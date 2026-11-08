Ο Αλέσιο Λίσι για την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό: «Είχαμε ευκαιρίες, φαίνεται η ενότητα του γκρουπ»

Ο Αλέσιο Λίσι, μέλος του τεχνικού επιτελείου του ΠΑΟΚ, προέβη σε δηλώσεις στην κάμερα της Magenta TV αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Φάληρο και έληξε ισόπαλη, με τον ΠΑΟΚ να καταφέρει να αποσπάσει τον βαθμό της ισοπαλίας. Ο Λίσι υπογράμμισε ότι η ομάδα του θα μπορούσε ακόμα και να είχε φύγει με το τρίποντο από το γήπεδο.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο Φάληρο

Στον αγώνα που έλαβε χώρα στο Φάληρο, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε αρχικά σε θέση να κυνηγάει το σκορ, καθώς ο Ολυμπιακός προηγήθηκε. Ωστόσο, οι παίκτες του ΠΑΟΚ αντέδρασαν και κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Το τέρμα που χάρισε τον βαθμό της ισοπαλίας στον «Δικέφαλο του Βορρά» σημειώθηκε από τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Αλέσιο Λίσι, μιλώντας στην Magenta TV, εξέφρασε την άποψη ότι η ομάδα του είχε τις ευκαιρίες να διεκδικήσει ακόμη και τη νίκη. Παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ, η αντίδραση και η ισοφάριση του Ζίβκοβιτς οδήγησαν στην απόσπαση ενός σημαντικού βαθμού από την έδρα του αντιπάλου.

Η αναζήτηση ισορροπίας και το σύστημα

Ερωτηθείς σχετικά με το αν το σύστημα 4-4-2 αποτελεί τη λύση για τον ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λίσι απάντησε ότι η ουσιαστική λύση έγκειται στην εύρεση ισορροπίας, ανεξαρτήτως του σχηματισμού που επιλέγεται. Τόνισε τη σημασία της αγωνιστικής ισορροπίας ως τον βασικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα της ομάδας στο γήπεδο.

Στη συνέχεια, ο Λίσι αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας στην πρόσφατη αναμέτρηση. Δήλωσε ότι του άρεσε πολύ η ομάδα και ότι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ έδειξε να έχει την απαιτούμενη ισορροπία. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την ικανοποίησή του για την αγωνιστική προσέγγιση και την οργάνωση της ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αποδοχή του αποτελέσματος και συνέχεια

Σχετικά με το αν το αποτέλεσμα της ισοπαλίας κρίνεται δίκαιο, ο Αλέσιο Λίσι δήλωσε ότι η ομάδα προσπάθησε για το καλύτερο. Παρά την προσπάθεια, ο ΠΑΟΚ αποδέχεται το τελικό αποτέλεσμα της ισοπαλίας. Ο Λίσι υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχίσει η ομάδα σε αυτή τη γραμμή, διατηρώντας την ίδια προσήλωση και αγωνιστικότητα για τις επόμενες αναμετρήσεις.

Η αποδοχή του αποτελέσματος, παρά την εκτίμηση ότι υπήρχαν ευκαιρίες για νίκη, δείχνει μια ρεαλιστική προσέγγιση. Η δήλωση του Λίσι επικεντρώνεται στη συνέχεια της προσπάθειας και στην διατήρηση της καλής αγωνιστικής εικόνας που παρουσίασε η ομάδα στο Φάληρο, ως βάση για μελλοντικές επιτυχίες.

Συνεχής βελτίωση και ενότητα του γκρουπ

Όσον αφορά το τι λείπει από τον ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λίσι επισήμανε ότι πάντα υπάρχει κάτι προς βελτίωση, καθώς καμία ομάδα δεν είναι ποτέ τέλεια. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο ΠΑΟΚ θα γίνεται καλύτερος κάθε μέρα, κάτι που, όπως τόνισε, είναι εμφανές στο γήπεδο. Η διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης αποτελεί βασικό στόχο για το τεχνικό επιτελείο.

Ο Λίσι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενότητα του γκρουπ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η ενότητα αυτή δεν είναι εμφανής μόνο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και εντός των αποδυτηρίων. Αυτό το στοιχείο, η συνοχή και η ομοψυχία μεταξύ των παικτών, θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της ομάδας και την επίτευξη των στόχων της, καθώς συμβάλλει στην απόδοση και την ψυχολογία των αθλητών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta