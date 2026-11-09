Φιορεντίνα και Γιουβέντους μοιράστηκαν τους βαθμούς στο «Αρτέμιο Φράνκι»

Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η Γιουβέντους με τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι», σε ένα παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής της Serie A που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο φορές, αλλά οι «μπιανκονέρι» βρήκαν τις απαντήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Η «Μεγάλη Κυρία» δεν κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την έδρα της Φιορεντίνα, μένοντας έτσι στο -11 από την κορυφή της βαθμολογίας.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα και πρώτο προβάδισμα για τη Φιορεντίνα

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με εντυπωσιακό ρυθμό, καθώς η Φιορεντίνα χρειάστηκε ελάχιστα λεπτά για να ανοίξει το σκορ. Μόλις στο 4ο λεπτό, ο Πέδρο Γκονσάλβες εκτέλεσε κόρνερ προς το δεύτερο δοκάρι. Εκεί, ο Πελεγκρίνο, εκμεταλλευόμενος την αδράνεια της άμυνας των φιλοξενούμενων, πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον τερματοφύλακα Βικάριο, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ο Πελεγκρίνο βρέθηκε ολομόναχος στην περιοχή, δίνοντας ένα ιδανικότερο ξεκίνημα για την ομάδα του Πάολο Βανόλι.

Η Γιουβέντους επιχείρησε να αντιδράσει άμεσα, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στο 10ο λεπτό, ο ΜακΚένι απείλησε με κεφαλιά, ενώ λίγο αργότερα αστόχησε από κοντά. Στο 21ο λεπτό, ο Ντε Χέα, ο τερματοφύλακας της Φιορεντίνα, χρειάστηκε να επέμβει εντυπωσιακά, αποκρούοντας το δυνατό σουτ του Καμπάλ. Η πίεση των «μπιανκονέρι» συνεχίστηκε, με τον Κουπμάινερς να επιχειρεί σουτ στο 26', το οποίο κόντραρε σε αμυντικό και κατέληξε κόρνερ.

Η απάντηση της Γιουβέντους και η ισοφάριση

Η ισοφάριση για τη Γιουβέντους ήρθε στο 32ο λεπτό, έπειτα από μια εξαιρετική συνεργασία. Ο ΜακΚένι έβγαλε τον Κόλο Μουανί στην πλάτη της άμυνας από τη δεξιά πλευρά. Ο Γάλλος επιθετικός πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια, ξεπέρασε τον Βιερί και γύρισε ιδανικά την μπάλα στον Βολτεμάντε. Ο Βολτεμάντε, με τελείωμα στην κίνηση, διαμόρφωσε το 1-1, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ στη Serie A, μετά τα τρία τέρματα που είχε πετύχει στο Europa League.

Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι συνέχισε να πιέζει μέχρι την ανάπαυλα, με τον Ντε Χέα να επεμβαίνει σε νέα προσπάθεια των φιλοξενούμενων και τον Κουπμάινερς να πλησιάζει στο δεύτερο γκολ. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε ισόπαλο, με τη Γιουβέντους να έχει επιβάλει τον ρυθμό της μετά το αρχικό σοκ και τη Φιορεντίνα να προσπαθεί να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους χώρους.

Νέο προβάδισμα για τους «βιόλα» και τελική ισοφάριση

Στο δεύτερο μέρος, η Φιορεντίνα κατάφερε να πάρει εκ νέου κεφάλι στο σκορ στο 54ο λεπτό. Ο Ν'Τζιέ (Νζιέ) προέλαβε τους αμυντικούς, πήρε το ριμπάουντ και πέτυχε το 2-1. Για τον Σουηδό επιθετικό, αυτό ήταν το τρίτο διαδοχικό παιχνίδι στο οποίο κατάφερε να σκοράρει. Λίγο αργότερα, ο Μασταντουόνο επιχείρησε να διευρύνει το προβάδισμα των γηπεδούχων, συγκλίνοντας προς τον άξονα και εξαπολύοντας σουτ που πέρασε ελάχιστα δίπλα από το απέναντι δοκάρι.

Η Γιουβέντους, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Στο 66ο λεπτό, από εκτέλεση κόρνερ του Λουίζ, ο Μπρέμερ εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και διαμόρφωσε το τελικό 2-2. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι σε μια φάση όπου η μπάλα, έπειτα από αναπήδηση, βρήκε στο χέρι του Ζοάο Μάριο, ωστόσο ο διαιτητής δεν υπέδειξε την παράβαση.

Βαθμολογικές επιπτώσεις για τις δύο ομάδες

Μετά την ισοπαλία, η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι έφτασε τους 18 βαθμούς και παραμένει στην έβδομη θέση της βαθμολογίας. Συνεχίζει την προσπάθειά της να πλησιάσει τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League, αν και βρίσκεται στο -11 από την κορυφή.

Από την άλλη πλευρά, η Φιορεντίνα του Πάολο Βανόλι ανέβηκε στους εννέα βαθμούς και βρίσκεται στη 15η θέση. Η ομάδα εξακολουθεί να αναζητά την αγωνιστική σταθερότητα που θα της επιτρέψει να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη.

Η σύνθεση της Φιορεντίνα

Η ενδεκάδα της Φιορεντίνα, όπως παρατάχθηκε από τον Πάολο Βανόλι, περιλάμβανε τους εξής παίκτες: Ντε Χέα, Άλεξ Χιμένες, Ντραγκούσιν, Βιερί, Ζοάο Μάριο, Ντουρ, Ουλαΐ, Μασταντουόνο, Πέδρο Γκονσάλβες, Ντζίε, Πελεγκρίνο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko