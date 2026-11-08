Ο Γκρεγκ Μπράουν της ΑΕΚ χειρουργήθηκε μετά την ολική ρήξη αχιλλείου τένοντα

Ο Γκρεγκ Μπράουν, ο Αμερικανός σέντερ της ΑΕΚ, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Ο άτυχος αθλητής υπέστη ολική ρήξη αχιλλείου τένοντα, γεγονός που τον καθιστά τον μεγάλο άτυχο της φετινής σεζόν για την «Ένωση». Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε άμεσα, λίγες ώρες μετά τον τραυματισμό του, με τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης να κυμαίνεται από έξι έως εννέα μήνες.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Γκρεγκ Μπράουν

Ο Γκρεγκ Μπράουν, βασικό στέλεχος της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ, βίωσε έναν σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός σέντερ υπέστη ολική ρήξη αχιλλείου τένοντα, μια εξαιρετικά σοβαρή διάγνωση που τον θέτει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο τραυματισμός συνέβη στην δεξιά ποδοκνημική του, προκαλώντας άμεσα ανησυχία στις τάξεις της ομάδας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη ατυχία της σεζόν για την ΑΕΚ, καθώς ο Μπράουν αποτελούσε σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού της πλάνου. Η σοβαρότητα της ρήξης του αχιλλείου τένοντα απαιτούσε άμεση ιατρική παρέμβαση, με τις διαδικασίες για την αποκατάσταση της υγείας του αθλητή να ξεκινούν χωρίς καθυστέρηση.

Άμεση χειρουργική επέμβαση στο Mediterraneo Hospital

Μετά τη διάγνωση της ολικής ρήξης αχιλλείου τένοντα, δεν χάθηκε καθόλου χρόνος. Ο Γκρεγκ Μπράουν πέρασε την πόρτα του χειρουργείου λίγες μόλις ώρες μετά τον τραυματισμό του, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Mediterraneo Hospital, ένα από τα νοσηλευτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με αθλητικούς συλλόγους για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση ανέλαβαν ο επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της ΚΑΕ ΑΕΚ, Dr. Ηρακλής Πατσόπουλος, μαζί με τους συνεργάτες του ιατρούς Αριστείδη Παπαδογούλα και Ανδρέα Αθανασόπουλο. Η ιατρική ομάδα προχώρησε στην αποκατάσταση της ολικής ρήξης του αχιλλείου τένοντα της δεξιάς ποδοκνημικής, με στόχο την πλήρη ανάρρωση του Αμερικανού αθλητή.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Γκρεγκ Μπράουν και την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Στην ανακοίνωση τονίστηκε η επιτυχία της χειρουργικής επέμβασης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Mediterraneo Hospital την Κυριακή 8 Νοεμβρίου. Επιβεβαιώθηκε επίσης η φύση του τραυματισμού, δηλαδή η ολική ρήξη αχιλλείου τένοντα στη δεξιά ποδοκνημική, που υπέστη ο παίκτης στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Γκρεγκ Μπράουν υπεβλήθη σήμερα (Κυριακή, 08/11) στο @mediterraneo_hospital σ’ επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, μετά την ολική ρήξη αχιλλείου τένοντα δεξιάς ποδοκνημικής, που υπέστη στην αναμέτρηση με Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR. Την επέμβαση πραγματοποίησαν ο επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της ΑΕΚ ΒC, Dr. Hρακλής Πατσόπουλος, και οι συνεργάτες του ιατροί Αριστείδης Παπαδογούλας και Ανδρέας Αθανασόπουλος.»

Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης και η στήριξη της ομάδας

Στην ίδια ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ, δόθηκαν και οι πληροφορίες σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης του Γκρεγκ Μπράουν. Δυστυχώς για τον άτυχο αθλητή, ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη επάνοδό του στα γήπεδα υπολογίζεται από έξι έως και εννέα μήνες. Αυτό σημαίνει ότι ο Αμερικανός σέντερ θα απουσιάσει από το μεγαλύτερο μέρος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Η «κιτρινόμαυρη» οικογένεια εξέφρασε τη στήριξή της προς τον παίκτη, δηλώνοντας ότι θα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του καθ' όλη τη διάρκεια της αποκατάστασής του. Το μήνυμα «stay strong @greg.brown03» που συμπεριλήφθηκε στην ανακοίνωση, υπογραμμίζει την αλληλεγγύη και την ενθάρρυνση της ομάδας προς τον Μπράουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της καριέρας του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta