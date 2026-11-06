Οι Σανς νίκησαν τους Μάτζικ 117-104, με τον Μπούκερ να βάζει τέλος στο αρνητικό σερί

Οι Φοίνιξ Σανς επέστρεψαν δυναμικά στις νίκες, επικρατώντας των Ορλάντο Μάτζικ με σκορ 117-104 σε έναν αγώνα που διεξήχθη στην έδρα τους. Η ομάδα της Αριζόνα κατάφερε να βάλει τέλος σε ένα αρνητικό σερί τεσσάρων διαδοχικών ηττών, βρίσκοντας την αντίδραση που αναζητούσε μετά την εντός έδρας ήττα από το Πόρτλαντ. Από την άλλη πλευρά, οι Μάτζικ υπέστησαν την τρίτη τους συνεχόμενη ήττα.

Ο Ντέβιν Μπούκερ οδήγησε τους Σανς στη νίκη

Ο Ντέβιν Μπούκερ αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή για τους νικητές, δίνοντας τον τόνο στην επίθεση των Σανς. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, ενώ μοίρασε και 8 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του. Η παρουσία του ήταν καθοριστική για να ξεπεράσουν οι Σανς το πρόσφατο αρνητικό τους σερί.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Ντίλον Μπρουκς, ο οποίος πρόσθεσε 24 πόντους στο ενεργητικό των Σανς. Παράλληλα, ο Μάιλς Μπρίτζες έκανε αισθητή την παρουσία του κοντά στο καλάθι, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 18 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ, επιβεβαιώνοντας τον πολυδιάστατο ρόλο του στην ομάδα.

Η αντίδραση του Φοίνιξ και το σερί των Μάτζικ

Οι Φοίνιξ Σανς, μετά από μια περίοδο τεσσάρων διαδοχικών ηττών, βρήκαν την ευκαιρία να αντιδράσουν και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα. Η νίκη αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ήρθε μετά από μια εντός έδρας ήττα από το Πόρτλαντ, δείχνοντας την αποφασιστικότητα της ομάδας να ανακάμψει.

Αντιθέτως, οι Ορλάντο Μάτζικ δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις απέναντι στην ομάδα της Αριζόνα και υποχρεώθηκαν σε μια ακόμα ήττα, την τρίτη τους συνεχόμενη. Το αποτέλεσμα αυτό διατηρεί την ομάδα του Ορλάντο σε ένα αρνητικό σερί, το οποίο καλούνται να σπάσουν στις επόμενες αναμετρήσεις τους.

Οι διακριθέντες από την πλευρά του Ορλάντο

Παρά την ήττα των Μάτζικ, υπήρξαν παίκτες που ξεχώρισαν με την απόδοσή τους. Ο Ουέντελ Κάρτερ Τζούνιορ πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 27 πόντους και μαζεύοντας 13 ριμπάουντ. Η αποτελεσματικότητά του ήταν εντυπωσιακή, καθώς είχε 10/12 σουτ εντός παιδιάς, αποδεικνύοντας την ικανότητά του κοντά στο καλάθι.

Ο Τρίσταν ντα Σίλβα, ερχόμενος από τον πάγκο, συνεισέφερε 18 πόντους, δίνοντας πολύτιμες λύσεις στην επίθεση των Μάτζικ. Επίσης, ο Φραντς Βάγκνερ είχε μια γεμάτη στατιστική, με 15 πόντους και 15 ασίστ, δείχνοντας την ικανότητά του τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία για τους συμπαίκτες του.

Τα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετώπισε η ομάδα του Ορλάντο κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν τα πολλά λάθη. Οι Μάτζικ υπέπεσαν σε 25 λάθη, γεγονός που εκμεταλλεύτηκαν πλήρως οι Σανς, οι οποίοι άντλησαν 36 πόντους από αυτές τις ενέργειες των αντιπάλων τους. Αυτή η αδυναμία αποδείχθηκε κρίσιμη για την έκβαση του παιχνιδιού.

Από την άλλη πλευρά, το Φοίνιξ επέδειξε εξαιρετική αποτελεσματικότητα από την περιφέρεια. Οι παίκτες των Σανς ευστόχησαν σε 17 από τα 34 τρίποντα που επιχείρησαν, φτάνοντας σε ένα εντυπωσιακό ποσοστό 50%. Η ευστοχία τους από μακριά αποτέλεσε ένα σημαντικό όπλο στην επίθεσή τους και συνέβαλε καθοριστικά στην επικράτησή τους με 117-104.

Με πληροφορίες από: Gazzetta