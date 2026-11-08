Η ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι

Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, η οποία διεξήχθη στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 10η αγωνιστική της Super League. Ο Ζίβκοβιτς ήταν ο παίκτης που εξασφάλισε τον βαθμό της ισοπαλίας για τον «Δικέφαλο». Μετά το σφύριγμα της λήξης, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, υποστήριξε ότι η ομάδα του είχε δημιουργήσει ευκαιρίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη νίκη, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην ενότητα που χαρακτηρίζει τα αποδυτήρια της ομάδας.

Ο ισόπαλος αγώνας στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Η αναμέτρηση μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε με ισόπαλο αποτέλεσμα 1-1, προσφέροντας έναν βαθμό σε κάθε ομάδα. Το παιχνίδι διεξήχθη στην έδρα του Ολυμπιακού, το στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Ζίβκοβιτς ήταν ο ποδοσφαιριστής που κατάφερε να σκοράρει για τον ΠΑΟΚ, διασφαλίζοντας έτσι τον έναν βαθμό για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η ισοπαλία αυτή διαμόρφωσε το τελικό σκορ 1-1, όπως αναφέρεται στις πληροφορίες.

Οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι μετά το παιχνίδι

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, παραχώρησε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου. Ο Ιταλός τεχνικός εξέφρασε την άποψη ότι η ομάδα του είχε σημαντικές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα.

Παρά τις χαμένες ευκαιρίες, ο κ. Λίσι τόνισε την ανάγκη να γίνει αποδεκτό το τελικό αποτέλεσμα της ισοπαλίας. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία του να συνεχίσει η ομάδα να εργάζεται πάνω στην ίδια γραμμή, διατηρώντας την προσήλωση στους στόχους της.

Η αναζήτηση της ισορροπίας και η απόδοση της ομάδας

Στις δηλώσεις του, ο Αλέσιο Λίσι αναφέρθηκε εκτενώς στην αναζήτηση της ισορροπίας εντός της ομάδας. Χαρακτηριστικά δήλωσε πως «η λύση είναι να βρεθεί η ισορροπία», υπογραμμίζοντας τη φιλοσοφία του για την αγωνιστική προσέγγιση του ΠΑΟΚ. Ο προπονητής εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του στον συγκεκριμένο αγώνα.

«Μου άρεσε πάρα πολύ το σημερινό παιχνίδι», ανέφερε ο κ. Λίσι, προσθέτοντας ότι «ήταν ένα παιχνίδι που η ομάδα έδειξε να έχει πολύ καλή ισορροπία». Αυτή η παρατήρηση αναδεικνύει την ικανότητα των παικτών να διατηρήσουν τη συνοχή και την οργάνωση τους στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που εκτιμήθηκε από τον προπονητή.

Η συνεχής βελτίωση και η ενότητα στα αποδυτήρια

Ο Αλέσιο Λίσι δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση που καταβάλλει η ομάδα. «Πάντα λείπει κάτι, καμιά ομάδα ποτέ δεν είναι τέλεια», δήλωσε, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει πάντα περιθώριο για περαιτέρω εξέλιξη. Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η ομάδα προχωράει και γίνεται καλύτερη κάθε μέρα.

Αυτή η πρόοδος, σύμφωνα με τον προπονητή, είναι εμφανής μέσα στο γήπεδο, όπου οι παίκτες δείχνουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους. Πέραν της αγωνιστικής εικόνας, ο κ. Λίσι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενότητα που επικρατεί. «Και κυρίως φαίνεται η ενότητα που υπάρχει σε αυτό το γκρουπ, σε αυτήν την ομάδα και σε αυτά τα αποδυτήρια», υπογράμμισε, αναδεικνύοντας το καλό κλίμα και τη συνοχή ως βασικά στοιχεία της πορείας του ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Newsit