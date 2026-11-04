Ο Τσικίνιο ανεβάζει στροφές και δίνει λύσεις στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να συγκεντρώνει βαθμούς από τις διαδοχικές του νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Πέρα από τη συγκομιδή των βαθμών, η ομάδα του Πειραιά καταγράφει και άλλα θετικά στοιχεία που αφορούν την ατομική απόδοση των ποδοσφαιριστών της. Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι η αξιοσημείωτη αγωνιστική άνοδος του Πορτογάλου μέσου, Τσικίνιο.

Η μεταστροφή στην απόδοση του Τσικίνιο

Ο Τσικίνιο, ο οποίος είναι 31 ετών, δείχνει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που έχει γίνει δεκτό με ικανοποίηση από όλους στον Ολυμπιακό. Η αγωνιστική του πορεία είχε παρουσιάσει πτώση από πέρσι, συγκεκριμένα μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με τους «ερυθρόλευκους». Τότε, η ομάδα του Πειραιά του είχε προσφέρει περισσότερα χρήματα και του είχε δείξει εμπιστοσύνη, ωστόσο αυτό δεν είχε μεταφραστεί σε ανάλογη αγωνιστική απόδοση.

Η κατάσταση αυτή αποτελούσε πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, καθώς το παιχνίδι του προηγούμενου προπονητή, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ήταν αρκετά προσαρμοσμένο στα μέτρα του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, από την έλευση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο έμπειρος μέσος έχει βρει και πάλι τον καλό του εαυτό, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση.

Η εμπιστοσύνη του Ιμανόλ Αλγουαθίλ

Ο Βάσκος προπονητής, Ιμανόλ Αλγουαθίλ, όπως και ο προκάτοχός του, έχει εντάξει τον Τσικίνιο στα βασικά του πλάνα και τον εμπιστεύεται σε μεγάλο βαθμό. Ο Πορτογάλος μέσος είναι ένας από τους παίκτες που αναλαμβάνει πολλές πρωτοβουλίες και εκτελεί διάφορες ενέργειες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οι καλές του εμφανίσεις πλέον δεν περιορίζονται μόνο στην εργατικότητα, αλλά «μεταφράζονται» και σε συγκεκριμένους αριθμούς.

Αριθμοί και βελτίωση στις στατικές φάσεις

Σε 13 συμμετοχές του έως τώρα τη φετινή σεζόν, ο Τσικίνιο έχει καταφέρει να σημειώσει ένα γκολ και να δώσει τρεις ασίστ. Δύο από αυτές τις ασίστ σημειώθηκαν στο τελευταίο παιχνίδι με την Κηφισιά, το οποίο διεξήχθη στη Λεωφόρο. Αυτή η στατιστική βελτίωση είναι κάτι που ο νέος του προπονητής περίμενε και επιζητούσε από τον παίκτη.

Πέρα από τους αριθμούς, ο Τσικίνιο έχει βελτιωθεί σημαντικά και στις στημένες μπάλες. Ο Αλγουαθίλ τον εμπιστεύεται ως βασικό εκτελεστή σε κόρνερ και φάουλ. Ο Πορτογάλος δημιουργεί συχνά κινδύνους στην αντίπαλη άμυνα από αυτές τις φάσεις, κάτι που αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της αλλαγής του Ολυμπιακού, καθώς η ομάδα είχε «χάσει» για αρκετό καιρό την ικανότητα να απειλεί από στατικές φάσεις.

Πολυδιάστατες λύσεις για την ομάδα

Το σημαντικότερο για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ είναι ότι ο Τσικίνιο του προσφέρει αρκετές και πολύτιμες λύσεις σε διάφορους τομείς του παιχνιδιού. Ο Πορτογάλος μέσος συμβάλλει στην πίεση ψηλά, την οποία ζητάει ο προπονητής από την ομάδα του, στην κυκλοφορία της μπάλας, καθώς και στην εκτέλεση των στημένων φάσεων. Επιπλέον, πλέον προσφέρει και στις ασίστ, έχοντας αναπτύξει καλή συνεργασία με τους εξτρέμ και άλλους συμπαίκτες του. Το «ανεβασμένο» πρόσωπο του Τσικίνιο αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Athletiko