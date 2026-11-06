Τζιάνι Ινφαντίνο: Νέες κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας και ειδική μεταχείριση

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου FIFA, βρίσκεται για μία ακόμη φορά στο επίκεντρο σκανδάλου, αυτή τη φορά αναφορικά με φερόμενη ειδική μεταχείριση της οικογένειάς του. Μετά το προηγούμενο ζήτημα που αφορούσε τους φόρους που καταβάλλει η FIFA, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν αποκαλύψει νέα προνόμια που φέρεται να απολαμβάνει ο ίδιος ο πρόεδρος, αλλά και στενοί του συνεργάτες. Οι νέες αυτές πληροφορίες, που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με πιθανή κατάχρηση εξουσίας από τον Ελβετό αξιωματούχο.

Ειδική μεταχείριση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι

Συγκεκριμένα, η αμερικανική εφημερίδα «New York Post» απέκτησε πρόσφατα αρχεία, τα οποία αποκαλύπτουν ότι οι τρεις κόρες του Τζιάνι Ινφαντίνο είχαν λάβει «VIP» μεταχείριση σε 125 διαφορετικές περιπτώσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Αυτή η προνομιακή μεταχείριση φέρεται να ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2024 και αφορούσε τα ταξίδια τους, παρέχοντας τους διευκολύνσεις που δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Η «New York Post», εξετάζοντας την αλληλογραφία του αεροδρόμίου, διαπίστωσε ότι η ίδια η FIFA ήταν εκείνη που είχε ζητήσει ρητά αυτή την ειδική μεταχείριση για την οικογένεια του Ελβετού προέδρου της.

Οι παροχές αυτές δεν περιορίζονταν μόνο στην απλή διέλευση, καθώς κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους, οι κόρες του Ινφαντίνο συνοδεύονταν και από τα σκυλιά τους. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα επιπλέον δείγμα των εκτεταμένων προνομίων που φέρεται να τους παρείχε το αεροδρόμιο, κατόπιν του αιτήματος της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, αναδεικνύοντας ένα σύστημα ειδικών διευκολύνσεων για την οικογένεια του επικεφαλής της FIFA.

Ο κώδικας δεοντολογίας της FIFA και οι κατηγορίες

Ο κώδικας δεοντολογίας της FIFA είναι σαφής και απαγορεύει ρητά την ευνοϊκή μεταχείριση των αξιωματούχων της για ιδιωτικό όφελος. Εάν αποδειχθεί ότι ο Ελβετός πρόεδρος εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να εξασφαλίσει αυτές τις ειδικές μεταχειρίσεις για την οικογένειά του, τότε αυτό θα ισοδυναμεί με κατάχρηση εξουσίας, σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους κανονισμούς της ομοσπονδίας. Η εμπλοκή του σε ένα τέτοιο σκάνδαλο μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τη θέση και την αξιοπιστία του.

Οι νέες αυτές αποκαλύψεις έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά από ζητήματα που έχουν απασχολήσει τη FIFA υπό την ηγεσία του Ινφαντίνο, συμπεριλαμβανομένου του επεισοδίου με τους φόρους που καταβάλλει η ομοσπονδία. Η επανάληψη τέτοιων καταγγελιών θέτει ξανά στο επίκεντρο τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση με τους κανόνες δεοντολογίας στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, προκαλώντας συζητήσεις για την ορθή λειτουργία των θεσμών.

Οι απαντήσεις του Τζιάνι Ινφαντίνο και της FIFA

Αντιδρώντας στις αποκαλύψεις της αμερικανικής εφημερίδας, ο Τζιάνι Ινφαντίνο προέβη σε δηλώσεις, προσπαθώντας να εξηγήσει την κατάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αιτήματα για την ειδική μεταχείριση πραγματοποιήθηκαν κατόπιν συμβουλής ενός πρώην συμβούλου του προέδρου. Επιπλέον, ο Ινφαντίνο υποστήριξε ότι οι παροχές αυτές δόθηκαν δωρεάν, δικαιολογώντας το γεγονός με την ιδιότητά του ως «επικεφαλής ένωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης», μια θέση που, όπως ανέφερε, δικαιολογεί ορισμένες διευκολύνσεις.

Από την πλευρά της, η FIFA, μέσω των λεγομένων της, υποστήριξε ότι η απόφαση για την παροχή της ειδικής μεταχείρισης στην οικογένεια του προέδρου της ήταν αποκλειστικά του αεροδρομίου και όχι δική της πρωτοβουλία. Ωστόσο, οι σχετικοί κανονισμοί που διέπουν τέτοια θέματα δεν περιλαμβάνουν κάποια σαφή διευκρίνιση σχετικά με το αν επιτρέπεται η ειδική μεταχείριση σε συγγενικά πρόσωπα και τα κατοικίδιά τους, δημιουργώντας ένα νομικό κενό που επιτρέπει διαφορετικές ερμηνείες και εντείνει τις αμφιβολίες.

Προνόμια και κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Πέρα από τα περιστατικά που καταγράφηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, η οικογένεια του Τζιάνι Ινφαντίνο φέρεται να είχε λάβει οφέλη και κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε 15 διαφορετικές περιπτώσεις. Αυτά τα οφέλη, των οποίων η φύση δεν διευκρινίζεται λεπτομερώς στις πηγές, προσθέτουν ένα ακόμα στοιχείο στις κατηγορίες για προνομιακή μεταχείριση που απολάμβανε η οικογένεια του προέδρου της FIFA σε μεγάλες διοργανώσεις.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί ότι το όνομα του Τζιάνι Ινφαντίνο δεν φαίνεται να είναι καταγεγραμμένο στα σχετικά αρχεία που αφορούν αυτά τα οφέλη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτή η απουσία από τα επίσημα έγγραφα δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την πλήρη διαφάνεια και την καταγραφή των προνομίων, ενισχύοντας τις υποψίες για αθέμιτη πρακτική και έλλειψη λογοδοσίας στην κορυφή της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου. Οι αποκαλύψεις αυτές συνεχίζουν να απασχολούν τα διεθνή μέσα, εστιάζοντας στην ηγεσία της FIFA και τις πρακτικές της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta