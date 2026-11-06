Ο ΟΦΗ πανηγύρισε ιστορική εκτός έδρας νίκη στην Ευρώπη

Ο ΟΦΗ κατέκτησε την πρώτη του εκτός έδρας νίκη σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, επικρατώντας της πρωταθλήτριας Ισραήλ, Χάποελ Μπερ Σεβά, με σκορ 2-0. Οι Κρητικοί εκμεταλλεύτηκαν δύο στατικές φάσεις για να φτάσουν στο αποτέλεσμα, με τον Ταξιάρχη Φούντα να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης. Η «οικογένεια» του ΟΦΗ βίωσε ακόμα μία ιστορική βραδιά, προσθέτοντας ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή της πορεία.

Ιστορική επικράτηση στην Ευρώπη

Οι Κρητικοί πανηγύρισαν την παρθενική τους εκτός έδρας νίκη σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, υποτάσσοντας την πρωταθλήτρια Ισραήλ, Χάποελ Μπερ Σεβά, με 2-0. Αυτή η επιτυχία αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον σύλλογο, καθώς σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στην ευρωπαϊκή του ιστορία.

Η αναμέτρηση διεξήχθη σε ένα κλίμα έντασης, με τον ΟΦΗ να δείχνει αποφασιστικότητα και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν. Η νίκη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει την καλή αγωνιστική κατάσταση της ομάδας του Χρήστου Κόντη, η οποία συνεχίζει να παρουσιάζει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Ταξιάρχης Φούντας οδηγεί τον Όμιλο

Για τους Κυπελλούχους Ελλάδας, ο Ταξιάρχης Φούντας «χτύπησε» ξανά, διπλασιάζοντας το προβάδισμα της ομάδας του με ένα φάουλ-ζωγραφιά. Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός ηγήθηκε της προσπάθειας του Ομίλου, «ματώνοντας» τα αντίπαλα δίχτυα και επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό του ως «Ευρωπαίος» παίκτης.

Ο Φούντας έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο παραγωγικούς παίκτες της ομάδας του Χρήστου Κόντη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Συγκεκριμένα, έχει σκοράρει 4 από τα 10 γκολ της ομάδας του στα έξι ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής, υπογραμμίζοντας την καθοριστική του συμβολή στο επιθετικό κομμάτι.

Η συνεισφορά του Φούντα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια

Η δεινότητα του Ταξιάρχη Φούντα στο σκοράρισμα έχει φανεί και σε προηγούμενες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Στο πρώτο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, που διεξήχθη στο Παγκρήτιο Στάδιο, ο Φούντας σκόραρε δις, βάζοντας την «υπογραφή» του στη σπουδαία νίκη με 3-0, η οποία οδήγησε στην πρόκριση της ομάδας.

Επιπλέον, τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase, ο Φούντας άνοιξε το σκορ για τον ΟΦΗ στην έδρα της Ρεν. Παρόλο που το συγκεκριμένο γκολ δεν ήταν αρκετό για να φύγει ο Όμιλος με βαθμολογικό όφελος από τη Γαλλία, η παρουσία του ήταν καθοριστική. Αξίζει να σημειωθεί και η «γκολάρα» του στο Βουκουρέστι, η οποία προστέθηκε στις σημαντικές του ευρωπαϊκές στιγμές.

Οι στατικές φάσεις ως «κλειδί» της επιτυχίας

Ένα σημείο-κλειδί για τη σπουδαία νίκη του ΟΦΗ επί της Χάποελ Μπερ Σεβά ήταν η αποτελεσματική αξιοποίηση των στατικών φάσεων. Αμφότερα τα γκολ των Κυπελλούχων Ελλάδας προήλθαν από εκτελέσεις φάουλ, αναδεικνύοντας την προετοιμασία και την εκτελεστική δεινότητα της ομάδας σε αυτές τις περιπτώσεις.

Στο πρώτο τέρμα, η μπάλα έφτασε στην περιοχή έπειτα από μία εκτέλεση φάουλ του Νίκου Αθανασίου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για το γκολ. Το δεύτερο τέρμα, όπως προαναφέρθηκε, προήλθε από την «μαγεία» του Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος με απευθείας εκτέλεση φάουλ διπλασίασε το προβάδισμα του ΟΦΗ.

Η σημασία των «στημένων» για τον Όμιλο

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας ποντάρουν πολλά στις στατικές φάσεις, καθώς αποτελούν ένα σημαντικό όπλο στο επιθετικό τους παιχνίδι. Μέχρι στιγμής, 7 από τα 34 συνολικά γκολ τους προέρχονται από «στημένα», χωρίς να συνυπολογίζονται τα τρία εύστοχα πέναλτι. Αυτός ο αριθμός μεταφράζεται σε ένα ποσοστό 20,59% των συνολικών τερμάτων που έχουν σημειώσει οι παίκτες του Χρήστου Κόντη, ποσοστό που κρίνεται άκρως ικανοποιητικό.

Ο ΟΦΗ διαθέτει αρκετούς ικανούς εκτελεστές στατικών φάσεων, γεγονός που προσδίδει ποικιλία και απρόβλεπτο στο παιχνίδι του. Εκτός από τους Φούντα και Αθανασίου, γκολ από εκτελέσεις έχουν σημειώσει και οι Αϊτόρ, Ανδρέας Μπουχαλάκης και Μπόρχα Γκονθάλεθ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το γκολ του Κωνσταντίνου Κωστούλα στο 1-2 του ΟΦΗ με την ΑΕΚ (2-2, 7-6 πεν.), το οποίο προήλθε από κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Αϊτόρ, καθώς και η φάση του πρώτου γκολ στην αναμέτρηση ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ (0-2), όπου ο Μπόρχα Γκονθάλεθ εκτέλεσε πλασαριστά το κόρνερ, ο Φούντας σούταρε στα σώματα και, στην εξέλιξη της φάσης, ο Νους άνοιξε το σκορ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta