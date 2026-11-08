Η Mercedes επέστρεψε στους τίτλους της Formula 1 μετά το 2021

Η Mercedes επέστρεψε δυναμικά στην κορυφή της Formula 1, κατακτώντας δύο σημαντικούς τίτλους μέσα σε λίγες ημέρες. Την περασμένη Κυριακή, στο Μεξικό, ο Κίμι Αντονέλι αναδείχθηκε πρόωρα πρωταθλητής οδηγών με τη γερμανική ομάδα. Σήμερα, στο Σάολο Πάολο της Βραζιλίας, η Mercedes εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο των κατασκευαστών, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό νταμπλ για τη φετινή σεζόν.

Διπλή επιτυχία και κυριαρχία

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος κατασκευαστών στη Βραζιλία επισφράγισε μια εξαιρετική πορεία για τη Mercedes. Αυτή η διπλή επιτυχία έρχεται ενώ απομένουν ακόμα τρεις αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν, προσφέροντας δυνατές συγκινήσεις στους φίλους του αθλήματος. Η ομάδα έδειξε από νωρίς τις προθέσεις της, θέτοντας τις βάσεις για την επιστροφή της στην κορυφή.

Η γερμανική ομάδα κατάφερε να αιφνιδιάσει τις υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες φάνηκαν ανέτοιμες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Η Mercedes έχει κερδίσει συνολικά 12 αγώνες φέτος, από τα 20 Grand Prix που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής. Μάλιστα, η ομάδα σημείωσε νίκες και στα έξι πρώτα Grand Prix της σεζόν, δείχνοντας από την αρχή την κυριαρχία της.

Οι πρωταγωνιστές των νικών

Στην επιτυχία της Mercedes συνέβαλαν καθοριστικά οι οδηγοί της, Κίμι Αντονέλι και Ράσελ. Ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής οδηγών, σημείωσε εννέα νίκες κατά τη διάρκεια της σεζόν, συγκεντρώνοντας πολύτιμους βαθμούς για την ομάδα. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για την πορεία προς τους τίτλους.

Από την πλευρά του, ο Ράσελ πρόσθεσε άλλες τρεις νίκες στο ενεργητικό της Mercedes, ενισχύοντας περαιτέρω τη συγκομιδή βαθμών της ομάδας. Η συνδυαστική προσπάθεια των δύο οδηγών οδήγησε τη Mercedes στην κορυφή, επιτρέποντάς της να φτάσει στην κατάκτηση των πρωταθλημάτων.

Ο ανταγωνισμός και οι άλλες ομάδες

Πίσω από τη Mercedes, στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών βρίσκεται η Ferrari. Η ιταλική ομάδα έχει καταφέρει να σημειώσει μόλις δύο νίκες φέτος, με μία νίκη να ανήκει στον Λεκλέρ και μία στον Χάμιλτον. Η Ferrari, παρά τη δεύτερη θέση της, απειλείται πλέον από την ανερχόμενη Red Bull – Ford.

Η Red Bull – Ford έχει κατακτήσει τρεις νίκες στη φετινή σεζόν, όλες με τον Μαξ Φερστάπεν, δείχνοντας μια ανοδική πορεία. Στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών βρίσκεται η McLaren, η οποία έχει επίσης τρεις νίκες, χάρη στις επιδόσεις του Λάντο Νόρις.

Η δήλωση του Τότο Βολφ για το μέλλον

Η Mercedes έχει μια πλούσια ιστορία επιτυχιών στη Formula 1, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο των κατασκευαστών οκτώ συνεχόμενες φορές, από το 2014 έως το 2021. Μετά τη φετινή επιτυχία, ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, ρωτήθηκε αν αυτή η νίκη θα σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας δυναστείας για την ομάδα.

Ο Τότο Βολφ δήλωσε σχετικά: «Δεν νομίζω ότι, στη σημερινή εποχή και με το επίπεδο επαγγελματισμού που διαθέτουν πλέον οι ομάδες, είναι δυνατόν να επαναληφθεί αυτό που πετύχαμε εμείς: οκτώ συνεχόμενα πρωταθλήματα. Είδατε πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα σήμερα. Του χρόνου, τρεις ή τέσσερις ομάδες θα διεκδικούν το πρωτάθλημα». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα στο άθλημα.

Με πληροφορίες από: Newsit