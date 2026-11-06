Η ιστορική νίκη του ΟΦΗ στο Βουκουρέστι και η συνέχεια στην Ευρώπη

Ο ΟΦΗ απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο πως είναι φτιαγμένος για τα «πρέπει», κατακτώντας μια σημαντική νίκη με 2-0 επί της Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι, στο πλαίσιο του Europa League. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει από μόνο του απαντήσεις, καθώς γράφτηκε μια ιστορική, «χρυσή» ευρωπαϊκή σελίδα στην ιστορία των Κρητικών. Η ομάδα των υπερβάσεων του Χρήστου Κόντη πέρασε από τη Ρουμανία με τα γκολ των Πούγγουρα και Φούντα, διατηρώντας ζωντανό το κυνήγι της πρόκρισης.

Η ευρωπαϊκή επικράτηση στο Βουκουρέστι

Λίγες μέρες μετά την αγχωτική νίκη στο φινάλε, στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, ο ΟΦΗ ταξίδεψε στη Ρουμανία με καθαρό μυαλό. Η ομάδα ήταν πνευματικά και σωματικά πανέτοιμη, με στόχο να πάρει βαθμό ή βαθμούς που θα την κρατούσαν ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στο Europa League. Η προαναγγελία της Πέμπτης στο Athletiko είχε αναφέρει τα «πρέπει» που αρχίζουν να μπαίνουν στην εξίσωση για τον ΟΦΗ, εάν και εφόσον ήθελε να κάνει το κάτι παραπάνω στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η δουλειά του Έλληνα τεχνικού, Χρήστου Κόντη, και των συνεργατών του, φάνηκε για μια ακόμα φορά με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Ο ίδιος ο Κόντης έκανε λόγο για το καλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΟΦΗ μέχρι σήμερα, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την απόδοση της ομάδας του στο Βουκουρέστι.

Η εμφάνιση και τα γκολ

Η εμφάνιση της κρητικής ομάδας ήταν πλήρης και σαρωτική καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Οι παίκτες του ΟΦΗ κέρδισαν τις πρώτες μπάλες και πραγματοποίησαν ανακτήσεις στο δεύτερο μισό του γηπέδου, δείχνοντας την κυριαρχία τους στον αγωνιστικό χώρο. Στο παιχνίδι καταγράφηκε και ένα δοκάρι με τον Φούντα, που προμήνυε την επιθετική διάθεση της ομάδας.

Το πρώτο γκολ σημειώθηκε από τον Πούγγουρα στο φινάλε του ημιχρόνου, δίνοντας το προβάδισμα στον ΟΦΗ. Το 2-0 διαμορφώθηκε σύντομα μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους, με τον Φούντα να είναι ο σκόρερ. Παρά το τελικό 2-0, η μεγάλη εικόνα του ματς υποδηλώνει ότι το σκορ ήταν φτωχό για την απόδοση και τις ευκαιρίες που σπατάλησε η ομάδα της Κρήτης μετά το 70ο λεπτό.

Η σημασία της νίκης και η συνέχεια

Η νίκη αυτή φέρνει τρεις πόντους στον ΟΦΗ και κυρίως κρατά δυνατή τη «φωτιά» που έχει ανάψει εδώ και καιρό στο Ηράκλειο. Αποτελεί το πρώτο ιστορικό διπλό για τον ΟΦΗ στο Europa League, προσθέτοντας μια σημαντική στιγμή στην ευρωπαϊκή του ιστορία. Η ομάδα των υπερβάσεων του Χρήστου Κόντη απέδειξε την αξία της.

Απομένουν τέσσερις αγωνιστικές στη διοργάνωση. Με αντίστοιχη της σημερινής εμφάνισης, τρία από αυτά τα παιχνίδια μπορούν να φέρουν βαθμούς που θα ανεβάσουν την ομάδα ψηλότερα στη βαθμολογία. Ο δρόμος είναι μακρύς και γεμάτος ενδιαφέρον, με τις ελπίδες για πρόκριση να παραμένουν ζωντανές.

Επόμενος στόχος ο Ατρόμητος

Πριν από τις επόμενες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, ο ΟΦΗ στρέφει την προσοχή του στην εγχώρια διοργάνωση. Ο επόμενος αντίπαλος είναι ο Ατρόμητος, σε ένα παιχνίδι που έχει τη δική του σημασία. Ο προπονητής Χρήστος Κόντης, από το αεροπλάνο της επιστροφής κιόλας, σχεδιάζει ήδη τα πλάνα του για την αναμέτρηση της Κυριακής.

Το τρίποντο απέναντι στον Ατρόμητο είναι σημαντικό για να μπορεί ο ΟΦΗ να ζήσει και του χρόνου αντίστοιχες στιγμές ευρωπαϊκής διάκρισης. Η διατήρηση της καλής αγωνιστικής κατάστασης και η συγκομιδή βαθμών στο πρωτάθλημα αποτελούν προτεραιότητα για την ομάδα.

Σημειώσεις από το παιχνίδι

Στο περιθώριο της αναμέτρησης, εκφράστηκε απορία, ακόμα και μετά από αρκετές επαναλήψεις, για το πώς δεν δόθηκε πέναλτι στον Νους. Αυτό το περιστατικό αποτέλεσε ένα από τα σημεία συζήτησης μετά το τέλος του αγώνα.

Επιπλέον, όσοι παρακολούθησαν τις δηλώσεις του Αθανασίου στην κάμερα του Athletiko μετά το ματς, θα κατάλαβαν την ένταση της στιγμής. Ο παίκτης δεν κάθισε ούτε στην επιστροφή στη θέση του, δείχνοντας την προσήλωση και το πάθος που επικρατούσε στην ομάδα.

Με πληροφορίες από: Athletiko