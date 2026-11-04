Η ισπανική «AS» υμνεί τον Λούκα Γιόβιτς ως «πολεμιστή κάτω από τον Όλυμπο»

Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Λούκα Γιόβιτς φιλοξενεί η ισπανική εφημερίδα «AS», λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η αναμέτρηση, που διεξάγεται σήμερα 4 Νοεμβρίου, στις 19:45, στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια, αποτελεί την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Το αφιέρωμα της «AS» εστιάζει στην αγωνιστική αναγέννηση του Σέρβου επιθετικού με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Το αφιέρωμα της «AS» στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η ισπανική «AS» βρέθηκε στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στη Νέα Φιλαδέλφεια, για να ετοιμάσει το συγκεκριμένο άρθρο ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η εφημερίδα κατέγραψε τις απόψεις των φίλων της Ένωσης για τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στην καριέρα του την πρώην ομάδα του. Το αφιέρωμα της «AS» φέρει τον τίτλο «Ο πολεμιστής κάτω από τον Όλυμπο», υπογραμμίζοντας τη σημασία του παίκτη για την ελληνική ομάδα.

Στο κείμενό της, η «AS» εξηγεί πώς ο Σέρβος επιθετικός κατάφερε να κερδίσει την αγάπη των οπαδών της ΑΕΚ. Η εφημερίδα περιγράφει τον ποδοσφαιρικό διαχωρισμό της Αθήνας ανάμεσα σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι ο Γιόβιτς αποτελεί ένα πρόσωπο που δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο στην πρωτεύουσα.

Η αγωνιστική αναγέννηση και η σχέση με τους φιλάθλους

Η ισπανική εφημερίδα στέκεται ιδιαίτερα στην αγωνιστική αναγέννηση του Λούκα Γιόβιτς με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Χαρακτηριστικά, αναφέρει: «Υπάρχει ένα νέο άθλημα υψηλού κινδύνου: να βγεις στους δρόμους της Αθήνας και να πεις "Γιόβιτς". Τόσο απλά. Οι αντιδράσεις είναι απολαυστικές, καθώς κανείς δεν μπορεί να συγκρατήσει τα συναισθήματά του». Αυτή η περιγραφή αναδεικνύει την έντονη σύνδεση του παίκτη με το φίλαθλο κοινό της ΑΕΚ.

Το ισπανικό Μέσο υπογραμμίζει πως ο Γιόβιτς έχει αφήσει πίσω του την εικόνα του ποδοσφαιριστή που δυσκολευόταν να προσφέρει μακριά από την αντίπαλη περιοχή. Έχει εξελιχθεί σε έναν πιο ομαδικό και μαχητικό επιθετικό, κάτι που έχει εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τους φίλους της Ένωσης.

Ο «πιστολέρο» που έγινε «πολεμιστής»

Η «AS» περιγράφει τον Γιόβιτς ως «πιστολέρο που έφτασε στην ΑΕΚ πληγωμένος και εννέα μήνες αργότερα της χάρισε ένα πρωτάθλημα». Η εφημερίδα τονίζει πως ο παίκτης είναι «ένας πολεμιστής, όχι ένας κακομαθημένος σταρ». Αυτή η φράση αποτυπώνει την αλλαγή στην αντίληψη για τον Σέρβο επιθετικό και την προσφορά του στην ομάδα.

Η πορεία του Γιόβιτς στην ΑΕΚ, σύμφωνα με το αφιέρωμα, σηματοδοτεί μια σημαντική μεταμόρφωση. Από έναν παίκτη που αντιμετώπιζε δυσκολίες, έχει μετατραπεί σε έναν βασικό συντελεστή της ομάδας, με την παρουσία του να είναι καθοριστική τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου, κερδίζοντας τον σεβασμό και την αγάπη των οπαδών.

Η μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά και το εντός έδρας ρεκόρ

Το αφιέρωμα της «AS» ολοκληρώνεται με μία χαρακτηριστική αναφορά στη σχέση που έχει αναπτύξει ο Λούκα Γιόβιτς με τον κόσμο της ΑΕΚ, καθώς και στη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά που περιμένει τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η εφημερίδα σημειώνει: «Τουλάχιστον έχει κατακτήσει το ένα τρίτο της Αθήνας. Τα υπόλοιπα δύο τρίτα είναι ουτοπία. Η Νέα Φιλαδέλφεια ετοιμάζεται για μια μεγάλη βραδιά. Σήμερα έρχεται η Ρεάλ Μαδρίτης. Η ατμόσφαιρα δείχνει πως πρόκειται για μια διαφορετική μάχη. Και η ΑΕΚ θα έχει τον δικό της πολεμιστή».

Εν τω μεταξύ, η ΑΕΚ έχει επιδείξει ένα εντυπωσιακό εντός έδρας ρεκόρ αυτή τη σεζόν. Σε επτά αγώνες στην έδρα της, έχει καταγράψει ισάριθμες νίκες, έχοντας πετύχει τριάντα γκολ και δεχθεί μόλις ένα. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία αναδεικνύουν την ισχυρή παρουσία της ομάδας στο γήπεδό της, ενισχύοντας την προσμονή για τη σημερινή ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Athletiko