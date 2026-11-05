Ο ΠΑΣ Πύργος μετονομάστηκε σε Πανηλειακός Αθλητικός Σύλλογος

Τέλος στην αναμονή για τον κόσμο του ΠΑΣ Πύργος έβαλε η Γενική Συνέλευση του συλλόγου, η οποία επικύρωσε ομόφωνα τη μετονομασία της ομάδας σε «Πανηλειακός Αθλητικός Σύλλογος». Η ιστορική αυτή απόφαση ελήφθη στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, το οποίο κατακλύστηκε από πλήθος φιλάθλων, ενώ η είδηση έγινε δεκτή με πανηγυρισμούς, καπνογόνα και συνθήματα έξω από το Δημαρχείο.

Η ομόφωνη επικύρωση της μετονομασίας

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, τα μέλη του σωματείου προχώρησαν στην ομόφωνη επικύρωση της μετονομασίας του συλλόγου. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, όπου η πρόταση για την τροποποίηση του καταστατικού παρουσιάστηκε από την υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕ, Μαριάννα Μητροπούλου.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με απόλυτη συναίνεση, καθώς καταγράφηκαν 28 ψήφοι υπέρ της μετονομασίας, επί συνόλου 28 παρόντων. Αυτή η ομόφωνη απόφαση σηματοδοτεί την επίσημη επιστροφή του ιστορικού ονόματος «Πανηλειακός Αθλητικός Σύλλογος», τρία χρόνια μετά την ίδρυση του ΠΑΣ Πύργος.

Οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων

Η είδηση της μετονομασίας υποδέχθηκε με ενθουσιασμό από τους φιλάθλους της ομάδας. Έξω από το Δημαρχείο, οι συγκεντρωμένοι οπαδοί πανηγύρισαν με καπνογόνα και συνθήματα, εκφράζοντας τη χαρά τους για την εξέλιξη αυτή.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ψηφοφορίας, οι οπαδοί που είχαν γεμίσει την κεντρική πλατεία της πόλης ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς και συνθήματα. Υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό τη νέα εποχή του συλλόγου, ο οποίος θα φέρει πλέον ξανά το ιστορικό του έμβλημα.

Η πορεία προς τη Super League 2 και το σκεπτικό της αλλαγής

Η Μαριάννα Μητροπούλου, στην εισήγησή της, περιέγραψε τη διαδρομή της ομάδας, ξεκινώντας από τις τοπικές κατηγορίες και τη Γ' Εθνική. Η ομάδα εξασφάλισε την άνοδο στη Super League 2 την περασμένη σεζόν, ένα επίτευγμα που έφερε ξανά τον Πύργο στις επαγγελματικές κατηγορίες ύστερα από χρόνια.

Όπως υπογράμμισε η υπεύθυνος επικοινωνίας, η επιστροφή στις επαγγελματικές κατηγορίες επιβάλλει η ονομασία του συλλόγου να εκφράζει ολόκληρο τον νομό Ηλείας και όχι μόνο την πρωτεύουσα. Στόχος είναι η συσπείρωση όλου του φίλαθλου κόσμου της περιοχής γύρω από το ιστορικό όνομα.

Η δήλωση του δημάρχου Πύργου

Ο δήμαρχος Πύργου, Στάθης Καννής, χαιρέτισε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην τοποθέτησή του, έκανε λόγο για μια δίκαιη αποκατάσταση της αθλητικής ιστορίας του τόπου, τονίζοντας τη σημασία της επιστροφής του ονόματος «Πανηλειακός».

Ο κ. Καννής υπογράμμισε ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου ώστε να επιστρέψει το ιστορικό όνομα του Πανηλειακού, αναγνωρίζοντας την αξία και την παράδοση που φέρει ο συγκεκριμένος τίτλος για την περιοχή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta