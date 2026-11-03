Τρινκιέρι: «Οι θεοί του ελληνικού μπάσκετ θα έρθουν να με βρουν σήμερα» μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ

Ο Αντρέα Τρινκιέρι, προπονητής του ΠΑΟΚ, έκανε μια χαρακτηριστική δήλωση μετά την επικράτηση της ομάδας του επί της Ρόμα BC. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει μια τεράστια νίκη με σκορ 113-111 σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίστηκε για τα γερά νεύρα που απαιτούσε. Ο Ιταλός τεχνικός, εμφανώς ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, τόνισε πως «οι Θεοί του ελληνικού μπάσκετ θα έρθουν να με βρουν σήμερα με τόσους πόντους», αναφερόμενος στο υψηλό σκορ του αγώνα.

Η δραματική επικράτηση του ΠΑΟΚ στο EuroCup

Ο ΠΑΟΚ αναμετρήθηκε με την Ρόμα BC σε ένα παιχνίδι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο του EuroCup, περιγράφηκε ως ένα ματς για «γερά νεύρα» και «δραματικό», καθώς τα πάντα κρίθηκαν στις τελευταίες στιγμές. Η ελληνική ομάδα κατάφερε να επιβληθεί με το οριακό σκορ 113-111, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη.

Η νίκη αυτή χαρακτηρίστηκε ως «τεράστια» για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έδειξε χαρακτήρα απέναντι στην ιταλική ομάδα. Το παιχνίδι είχε πολλές διακυμάνσεις, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα και να ανταλλάσσουν καλάθια, οδηγώντας σε ένα εντυπωσιακό τελικό σκορ που ξεπέρασε τους 110 πόντους για κάθε πλευρά.

Οι ξεχωριστές δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, παραχώρησε δηλώσεις στη flash interview, εκφράζοντας την ικανοποίησή του με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ο Ιταλός τεχνικός, σχολιάζοντας το υψηλό σκορ των 113 πόντων που σημείωσε η ομάδα του, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι Θεοί του ελληνικού μπάσκετ θα έρθουν να με βρουν σήμερα με τόσους πόντους».

Η δήλωση αυτή υπογράμμισε το πόσο ασυνήθιστο ήταν το τελικό σκορ για ένα παιχνίδι τέτοιας σημασίας, ενώ παράλληλα ανέδειξε την ανακούφιση και την χαρά του προπονητή για την επίτευξη της νίκας. Ο Τρινκιέρι τόνισε πως, παρά τον τρόπο που ήρθε το αποτέλεσμα, «αυτό που μετράει είναι η νίκη», δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.

Η σημασία της νίκης και το ρεκόρ πόντων

Η επικράτηση του ΠΑΟΚ επί της Ρόμα BC δεν ήταν απλώς μια ακόμα νίκη, αλλά μια «επεισοδιακή» επιτυχία που συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό ρεκόρ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιχνίδι αυτό αποτέλεσε ρεκόρ πόντων σε αγώνα του EuroCup, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην προσπάθεια των παικτών και του προπονητικού επιτελείου.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι επανέλαβε τη σημασία της συνέχειας, δηλώνοντας: «Πρέπει να συνεχίσουμε. Το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να κερδίζουμε». Αυτή η προσέγγιση δείχνει την επιθυμία του προπονητή να διατηρήσει την ομάδα σε υψηλό επίπεδο απόδοσης και να αξιοποιήσει την ψυχολογική ώθηση που προσφέρει μια τέτοια νίκη.

Η ανάλυση του αγώνα και η εμπιστοσύνη στους παίκτες

Αναλύοντας την πορεία του αγώνα, ο Αντρέα Τρινκιέρι αναφέρθηκε στις καλές στιγμές που είχε ο ΠΑΟΚ, αλλά και στην ικανότητα της αντίπαλης ομάδας να σημειώνει μεγάλα σουτ. «Είχαμε καλές στιγμές. Έβαλαν μεγάλα σουτ, ελέγξαμε καλύτερα το ματς», δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός, περιγράφοντας τις διακυμάνσεις της αναμέτρησης.

Παρά το γεγονός ότι η ομάδα του έχασε κάπως το μομέντουμ σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, ο Τρινκιέρι εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του στους αθλητές του. «Χάσαμε κάπως το μομέντουμ, αλλά ευτυχώς έχω αυτούς τους παίκτες στο τέλος», τόνισε, αναγνωρίζοντας την κρίσιμη συμβολή τους στην τελική επικράτηση και την ικανότητά τους να διαχειριστούν τις πιεστικές στιγμές.

Η καθοριστική συμβολή του Μπεν Μουρ

Ένα από τα καθοριστικά στοιχεία της νίκης του ΠΑΟΚ ήταν η συμβολή του Μπεν Μουρ. Ο Αμερικανός παίκτης ήταν αυτός που πέτυχε ένα «μεγάλο καλάθι» στο φινάλε του αγώνα, το οποίο αποδείχθηκε κομβικό για την επικράτηση της ελληνικής ομάδας. Η ενέργεια του Μουρ ήρθε σε μια στιγμή που το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο, προσφέροντας την απαραίτητη ώθηση για την τελική επικράτηση.

Η επιτυχία του Μπεν Μουρ στο τέλος του αγώνα επιβεβαίωσε την αξία των παικτών στους οποίους αναφέρθηκε ο προπονητής, τονίζοντας ότι η παρουσία τους ήταν καθοριστική για την έκβαση του δραματικού αυτού παιχνιδιού. Η νίκη αυτή, με το υψηλό σκορ και την αγωνία μέχρι το τέλος, αφήνει θετικές εντυπώσεις για την πορεία του ΠΑΟΚ στο EuroCup.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta