Ο υπηρεσιακός προπονητής της Μιλάνο τιμώρησε τον Μόουζες Ράιτ για καθυστέρηση

Ο Μόουζες Ράιτ, ένας από τους ηγέτες της Μιλάνο, βρέθηκε στον πάγκο στην πρόσφατη αναμέτρηση της ομάδας του με την Τρέντο, αγωνιζόμενος μόλις για 14 λεπτά. Η περιορισμένη αυτή συμμετοχή του, ασυνήθιστη για τον Αμερικανό φόργουορντ, οδήγησε σε ερωτήματα σχετικά με τους λόγους αυτής της απόφασης.

Ο υπηρεσιακός προπονητής των Λομβαρδών, Μάρκο Ραμοντίνο, κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση, αποκαλύπτοντας πως η απόφασή του να αφήσει τον Ράιτ εκτός αρχικής πεντάδας οφειλόταν σε εσωτερική ατασθαλία του παίκτη.

Η αναμέτρηση με την Τρέντο και η περιορισμένη συμμετοχή του Ράιτ

Η Μιλάνο έδωσε το πρώτο της παιχνίδι μετά την αποχώρηση του Πέπε Ποέτα, αντιμετωπίζοντας την Τρέντο. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Μόουζες Ράιτ, ένας παίκτης που θεωρείται από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας, είχε μια ιδιαίτερα περιορισμένη παρουσία στο παρκέ.

Συγκεκριμένα, ο Ράιτ αγωνίστηκε για μόλις 14 λεπτά, χρόνος που απέχει σημαντικά από τον συνηθισμένο του μέσο όρο, ο οποίος πάντοτε ξεπερνά τα 20 λεπτά ανά αγώνα. Παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του, ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής κατάφερε να γεμίσει τη στατιστική του με 11 πόντους και 5 ριμπάουντ, δείχνοντας την αγωνιστική του αξία ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες.

Οι απορίες και η αποκάλυψη του Μάρκο Ραμοντίνο

Η ασυνήθιστα χαμηλή χρήση του Μόουζες Ράιτ στο παιχνίδι με την Τρέντο προκάλεσε εύλογα αρκετές απορίες στους φίλους της ομάδας και στους δημοσιογράφους. Δεδομένου ότι ο Ράιτ είναι ένας παίκτης που συνήθως έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και μεγάλο χρόνο συμμετοχής, η εξέλιξη αυτή ήταν απρόσμενη.

Ο Μάρκο Ραμοντίνο, ο οποίος έχει αναλάβει καθήκοντα υπηρεσιακού προπονητή της Μιλάνο μέχρι την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Λούκα Μπάνκι, κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές. Ο Ραμοντίνο, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον σύλλογο, αποκάλυψε τον λόγο πίσω από την απόφασή του να αφήσει τον Ράιτ εκτός αρχικής πεντάδας.

Η αιτία της τιμωρίας: καθυστέρηση στη συνάντηση

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Μάρκο Ραμοντίνο, η απόφαση να τιμωρηθεί ο Μόουζες Ράιτ και να μείνει εκτός «επάλξεων» στην αρχή της αναμέτρησης οφειλόταν σε μια εσωτερική ατασθαλία του παίκτη. Ο υπηρεσιακός τεχνικός των Λομβαρδών ήταν σαφής ως προς το περιστατικό.

Ο Ραμοντίνο αποκάλυψε πως ο Μόουζες Ράιτ άργησε να προσέλθει στην προγραμματισμένη συνάντηση που είχε η ομάδα πριν από το ματς. Αυτή η καθυστέρηση οδήγησε τον προπονητή στην απόφαση να τον αφήσει στον πάγκο, στέλνοντας ένα μήνυμα πειθαρχίας. «Ήρθε καθυστερημένος στη συνάντηση πριν από το ματς. Έτσι, αποφάσισα να τον αφήσω στον πάγκο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ραμοντίνο.

Το πλαίσιο της Μιλάνο και ο ρόλος του Ραμοντίνο

Η τιμωρία του Μόουζες Ράιτ έρχεται σε μια περίοδο αναπροσαρμογής για τη Μιλάνο. Η ομάδα βρίσκεται στη «μετά Πέπε Ποέτα εποχή», αναζητώντας τη νέα της κατεύθυνση υπό την προσωρινή καθοδήγηση του Μάρκο Ραμοντίνο. Ο Ραμοντίνο έχει αναλάβει τον ρόλο του υπηρεσιακού προπονητή με σαφείς αρμοδιότητες, μέχρι την οριστική ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

Ο Λούκα Μπάνκι έχει ήδη συμφωνήσει με τον σύλλογο για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας, ωστόσο μέχρι τότε, ο Μάρκο Ραμοντίνο είναι αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις. Η απόφασή του να τιμωρήσει έναν εκ των ηγετών της ομάδας, όπως ο Μόουζες Ράιτ, υπογραμμίζει την προσήλωσή του στην τήρηση των εσωτερικών κανόνων, ανεξαρτήτως του ονόματος ή της θέσης του παίκτη.

Με πληροφορίες από: Athletiko