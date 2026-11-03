Ο ΠΑΟΚ νίκησε τη Roma BC σε ματς με ρεκόρ πόντων στο EuroCup

Ο ΠΑΟΚ κατόρθωσε να επιστρέψει στις νίκες στην Ευρώπη, επικρατώντας της Roma BC με σκορ 113-111, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε κυριολεκτικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Το νικητήριο καλάθι σημειώθηκε από τον Μπεν Μουρ, διαμορφώνοντας ένα τελικό σκορ που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για το EuroCup, ως το ματς με τους περισσότερους πόντους.

Ένα θρίλερ με φόντο την Ευρώπη

Η αναμέτρηση εναντίον της Roma BC προσέφερε στον ΠΑΟΚ μια σημαντική ευκαιρία να επανέλθει στις επιτυχίες στην Ευρώπη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε προηγηθεί ένα αρνητικό αποτέλεσμα στην Τουρκία, την περασμένη αγωνιστική, απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ.

Ωστόσο, το βράδυ για την ομάδα του Τρινκιέρι αποδείχθηκε κάθε άλλο παρά εύκολο ή άνετο. Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε ένα ντέρμπι ολκής, θυμίζοντας περισσότερο αναμέτρηση NBA παρά EuroCup, λόγω του υψηλού ρυθμού και του συνεχούς ανταγωνισμού.

Η αγωνία κορυφώθηκε στο φινάλε

Στα πιο κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έδειξε μεγαλύτερη ωριμότητα σε σχέση με τον αντίπαλό της. Αυτό της επέτρεψε να διεκδικήσει τη νίκη μέχρι τέλους, παρά την έντονη πίεση.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να εξασφαλίσει το θετικό αποτέλεσμα, αλλά όχι δίχως να αγχωθεί για τα καλά, καθώς το τελικό σκορ των 113-111 μαρτυρά την αγωνία που επικράτησε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Το «τρελό» καλάθι του Μπεν Μουρ και το ιστορικό ρεκόρ

Η νίκη ήρθε χάρη στην καθοριστική ενέργεια του Μπεν Μουρ. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε ένα άστοχο σουτ του Ταϊρί, ένα δευτερόλεπτο πριν τη λήξη του αγώνα.

Μαζεύοντας το ριμπάουντ, ο Μουρ πέτυχε ένα «τρελό» καλάθι, το οποίο και διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Αυτό το τελικό σκορ των 113-111 γράφει ιστορία, καθώς αποτελεί το ματς με τους περισσότερους πόντους που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του EuroCup.

Οι πρωταγωνιστές του «δικεφάλου του βορρά»

Για τους νικητές, κορυφαίος στο παιχνίδι αναδείχθηκε ο Μπριν Ταϊρί, ο οποίος πραγματοποίησε μια ασύλληπτη εμφάνιση, σημειώνοντας 27 πόντους. Ο Τζέντι Οσμάν παρέμεινε στα γνωστά του στάνταρ, πετυχαίνοντας 25 πόντους, ενώ ο Μάρκους Φόστερ συνέβαλε με 20 πόντους.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ βρήκε πόντους και από τους Χάτζινς, Μουρ και Φόστερ, δείχνοντας ότι δεν βασιζόταν στα ιδανικά ενός μόνο παίκτη. Αυτή η πολυμορφία στην επίθεση βοήθησε σημαντικά την ομάδα να διατηρήσει τον έλεγχο.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ισορροπημένα, με τις δύο ομάδες να δίνουν βάρος στις επιθέσεις τους, αφήνοντας τις άμυνες σε δεύτερο ρόλο. Ο Ολίνικ αποτέλεσε τον κύριο πόλο στην επίθεση για τη Roma BC, ενώ ο ΠΑΟΚ έβρισκε κυρίως σκορ από τις προσπάθειες των Οσμάν, Νικ Καλάθη, καθώς και του Μπριν Ταϊρί.

Με δικά του καλάθια, η ιταλική ομάδα κλήθηκε στον πάγκο από τον προπονητή της, ο οποίος είδε την αμυντική λειτουργία να πηγαίνει αρκετά άσχημα, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 18-12 στο 5ο λεπτό. Η Roma BC έβγαλε αντίδραση μετά το τάιμαουτ και κατόρθωσε να ισοφαρίσει στο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Μάρκους Φόστερ να αρχίζει να δείχνει τις δυνατότητές του.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με φόρα, βρίσκοντας πόντους από διάφορους παίκτες. Ο Ταϊρί, μέχρι το δεκαπεντάλεπτο, πήρε την κατάσταση πάνω του, πετυχαίνοντας δύο τρίποντα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα και φτάνοντας τους 14 πόντους μέσα σε μόλις 11 λεπτά συμμετοχής.

Με πληροφορίες από: Athletiko