγία στη φανέλα της Ένωσης, καθώς και την αθλητική εταιρία που ντύνει συνολικά το κλαμπ.

Διαπραγματεύσεις για την ονοματοδοσία του γηπέδου και τη φανέλα

Μέχρι σήμερα, η Allwyn (πριν με τον ΟΠΑΠ) έχει το όνομα στο γήπεδο της ΑΕΚ, ως Allwyn Arena, καθώς και τη χορηγία στη φανέλα της ομάδας, με το pame stoixima. Η πρώτη συμφωνία για την ονοματοδοσία του γηπέδου είχε αποφασιστεί την εποχή του κορονοϊού και προσέφερε στην ΑΕΚ 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για πέντε έτη.

Υπάρχει ανοιχτή συζήτηση με την Allwyn για επέκταση της συνεργασίας για ακόμη πέντε χρόνια, όπως όριζε η πρώτη συμφωνία. Η ΠΑΕ ΑΕΚ επιδιώκει ένα μεγαλύτερο οικονομικό αντάλλαγμα, καθώς το γήπεδο συγκεντρώνει καθημερινά και στα παιχνίδια χιλιάδες κόσμου και αποτελεί πλέον τοπόσημο για την Αθήνα. Μεγαλύτερα έσοδα η Ένωση περιμένει και από το deal για την κεντρική χορηγία στη φανέλα, αλλά και από τη συμφωνία με την αθλητική εταιρία που ντύνει την ομάδα.

Με πληροφορίες από: Athletiko