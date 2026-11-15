Δημοσκόπηση Athletiko: Οι φίλαθλοι απαντούν για το χαμένο έδαφος της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα

Μια νέα μεγάλη δημοσκόπηση, η όγδοη κατά σειρά, από το Athletiko και την εκπομπή Poll Position powered by Novibet, με τη συνδρομή της GPO, έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Η έρευνα αυτή εστιάζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ειδικότερα στην πορεία των ελληνικών ομάδων τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις εγχώριες διοργανώσεις. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν στους φιλάθλους αφορούσε το τι ευθύνεται κυρίως για το χαμένο έδαφος της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.

Οι γενικές τάσεις στις απαντήσεις των φιλάθλων

Οι απόψεις των φιλάθλων σχετικά με την απώλεια εδάφους της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα εμφανίζονται μοιρασμένες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Συγκεκριμένα, ένα ποσοστό 26,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ως βασική αιτία την κούραση που προέρχεται από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας στο Champions League.

Λίγο πιο κάτω, το 25,7% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι οι παίκτες της ΑΕΚ δίνουν προτεραιότητα και μεγαλύτερο βάρος στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Ένα άλλο σημαντικό ποσοστό, 21,4%, αποδίδει την κατάσταση στο περιορισμένο rotation που εφαρμόζεται στην ομάδα, ενώ το 21,2% θεωρεί ότι ευθύνονται συνδυαστικά όλοι οι παραπάνω παράγοντες για το πρόβλημα.

Τέλος, ένα μικρότερο ποσοστό, της τάξης του 5,5%, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ή δεν θέλησε να απαντήσει στο συγκεκριμένο ερώτημα της δημοσκόπησης.

Τι πιστεύουν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά ομάδα φιλάθλων φανερώνει ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις στις εκτιμήσεις για τους λόγους που η ΑΕΚ έχει χάσει έδαφος στο εγχώριο πρωτάθλημα. Συνολικά, οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού συγκλίνουν σε μία βασική αιτία.

Πιο συγκεκριμένα, το 29,1% των φιλάθλων του Ολυμπιακού και το 31,7% των φίλων της ΑΕΚ θεωρούν ως πρωταρχική αιτία την κούραση από τις υποχρεώσεις στο Champions League. Παρόμοια άποψη εκφράζει και το 28,2% των φίλων του Παναθηναϊκού, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ευρωπαϊκών αγώνων στην απόδοση της ομάδας.

Ωστόσο, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού έδωσαν επίσης σημαντικό βάρος και σε έναν άλλο παράγοντα, καθώς το 27,6% αυτών ψήφισε την επιλογή του «περιορισμένου rotation» ως αιτία για το χαμένο έδαφος της ΑΕΚ.

Οι εκτιμήσεις των φιλάθλων του ΠΑΟΚ και του Άρη

Διαφορετικές τάσεις παρατηρούνται στις απαντήσεις των φιλάθλων των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, σε ποσοστό 30,9%, θεωρούν ότι το βασικό πρόβλημα για την απώλεια εδάφους της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα είναι το περιορισμένο rotation.

Επιπλέον, ένα ποσοστό 21,8% των φίλων του ΠΑΟΚ πιστεύει ότι οι παίκτες της ΑΕΚ δίνουν μεγαλύτερο βάρος και προτεραιότητα στα ευρωπαϊκά ματς, κάτι που επηρεάζει την απόδοσή τους στις εγχώριες διοργανώσεις.

Από την πλευρά τους, οι φίλαθλοι του Άρη έχουν μια ακόμη πιο ξεκάθαρη άποψη για τους λόγους της πορείας της ΑΕΚ. Η απάντηση που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους από τους φίλους του Άρη, με ένα εντυπωσιακό ποσοστό 46,5%, είναι η επιλογή «οι παίκτες δίνουν προτεραιότητα στους ευρωπαϊκούς αγώνες».

Παράλληλα, το 25% των φιλάθλων του Άρη θεωρεί ότι ευθύνονται συνδυαστικά όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο πρωτάθλημα.

Η σημασία της 8ης δημοσκόπησης του Athletiko

Η 8η μεγάλη δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε από το Athletiko και την εκπομπή Poll Position powered by Novibet, με την πολύτιμη συνδρομή της GPO, προσφέρει μια λεπτομερή εικόνα των απόψεων των φιλάθλων για κρίσιμα ζητήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η έρευνα αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην πορεία της ΑΕΚ, αλλά καταπιάνεται γενικότερα με την πορεία των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές και τις εγχώριες διοργανώσεις.

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης δημοσκόπησης παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς αναδεικνύουν τις διαφορετικές οπτικές γωνίες των φιλάθλων από διάφορες ομάδες. Οι απαντήσεις που δόθηκαν στο Athletiko φωτίζουν τις αντιλήψεις του κοινού για τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των ομάδων στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko