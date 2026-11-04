Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμέτωπη με την εντός έδρας «μοίρα» της στην Euroleague

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να επιδεικνύει την εντός έδρας της κυριαρχία στην EuroLeague, έχοντας συμπληρώσει ένα σερί 19 συνεχόμενων νικών μπροστά στο κοινό της. Σχεδόν ένας χρόνος έχει περάσει από την τελευταία φορά που η «Βασίλισσα» υποχώρησε στην έδρα της, με τον Παναθηναϊκό να είναι η ομάδα που κατάφερε να «σπάσει» το αήττητο των Μαδριλένων. Οι δύο ομάδες συναντιούνται ξανά στην Ισπανία, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Το εντυπωσιακό σερί της «Βασίλισσας»

Η φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης θεωρείται «βαριά», ειδικά όταν η ομάδα αγωνίζεται μπροστά στον κόσμο της. Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με την πίεση και τις ευθύνες που συνοδεύουν τους παίκτες της, καθιστά τη ζωή του εκάστοτε αντιπάλου ιδιαίτερα δύσκολη. Εντός έδρας, στις υποχρεώσεις της στην EuroLeague, η ισπανική ομάδα μετρά 19 συνεχόμενες νίκες. Αυτό σημαίνει ότι όποια ομάδα επισκέπτεται το γήπεδό της, συνήθως φεύγει με το κεφάλι σκυμμένο.

Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την τελευταία φορά που οι «Μαρένχες» γνώρισαν την ήττα στη δική τους αρένα. Αυτή η στατιστική επιβεβαιώνει την επιβλητική παρουσία τους και την ικανότητά τους να μετατρέπουν την έδρα τους σε ένα πραγματικό «κάστρο».

Η τελευταία «πράσινη» απόδραση

Η τελευταία ομάδα που κατάφερε να ορθώσει ανάστημα και να επιβάλει τους δικούς της κανόνες στο παρκέ της Ρεάλ Μαδρίτης, είναι ο Παναθηναϊκός. Ήταν στις 13 Νοεμβρίου του 2025, όταν οι «πράσινοι» κέρδισαν τη Ρεάλ στην ισπανική πρωτεύουσα με σκορ 87-77. Αυτή η νίκη απέδειξε ότι ακόμα και οι πιο επιβλητικές έδρες μπορούν να «σπάσουν» κάποιες φορές.

Ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να «αποδράσει» από το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης τον Νοέμβριο του 2025, και έκτοτε, η «Βασίλισσα» έχει σημειώσει το εντυπωσιακό σερί των 19 εντός έδρας νικών. Οι δύο ομάδες ξανασυναντιούνται στην Ισπανία, με τη Ρεάλ να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη «μοίρα» της, καθώς καλείται να διατηρήσει το αήττητο της έδρας της.

Οι πρωταγωνιστές της νίκης του Παναθηναϊκού

Την εποχή εκείνη, ο Παναθηναϊκός είχε προσθέσει στο ρόστερ του τον «αειθαλή» Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος τώρα αγωνίζεται στην Μπασκόνια. Ο πρώην NBAer, μέσω της αστείρευτης ενέργειας που προσέφερε, είχε αλλάξει εντελώς την εικόνα που παρουσίαζε το «τριφύλλι» μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ο Αμερικανός, ο οποίος πριν ενταχθεί στο σύνολο που διαχειριζόταν τότε ο Αταμάν, αγωνιζόταν σε άλλη Ήπειρο.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ, ο Κένεθ Φαρίντ πραγματοποίησε μια απίθανη εμφάνιση. Είχε 16 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και δύο εμφατικά καρφώματα μπροστά στον «γίγαντα» Ταβάρες. Πολύ παραγωγικός υπήρξε σε αυτό το ματς και ο τότε «πράσινος» Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος σημείωσε 19 πόντους, μαζί με τέσσερα ριμπάουντ και έξι ασίστ. Καταλυτική ήταν και η παρουσία του Κώστα Σλούκα στο παρκέ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 15 πόντους, τρία ριμπάουντ και επτά τελικές πάσες.

Η σημερινή αναμέτρηση και η ψυχολογία των ομάδων

Οι «Μερένχες» αντιμετωπίζουν σήμερα, 4 Νοεμβρίου, στις 21:45, τον Παναθηναϊκό στο «Παλάθιο». Η ψυχολογία είναι με το μέρος των Μαδριλένων, οι οποίοι μετρούν 11 συνεχόμενες νίκες συνολικά. Αυτό το σερί προσθέτει ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην ομάδα, καθώς προετοιμάζεται για την αναμέτρηση.

Η αναμέτρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Παναθηναϊκός ήταν η τελευταία ομάδα που κατάφερε να φύγει νικήτρια από την έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης στην EuroLeague, πριν από σχεδόν έναν χρόνο. Το παιχνίδι αναμένεται να είναι μια δοκιμασία για το εντός έδρας αήττητο της «Βασίλισσας».

Με πληροφορίες από: Athletiko