Η εθνική Ελλάδας δοκιμάζεται στην Ολλανδία, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα

Μια ιδιαίτερα έντονη βραδιά αναμένεται απόψε για τον ελληνικό αθλητισμό, καθώς δύο σημαντικές αναμετρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Η εθνική Ελλάδας δοκιμάζεται στην Ολλανδία, σε ένα παιχνίδι που θεωρείται καθοριστικό για τις ισορροπίες στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της EuroLeague, με στόχο να διατηρήσει την πρώτη θέση στη διοργάνωση. Και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν υψηλές φιλοδοξίες απέναντι σε αντιπάλους που διαθέτουν επίθεση φωτιά.

Η κρίσιμη αναμέτρηση της εθνικής στην Ολλανδία

Η εθνική Ελλάδας ταξιδεύει στην Ολλανδία για μια από τις πιο σημαντικές αναμετρήσεις της στη φάση των ομίλων του Nations League. Το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, το 2-2 που είχε σημειωθεί στην Τούμπα, έχει αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς. Η «γαλανόλευκη» αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα που θα την κρατήσει δυνατά στη μάχη της πρόκρισης, αντιμετωπίζοντας έναν αντίπαλο ο οποίος διαθέτει μεγάλη ποιότητα, ειδικά στη μεσοεπιθετική του γραμμή.

Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί ακόμη μία ευκαιρία για την Ελλάδα να διεκδικήσει ένα σημαντικό αποτέλεσμα απέναντι σε έναν αντίπαλο υψηλού επιπέδου. Η παρουσία περίπου 2.500 Ελλήνων φιλάθλων στις εξέδρες αναμένεται να δώσει επιπλέον ώθηση και χρώμα σε αυτό το απολύτως κρίσιμο παιχνίδι.

Οι «οράνιε» με απουσίες και επιθετική δραστηριότητα

Οι «οράνιε» ανέβηκαν στην κορυφή του ομίλου τους μετά τη νίκη τους με 2-1 επί της Σερβίας, εκμεταλλευόμενοι παράλληλα την ισοπαλία της Ελλάδας με τη Γερμανία. Ωστόσο, παρότι επικράτησαν, παρουσίασαν αμυντικές αδυναμίες στον αγώνα τους με τους Σέρβους, επιτρέποντας τους να ολοκληρώσουν την αναμέτρηση με 14 τελικές προσπάθειες.

Η ομάδα του Τσάβι έχει σκοράρει και έχει δεχτεί γκολ και στις τέσσερις αναμετρήσεις της στον όμιλο, γεγονός που υποδηλώνει έναν ανοιχτό τρόπο παιχνιδιού. Ξεχωρίζει επίσης για την επιθετική της δραστηριότητα, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 7,5 κερδισμένα κόρνερ ανά παιχνίδι. Σημαντικές απουσίες για την Ολλανδία είναι αυτές των Φαν Ντάικ, Μπρόμπεϊ, Χράφενμπερχ και Ακέ, ενώ ο Ντε Γιονγκ επιστρέφει στη μεσαία γραμμή της ομάδας. Για τους λάτρεις των ειδικών στοιχημάτων, η Elabet προσφέρει ενισχυμένη απόδοση στο 3.00 από 2.71 για τον Τζόλη να έχει Over 1,5 σουτ και Over 2,5 γκολ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα

Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην έδρα του, το Telekom Center Athens, με ανεβασμένη ψυχολογία. Αυτό οφείλεται στη σπουδαία νίκη που πέτυχε επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 115-112 στην παράταση, σε έναν αγώνα που διεξήχθη εκτός έδρας. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την Μπαρτσελόνα με στόχο να διατηρήσουν την πρωτιά τους στη EuroLeague.

Μετά το μεγάλο διπλό στη Μαδρίτης, η ομάδα έχει ανέβει στο 8-2, διατηρώντας την πρώτη θέση στη διοργάνωση. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει επίσης την καλύτερη διαφορά πόντων της EuroLeague, με +86, γεγονός που υπογραμμίζει την κυριαρχία του μέχρι στιγμής.

Οι πρωταγωνιστές του «τριφυλλιού» και οι ειδικές αγορές

Στην πρόσφατη αναμέτρηση της Μαδρίτης, μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό αναδείχθηκε ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος σημείωσε 33 πόντους, με τους 23 από αυτούς να προέρχονται στην τέταρτη περίοδο του αγώνα. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Ματίας Λεσόρ, συνεισφέροντας με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ στην εκτός έδρας νίκη.

Για την αναμέτρηση αυτή, η Elabet συνοδεύει το παιχνίδι με ενισχυμένες αποδόσεις και ειδικές αγορές. Συγκεκριμένα, προσφέρεται ενισχυμένη απόδοση στο 4.20 από 3.75 για τον Φρανσίσκο να έχει Over 5,5 ασίστ και τον Γιαμπουσέλε να έχει Over 4,5 ριμπάουντ.

Με πληροφορίες από: Athletiko