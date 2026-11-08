Ο Νταλάνο Μπάντον ελεύθερος από την Κίνα, εξετάζει την επιστροφή στην αγορά

Ο Νταλάνο Μπάντον, ο οποίος το καλοκαίρι είχε γίνει waive από τους Μπόστον Σέλτικς, βρίσκεται ξανά ελεύθερος στην αγορά, καθώς αποδεσμεύτηκε από την κινεζική ομάδα Σαντόνγκ. Η παρουσία του στην Ασία αποδείχθηκε σύντομη, με τον παίκτη να αγωνίζεται σε μόλις έξι παιχνίδια πριν το franchise της CBA αποφασίσει να τερματίσει τη συνεργασία τους. Πλέον, ο Μπάντον εξετάζει τις επόμενες επιλογές για την καριέρα του, με την Ευρώπη να αποτελεί πιθανό προορισμό.

Η πορεία του Μπάντον μετά τους Σέλτικς

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Νταλάνο Μπάντον αποδεσμεύτηκε από τους Μπόστον Σέλτικς, γεγονός που τον οδήγησε να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να αφήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο παίκτης βρέθηκε στη θέση να αναζητήσει αγωνιστική στέγη εκτός των ΗΠΑ, στρέφοντας το βλέμμα του σε άλλες πλευρές του πλανήτη για να συνεχίσει την πορεία του στο μπάσκετ.

Μετά την αποχώρησή του από το NBA, ο Μπάντον πήρε την απόφαση να μετακομίσει στην Κίνα. Εκεί, συμφώνησε με την ομάδα της Σαντόνγκ, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του διαδρομή. Η επιλογή αυτή σηματοδότησε μια σημαντική αλλαγή για τον παίκτη, ο οποίος μέχρι τότε είχε αγωνιστεί αποκλειστικά σε αμερικανικό έδαφος.

Σύντομη παρουσία στην Κίνα

Ωστόσο, η παρουσία του Νταλάνο Μπάντον στην Κίνα αποδείχθηκε ιδιαίτερα σύντομη. Έπειτα από μόλις έξι παιχνίδια με τη φανέλα της Σαντόνγκ, στην πόλη Τζινάν, η συνεργασία των δύο πλευρών έφτασε στο τέλος της. Το franchise της CBA προχώρησε στην αποδέσμευσή του, καθώς δεν έμεινε ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες που προσέφερε ο παίκτης κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Στα έξι παιχνίδια που αγωνίστηκε, ο Μπάντον είχε κατά μέσο όρο 16.7 λεπτά συμμετοχής. Οι στατιστικές του σε αυτό το διάστημα περιλάμβαναν 7.8 πόντους, 3.3 ασίστ και 2.6 ριμπάουντ ανά αγώνα. Οι επιδόσεις αυτές οδήγησαν την κινεζική ομάδα στην απόφαση να τον θέσει εκτός ομάδας, καθιστώντας τον ξανά ελεύθερο στην αγορά των παικτών.

Επόμενα βήματα και το ενδεχόμενο της Ευρώπης

Μετά την αποδέσμευσή του από τη Σαντόνγκ, ο Νταλάνο Μπάντον βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού στην καριέρα του. Ο Αμερικανός, όπως αναφέρεται στις πληροφορίες, εξετάζει προσεκτικά τις διαθέσιμες επιλογές, με ένα από τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι να είναι η μετακίνησή του προς την Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή αγορά αποτελεί πλέον έναν πιθανό προορισμό για τα ταλέντα του.

Η διαθεσιμότητα του Μπάντον στην αγορά έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον, καθώς η πιθανότητα να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκό έδαφος είναι πλέον πιο ορατή. Ο ίδιος ο παίκτης θα αξιολογήσει τις προτάσεις που θα προκύψουν, με στόχο να βρει την ιδανική ομάδα για να συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

Προηγούμενοι σύνδεσμοι με ευρωπαϊκές ομάδες

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Νταλάνο Μπάντον συνδέεται με ευρωπαϊκούς συλλόγους. Εδώ και ενάμιση χρόνο, περίοδο κατά την οποία ο παίκτης δεν είχε εγγυημένη θέση στο NBA, το όνομά του έχει αναφερθεί αρκετές φορές σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Οι φήμες αυτές κυκλοφορούσαν κατά καιρούς, υποδεικνύοντας ένα πιθανό ενδιαφέρον από την πλευρά των «ερυθρολεύκων».

Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν ο Μπάντον συμφωνήσει με την ομάδα της Κίνας, ισπανικά δημοσιεύματα τον εμφάνιζαν να βρίσκεται στα ραντάρ όχι μόνο του Ολυμπιακού, αλλά και της Μπεσίκτας. Αυτές οι αναφορές υπογράμμιζαν το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών ομάδων για τον παίκτη. Επομένως, η εκ νέου διαθεσιμότητά του στην αγορά δεν αποκλείεται να φέρει στην επιφάνεια νέα ρεπορτάζ και πιθανές προτάσεις από ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Με πληροφορίες από: Athletiko