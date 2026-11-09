Αγωνία στον Ολυμπιακό για τον τραυματισμό του Σαντιάγκο Έσε

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει ανησυχία μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Σαντιάγκο Έσε αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση. Ο Αργεντινός μέσος ένιωσε ενοχλήσεις στο 56ο λεπτό, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος, προσθέτοντας αγωνιστικό κόστος στην απώλεια των δύο βαθμών.

Η στιγμή του τραυματισμού και η αντικατάσταση

Ο Σαντιάγκο Έσε, βασικό στέλεχος της μεσαίας γραμμής του Ολυμπιακού, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, ο Αργεντινός μέσος ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης, γεγονός που προκάλεσε άμεσα ανησυχία στον πάγκο των «ερυθρόλευκων».

Οι ενοχλήσεις ήταν τέτοιες που δεν του επέτρεψαν να συνεχίσει, οδηγώντας στην αναγκαστική του αλλαγή. Στη θέση του Έσε πέρασε ο Γκουστάβο Πουέρτα, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί η ισορροπία στη μεσαία γραμμή της ομάδας. Ο ποδοσφαιριστής αποχώρησε κουτσαίνοντας προς τα αποδυτήρια, επιβεβαιώνοντας την σοβαρότητα της κατάστασης.

Πρώτες εκτιμήσεις για την κατάσταση του Έσε

Αμέσως μετά την αποχώρησή του από το γήπεδο, οι πρώτες πληροφορίες και εκτιμήσεις από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού άρχισαν να κυκλοφορούν. Οι αρχικές ενδείξεις κάνουν λόγο για κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος. Αυτή η πρώτη διάγνωση προκαλεί προβληματισμό, καθώς αφορά μια ευαίσθητη περιοχή του ποδιού.

Η κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο αποτελεί ένα συχνό τραυματισμό στον αθλητισμό, και η σοβαρότητά της μπορεί να ποικίλει. Ωστόσο, η ακριβής έκταση της ζημιάς και το πόσο σοβαρή είναι η κάκωση δεν μπορούν να προσδιοριστούν με βεβαιότητα μόνο από την κλινική εξέταση. Για αυτό τον λόγο, έχουν προγραμματιστεί περαιτέρω εξετάσεις.

Οι επόμενες κινήσεις: Μαγνητική τομογραφία

Προκειμένου να υπάρξει μια σαφής εικόνα για την κατάσταση του Σαντιάγκο Έσε και να καθοριστεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού, ο Αργεντινός μέσος αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. Η συγκεκριμένη εξέταση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (9/11), και θεωρείται απαραίτητη για την οριστική διάγνωση.

Μέσω της μαγνητικής τομογραφίας, οι γιατροί θα είναι σε θέση να διαπιστώσουν με ακρίβεια την έκταση της κάκωσης στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος. Από τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης θα εξαρτηθεί και ο εκτιμώμενος χρόνος που θα χρειαστεί ο ποδοσφαιριστής για να επιστρέψει πλήρως στη δράση και στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Αγωνία στις τάξεις των «ερυθρόλευκων»

Ο τραυματισμός του Σαντιάγκο Έσε έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τάξεις του Ολυμπιακού. Πέρα από την απώλεια των δύο βαθμών στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, το αγωνιστικό κόστος είναι σημαντικό, καθώς ο Έσε αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας στη μεσαία γραμμή. Η απουσία του, αν επιβεβαιωθεί για μεγάλο διάστημα, θα δημιουργήσει κενό.

Οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας της Δευτέρας, ελπίζοντας ότι ο τραυματισμός δεν θα αποδειχθεί τόσο σοβαρός όσο αρχικά φοβούνται. Η ταχεία επιστροφή του Αργεντινού χαφ είναι κρίσιμη για τους στόχους της ομάδας, καθώς η σεζόν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι απαιτήσεις είναι υψηλές σε όλα τα μέτωπα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Gazzetta