Ο ΟΦΗ συνεχίζει την ευρωπαϊκή του πορεία, αφήνοντας πίσω του «μεγάλα» ονόματα

Ο ΟΦΗ συνεχίζει την αξιοθαύμαστη ευρωπαϊκή του πορεία, καθώς επικράτησε με 2-0 της Χάποελ Μπερ Σεβά στη Ρουμανία, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Europa League. Οι Κρητικοί πανηγύρισαν τη δεύτερη νίκη τους στη League Phase της διοργάνωσης, φτάνοντας τους έξι βαθμούς και καταλαμβάνοντας την 16η θέση της βαθμολογίας.

Η εξαιρετική πορεία του ΟΦΗ αποτυπώνεται και στις ομάδες που έχει καταφέρει να προσπεράσει στη βαθμολογία, στα μισά του δρόμου της League Phase. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχει θέσει ως στόχο την πρόκριση στα playoffs, μια προοπτική που φαντάζει απόλυτα εφικτή δεδομένης της μέχρι τώρα παρουσίας της.

Η νέα νίκη και η πορεία στην Ευρώπη

Η αναμέτρηση με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, που διεξήχθη στη Ρουμανία, βρήκε τον ΟΦΗ νικητή με σκορ 2-0. Αυτή η επικράτηση ήταν η δεύτερη για τους Κρητικούς στη φάση των ομίλων του Europa League, ένα αποτέλεσμα που τους επέτρεψε να προσθέσουν τρεις ακόμη πολύτιμους βαθμούς στο ενεργητικό τους.

Με τους έξι βαθμούς που έχει συγκεντρώσει, ο ΟΦΗ βρίσκεται πλέον στη 16η θέση της συνολικής βαθμολογίας της League Phase. Η θέση αυτή, στα μισά της διοργάνωσης, δίνει στην ομάδα βάσιμες ελπίδες για την πρόκριση στα playoffs, συνεχίζοντας έτσι την «ονειρική» ευρωπαϊκή της διαδρομή.

Βάσιμες ελπίδες για πρόκριση

Ο στόχος της 24άδας, δηλαδή της πρόκρισης στα playoffs της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, θεωρείται απόλυτα εφικτός για τον ΟΦΗ. Η ομάδα έχει δείξει σταθερότητα και δυναμική, γεγονός που της επιτρέπει να ατενίζει με αισιοδοξία τη συνέχεια.

Για να εξασφαλίσει την πρόκριση, η ομάδα του προπονητή Χρήστου Κόντη εκτιμάται ότι θα χρειαστεί πιθανότατα τέσσερις επιπλέον βαθμούς. Αυτό το σενάριο καθιστά τις επόμενες αγωνιστικές κρίσιμες, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί ζωντανό το όνειρο για μια ακόμη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διάκριση.

Οι «μεγάλες» ομάδες που άφησε πίσω του ο ΟΦΗ

Ανεξάρτητα από την τελική έκβαση της πορείας του, η παρουσία του ΟΦΗ στην Ευρώπη είναι ήδη αξιοθαύμαστη. Στα μισά της League Phase, οι Κρητικοί έχουν επιτύχει να αφήσουν πίσω τους στη βαθμολογία ορισμένες σπουδαίες ομάδες, οι οποίες διαθέτουν μεγάλη δυναμική, ιστορία και υψηλά μπάτζετ.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Μίλαν και η Ρεάλ Σοσιεδάδ, οι οποίες βρίσκονται κάτω από τον ΟΦΗ στη βαθμολογία. Επιπλέον, ομάδες όπως η Σάλτσμπουργκ, η Θέλτα, η Μαρσέιγ, η Κρίσταλ Πάλας και η Σέλτικ, επίσης βλέπουν την πλάτη των Κρητικών.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι περισσότερες από αυτές τις ομάδες βρίσκονται εκτός της ζώνης πρόκρισης της 24άδας τη δεδομένη χρονική στιγμή, υπογραμμίζοντας το μέγεθος του επιτεύγματος του ελληνικού συλλόγου.

Ένα κατόρθωμα με ιδιαίτερη σημασία

Μια πιθανή πρόκριση της ομάδας του Χρήστου Κόντη στα playoffs του Europa League θα αποτελέσει από μόνη της μια τεράστια επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό. Το γεγονός ότι ο ΟΦΗ, ως Κυπελλούχος Ελλάδας, ανταγωνίζεται σε αυτό το επίπεδο, προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην προσπάθειά του.

Αν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι ενδέχεται να μείνουν εκτός συνέχειας κάποιες από τις προαναφερθείσες ιστορικές και οικονομικά ισχυρές ομάδες, τότε το κατόρθωμα των Κρητικών θα γίνει ακόμη πιο σπουδαίο. Η πορεία του ΟΦΗ αποτελεί ήδη ένα φωτεινό παράδειγμα στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Με πληροφορίες από: Athletiko