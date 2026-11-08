Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Μούρθια και διατήρησε το αήττητο στην ACB

Η Ρεάλ Μαδρίτης έδειξε άμεσα σημάδια ανάκαμψης μετά την πρόσφατη ήττα της στην Euroleague από τον Παναθηναϊκό, επικρατώντας εντός έδρας της Μούρθια με σκορ 90-71. Η νίκη αυτή ήταν καθοριστική για τη «βασίλισσα», καθώς της επέτρεψε να διατηρήσει το αήττητο σερί της στο ισπανικό πρωτάθλημα, την Liga Endesa. Παρά τις σημαντικές απουσίες, η ομάδα της Μαδρίτης έφτασε τις επτά νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Η αντίδραση της Ρεάλ και το αήττητο σερί

Η αναμέτρηση με την Μούρθια ήρθε σε μια περίοδο όπου η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει αρκετές απουσίες, συμπεριλαμβανομένων των Καμπάτσο, Μαλεντόν, Ντεκ, Γιάντουνεν και Γκαρούμπα. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στην αντίπαλό της, παρά το γεγονός ότι προερχόταν από την ήττα στην Euroleague.

Η επικράτηση με 90-71 επιβεβαίωσε την κυριαρχία της Ρεάλ εντός των ισπανικών συνόρων, συνεχίζοντας το εντυπωσιακό της σερί. Με αυτό το αποτέλεσμα, η «βασίλισσα» μετρά πλέον επτά νίκες σε επτά αγώνες στην Liga Endesa, διατηρώντας την κορυφή της βαθμολογίας αήττητη.

Κορυφαίος ο Πραντίγια για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ

Ο Χάιμε Πραντίγια ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 15 πόντους. Η απόδοσή του περιλάμβανε επίσης 7 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, όλα αυτά σε 24 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Ο Πραντίγια αναδείχθηκε ο καλύτερος παίκτης της αναμέτρησης για την ομάδα του, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη της νίκης. Η συνεισφορά του ήταν πολύπλευρη, καλύπτοντας τόσο την επίθεση όσο και την άμυνα.

Οι άλλοι πρωταγωνιστές της «βασίλισσας»

Εκτός από τον Πραντίγια, αρκετοί άλλοι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης είχαν διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Τζόουνς ακολούθησε με 13 πόντους, προσθέτοντας στην στατιστική του 5 ριμπάουντ και 5 τελικές πάσες, δείχνοντας την πολυδιάστατη παρουσία του στο παρκέ.

Στους «διψήφιους» συγκαταλέγονται επίσης οι Αμπάλδε με 12 πόντους και Φελίζ με 11 πόντους. Οι Λουβαβού-Καμπαρό και Ταβάρες συνέβαλαν και αυτοί με 10 πόντους ο καθένας, με τον Ταβάρες να προσθέτει και 6 ριμπάουντ.

Η εικόνα της Μούρθια και οι δικοί της σκόρερ

Η Μούρθια, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Αλόνσο, προσπάθησε να αντισταθεί, αλλά δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση απέναντι στην ανώτερη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι παίκτες της προσπάθησαν να βρουν λύσεις στην επίθεση, με ορισμένους να ξεχωρίζουν.

Ο Ένις ήταν ο πρώτος σκόρερ για την Μούρθια με 15 πόντους. Τον ακολούθησαν ο Πάνσα με 11 πόντους και ο Σαντ-Ρος με 10 πόντους. Οι Φόρεστ και Νάκιτς πρόσθεσαν 7 πόντους ο καθένας, ενώ οι Γκέιτς και Κάτε σημείωσαν 6 και 5 πόντους αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα στατιστικά των ομάδων

Για τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι πόντοι κατανεμήθηκαν ως εξής: Σούλγκα 2, Λουβαβού-Καμπαρό 10 (με 2 τρίποντα), Πραντίγια 15 (με 1 τρίποντο), Αμπάλδε 12 (με 2 τρίποντα), Πρόσιντα 7 (με 1 τρίποντο), Μέρα 3 (με 1 τρίποντο), Ταβάρες 10, Γιουλ 3 (με 1 τρίποντο), Φελίζ 11, Τζόουνς 13 (με 3 τρίποντα), Σαρ 4.

Από την πλευρά της Μούρθια, οι σκόρερ ήταν: Φόρεστ 7 (με 1 τρίποντο), Ραϊέστε, Γκέιτς 6 (με 2 τρίποντα), Μάρκος 3 (με 1 τρίποντο), Σαντ-Ρος 10 (με 1 τρίποντο), Ράντεμπο 5 (με 1 τρίποντο), Φαλκ 2, Κάτε 5 (με 1 τρίποντο), Πάνσα 11, Ένις 15 (με 1 τρίποντο), Νάκιτς 7 (με 1 τρίποντο).

Με πληροφορίες από: Gazzetta