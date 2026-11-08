Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Μοιρασιά στο Καραϊσκάκης, κερδισμένος ο Παναθηναϊκός

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής (8/11) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με τον Αρμάντο Γκονζάλες στο 58ο λεπτό, όμως ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς απάντησε στο 71ο, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Η ισοπαλία αυτή είχε ως αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες να χάσουν έδαφος στη «μάχη» για την κορυφή, με τον Παναθηναϊκό να αναδεικνύεται ο μεγάλος κερδισμένος της αναμέτρησης.

Το πρώτο ημίχρονο και ο τραυματισμός του Γιάκιτς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν επιφυλακτικά το ματς, με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να επιβάλει τον ρυθμό του και να παίρνει μέτρα στο γήπεδο μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, αναζητούσε περισσότερο τους κενούς χώρους στις αντεπιθέσεις, ακολουθώντας την τακτική προσέγγιση του προπονητή του, Αλέσιο Λίσι.

Οι πρώτες αξιοσημείωτες στιγμές περιλάμβαναν ένα σουτ του Ζοέλ Ρόκα για τον Ολυμπιακό, το οποίο κόντραρε σε αντίπαλο, και ένα άστοχο σουτ του Μπάνζα από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Στο 22ο λεπτό, σημειώθηκε μια δυσάρεστη στιγμή για τους Θεσσαλονικείς, καθώς ο Κρίστιαν Γιάκιτς τραυματίστηκε έπειτα από γλίστρημα και άσχημη πτώση. Ο Κροάτης μέσος του ΠΑΟΚ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 20ο λεπτό, αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο με λυγμούς, με τον Γκρεγκ Τέιλορ να περνά στη θέση του. Υπάρχει πλέον ανησυχία για το μέγεθος του προβλήματός του.

Μετά τη μικρή διακοπή, ο Ολυμπιακός είχε δύο καλές στιγμές με τον Μάριους, η πρώτη με κεφαλιά στα χέρια του Νίκου Μοναστηρλή και η δεύτερη με άσχημο σουτ υπό καλές προϋποθέσεις στα όρια της περιοχής. Η μεγαλύτερη ευκαιρία στο πρώτο μέρος ήρθε για τον ΠΑΟΚ στο 31ο λεπτό, όταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έβγαλε τον Χρήστο Ζαφείρη σε θέση τετ-α-τετ στην αντεπίθεση. Ο 23χρονος διεθνής μέσος, ωστόσο, αστόχησε πλασάροντας άουτ, χάνοντας σημαντική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με το 0-0 να παραμένει.

Εναλλαγές στο σκορ και νέος τραυματισμός

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και δημιούργησε την πρώτη του μεγάλη ευκαιρία στο 52ο λεπτό. Ο Ρέμο Φρόιλερ βρήκε από αριστερά τον Μουαντιλιμαντζί μέσα στην περιοχή, με τον 28χρονο επιθετικό από το Τσαντ να ξεπερνά τον Κόστα και να επιχειρεί δυνατό διαγώνιο σουτ. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Νίκος Μοναστηρλής, αντέδρασε εντυπωσιακά, αποκρούοντας δύσκολα και κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Στο 55ο λεπτό προέκυψε νέο πρόβλημα τραυματισμού, αυτή τη φορά για τους γηπεδούχους. Ο Έσε ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει και ο προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγουαθίλ, προχώρησε στην αντικατάστασή του με τον Πουέρτα. Παράλληλα, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και ο Αρμάντο Γκονζάλες αντί του Μουαντιλιμαντζί.

Η αλλαγή του Αλγουαθίλ αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ο Γκονζάλες βρήκε δίχτυα στην πρώτη του ουσιαστικά επαφή με την μπάλα. Από γύρισμα του Ζότα Σίλβα από δεξιά και κακή αντίδραση της άμυνας του ΠΑΟΚ, ο Μεξικανός επιθετικός πλάσαρε σε κενή εστία, διαμορφώνοντας το 1-0 στο 58ο λεπτό. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ έφθασε στην ισοφάριση με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 71ο λεπτό, μετά από ένα μεγάλο λάθος του Στέφαν Ορτέγκα για τους Πειραιώτες, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Οι επιπτώσεις στη βαθμολογία της Super League

Το ισόπαλο αποτέλεσμα είχε σημαντικές επιπτώσεις στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νωρίτερα είχε επικρατήσει 2-1 του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο, αναδείχθηκε ο μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής. Οι «πράσινοι» διατήρησαν απόσταση τεσσάρων βαθμών από τον δεύτερο Ολυμπιακό, πηγαίνοντας στη διακοπή του πρωταθλήματος μόνος στην κορυφή με 27 βαθμούς.

Ο Ολυμπιακός έφτασε τους 23 βαθμούς και διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση, βλέποντας ωστόσο την απόστασή του από την κορυφή να αυξάνεται. Το νικηφόρο σερί του σταμάτησε μέσα στην έδρα του. Ο ΠΑΟΚ έφυγε από τον Πειραιά με έναν βαθμό, φτάνοντας τους 19 και παραμένοντας στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, όσους έχει και ο Άρης. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ ακολουθεί με 20 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Ieidiseis