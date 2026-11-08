Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ισόπαλο 1-1 έληξε το ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, με το αποτέλεσμα να αφήνει αμφότερες τις ομάδες με πικρή γεύση. Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να προηγηθούν στην αναμέτρηση, ωστόσο ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ. Η συγκεκριμένη ισοπαλία είχε άμεσο αντίκτυπο στην κορυφή της βαθμολογίας, καθώς ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ο μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής.

Η εξέλιξη του ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης χαρακτηρίστηκε ως «άχρωμο», με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο δεκάλεπτο, χωρίς ωστόσο να είναι ουσιαστικός στην τελική προσπάθεια. Η πρώτη τελική του αγώνα καταγράφηκε στο 10ο λεπτό, όταν ένα σουτ του Ρόκα, έπειτα από γύρισμα του Φρόιλερ, κόντραρε στα σώματα και κατέληξε στον τερματοφύλακα Μοναστηρλή.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε σημαντικά στο δεύτερο ημίχρονο, όπου σημειώθηκαν και τα δύο τέρματα. Οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ στο 58ο λεπτό με τον Γκονσάλες, παίρνοντας το προβάδισμα. Ωστόσο, ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντέδρασε και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 71ο λεπτό με τον Ζίβκοβιτς, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1. Αυτή η ισοπαλία είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσει το σερί πέντε νικών που είχε ο Ολυμπιακός, αφήνοντας μια «πικρή γεύση» και στις δύο ομάδες στο φινάλε.

Οι αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων

Για τον Ολυμπιακό, ο προπονητής Ιμανόλ Αλγουαθίλ επέλεξε τον Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα, στα άκρα αγωνίστηκαν οι Σάλιακα και Τικνιζάν, ενώ το δίδυμο των στόπερ αποτελούσαν οι Ρέτσο και Πιρόλα. Στη μεσαία γραμμή, οι Φρόιλερ και Εσε είχαν τον ρόλο των κεντρικών μέσων, με τους Ρόκα και Ζότα Σίλβα να κινούνται στα «φτερά». Ο Τσικίνιο αγωνίστηκε σε ρόλο επιτελικού μέσου, υποστηρίζοντας τον Μάριους, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή της επίθεσης.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λίσι ξεκίνησε με τον Μοναστηρλή στη θέση του τερματοφύλακα. Στα άκρα της άμυνας τοποθετήθηκαν οι Ελουστόντο και Γιαννούλης, ενώ οι Χατζηδιάκος και Κόστα ήταν οι δύο στόπερ. Στη μεσαία γραμμή, οι Γιάκιτς και Σανταμαρία είχαν τον κύριο ρόλο, με τους Ζίβκοβιτς και Ζαφείρη να καλύπτουν τα άκρα. Στην κορυφή της επίθεσης, σε σχηματισμό 4-4-2, αγωνίστηκαν οι Εντιαγέ και Μπανζά.

Η βαθμολογική εικόνα μετά την ισοπαλία

Το αποτέλεσμα του ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» είχε σημαντικές επιπτώσεις στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ο μεγάλος κερδισμένος, καθώς κατάφερε να ξεφύγει στο +4 από τους «ερυθρόλευκους». Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται πλέον τέσσερις βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο.

Ο ΠΑΟΚ, με την ισοπαλία αυτή, βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, οκτώ βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό. Και οι δύο ομάδες, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο ΠΑΟΚ, έχασαν πολύτιμο έδαφος στη «μάχη» του τίτλου, καθώς η διαφορά τους από την κορυφή διευρύνθηκε μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Athletiko