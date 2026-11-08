Ο Μπακασέτας πρωταγωνιστής στην ανατροπή του ΑΠΟΕΛ επί του Άρη Λεμεσού

Ο ΑΠΟΕΛ πανηγύρισε μία σημαντική εντός έδρας νίκη με 3-1 επί του Άρη Λεμεσού, σε έναν αγώνα όπου ο Τάσος Μπακασέτας ξεχώρισε ως ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός έβαλε την υπογραφή του σε μία ακόμα σπουδαία ανατροπή για την ομάδα του, προσφέροντας τόσο ένα γκολ όσο και μία ασίστ. Η επικράτηση αυτή ήρθε σε μία ιστορική βραδιά για τον ΑΠΟΕΛ, καθώς ο σύλλογος συμπλήρωνε 100 χρόνια ζωής.

Ο πρωταγωνιστής Τάσος Μπακασέτας

Ο Τάσος Μπακασέτας, ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός, ήταν το πρόσωπο του αγώνα για τον ΑΠΟΕΛ. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για την ανατροπή και τη νίκη της ομάδας του, καθώς κατάφερε να σημειώσει ένα γκολ και να δώσει μία ασίστ. Η εμφάνισή του τον ανέδειξε σε απόλυτο πρωταγωνιστή της εντός έδρας αναμέτρησης.

Με την παρουσία του, ο Μπακασέτας σφράγισε την αγωνιστική του υπεροχή, συμβάλλοντας ενεργά στην επίτευξη του στόχου της ομάδας του. Η ικανότητά του να δημιουργεί και να εκτελεί αποδείχθηκε κλειδί για την επικράτηση του ΑΠΟΕΛ επί του Άρη Λεμεσού, εξασφαλίζοντας ένα ακόμα τρίποντο για τον κυπριακό σύλλογο.

Η εξέλιξη του αγώνα και η ανατροπή

Ο ΑΠΟΕΛ βρέθηκε αρχικά πίσω στο σκορ, ωστόσο κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω και να επικρατήσει του Άρη Λεμεσού. Η ανατροπή αυτή αποτελεί μία ακόμα σπουδαία στιγμή για την ομάδα, η οποία έδειξε χαρακτήρα και αγωνιστικό πνεύμα. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μετατρέψουν το εις βάρος τους αποτέλεσμα σε νίκη, χάρη στην αποτελεσματικότητά τους.

Το σημείο καμπής για την ανατροπή ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στο 45’+2, ο Τάσος Μπακασέτας εκτέλεσε ένα κόρνερ με ακρίβεια, και ο Καρίγιο με μία δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό το γκολ διαμόρφωσε το σκορ σε 2-1 υπέρ του ΑΠΟΕΛ και ήταν το πρώτο τέρμα του Καρίγιο με τη φανέλα της ομάδας.

Το γκολ που σφράγισε τη νίκη

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους, προσπαθώντας να διατηρήσουν τον έλεγχο του αγώνα. Η τελική σφραγίδα στη νίκη ήρθε στο 77ο λεπτό, όταν ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να διευρύνει το προβάδισμά του, βάζοντας τέλος στις όποιες ελπίδες των φιλοξενούμενων για ισοφάριση ή ανατροπή.

Στη φάση αυτή, ο Μπαράκ βρήκε τον Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος βρισκόταν μέσα στην περιοχή. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν έχασε την ευκαιρία και με ένα δυνατό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Αυτό το τέρμα ολοκλήρωσε τη σπουδαία εμφάνιση του Μπακασέτα και επισφράγισε τη νίκη του ΑΠΟΕΛ.

Ιστορική βραδιά για τον ΑΠΟΕΛ

Η εντός έδρας νίκη του ΑΠΟΕΛ επί του Άρη Λεμεσού πραγματοποιήθηκε σε μία ιδιαίτερη και ιστορική βραδιά για τον σύλλογο. Ο ΑΠΟΕΛ γιόρταζε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του, και η επικράτηση αυτή αποτέλεσε τον ιδανικό τρόπο για να τιμηθεί αυτή η σημαντική επέτειος. Το τρίποντο αυτό προστέθηκε στις επιτυχίες της ομάδας, ενισχύοντας την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όχι μόνο μία νίκη με ανατροπή, αλλά και μία εμφάνιση που συνδυάστηκε με την εκατονταετηρίδα του συλλόγου. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, με πρωταγωνιστή τον Τάσο Μπακασέτα, ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την ιστορική βραδιά, προσφέροντας χαρά στους υποστηρικτές της.

Με πληροφορίες από: Athletiko