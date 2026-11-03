ΠΑΟΚ - Ρόμα 113-111: Ο Μπεν Μουρ χάρισε τη νίκη στον «δικέφαλο»

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εντός έδρας της Ρόμα με σκορ 113-111, σε έναν αγώνα που διεξήχθη για την 6η αγωνιστική του Eurocup. Η νίκη ήρθε χάρη σε ένα νικητήριο καλάθι του Μπεν Μουρ, το οποίο σημειώθηκε μόλις 0.9 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από τον ασύλληπτο ρυθμό και τη συνολική επίδοση των 224 πόντων, χωρίς να χρειαστεί παράταση.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ έκανε το 3/3 στην έδρα του στον όμιλο του Eurocup, ενώ παράλληλα ανέβηκε στο 4-2 στη διοργάνωση, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

Ένας αγώνας σπάνιας ομορφιάς και υψηλού ρυθμού

Η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και Ρόμα προσέφερε ένα σπάνιο θέαμα, με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται σε έναν ασύλληπτο ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια. Συνολικά, σημειώθηκαν 224 πόντοι, γεγονός που υπογραμμίζει την επιθετική διάθεση των παικτών και την έλλειψη αμυντικών λύσεων εκατέρωθεν.

Το σκορ του ημιχρόνου, 61-60, ήταν ενδεικτικό του ανοιχτού παιχνιδιού που διεξήχθη, με τις άμυνες να μην έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να διατηρήσει το αήττητο στην έδρα του στον όμιλο, φτάνοντας τις τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Ο Καλάθης ξεκίνησε την αναμέτρηση με ιδιαίτερη όρεξη, μοιράζοντας πέντε ασίστ και τροφοδοτώντας τους συμπαίκτες του. Ο Μπεν Μουρ, ερχόμενος από τον πάγκο στη θέση του Αλεξάντερ, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα στην άμυνα, έδωσε σημαντικές λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ, συμβάλλοντας στο αρχικό 18-12.

Από την πλευρά της Ρόμα, ο Στίβενσον είχε τις δικές του απαντήσεις, ωστόσο οι Φόστερ και Μουρ ολοκλήρωσαν τις φάσεις τους, ανεβάζοντας το σκορ στο 29-22. Στην έναρξη της δεύτερης περιόδου, με τον Μάνιον στον πάγκο, οι γηπεδούχοι φάνηκαν να σετάρουν καλύτερα το παιχνίδι τους τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Με ένα ξέσπασμα του Ταϊρί, ο ΠΑΟΚ έφτασε στο +10 (48-38).

Εκείνο το σημείο, ο Τρινκιέρι τράβηξε τον Ταϊρί στον πάγκο λόγω του δεύτερου φάουλ του. Ο Μάνιον επέστρεψε στο παιχνίδι και, απέναντι στον Καλάθη, όχι μόνο ένιωσε άνετα, αλλά έφτασε τους 14 πόντους, με το πρώτο μέρος να κλείνει στο 61-60, σε ένα παιχνίδι όπου οι άμυνες ήταν σχεδόν ανύπαρκτες.

Ανατροπές και ένταση στο δεύτερο ημίχρονο

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με ένα σερί 5-0, αλλά η απάντηση της Ρόμα ήταν άμεση. Με ένα τρίποντο του Στίβενσον, οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά στο σκορ (68-69). Με τους Ταϊρί και Γκρέι, οι γηπεδούχοι ανέκτησαν το προβάδισμα, φτάνοντας στο 76-72. Κάποιες αποφάσεις των διαιτητών προκάλεσαν γκρίνια τόσο από τον πάγκο όσο και από την κερκίδα.

Με τον Μάνιον στον πάγκο, ο Αγιαγί ανέλαβε πρωτοβουλίες απέναντι στον Φόστερ, οδηγώντας στο 82-83. Σε εκείνο το σημείο, ο Όσμαν βγήκε μπροστά, δίνοντας στον ΠΑΟΚ το προβάδισμα με 89-86. Στο τέλος της τρίτης περιόδου, ο Καλάθης βρήκε με μια εκπληκτική ασίστ τον Φόστερ, ο οποίος με τρίποντο από τη γωνία διαμόρφωσε το 92-86.

Το συγκλονιστικό φινάλε

Στην τελευταία περίοδο, οι Φόστερ και Ταϊρί οδήγησαν τον ΠΑΟΚ στο 102-93. Ωστόσο, η Ρόμα, με τους Γουότσον και Μάνιον, μείωσε τη διαφορά σε 102-98. Ο Ντέιβις, σημειώνοντας έξι πόντους «από το πουθενά», ισοφάρισε σε 106-106. Ο Όσμαν έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο για το 109-106, αλλά ο Ολίνικ απάντησε άμεσα με ένα γκολ-φάουλ και ένα καλάθι, φέρνοντας τη Ρόμα μπροστά με 109-111.

Ο Ταϊρί βρήκε την ασίστ στον Μουρ, ο οποίος ισοφάρισε σε 111-111, με 42 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη. Οι άμυνες βγήκαν δυναμικά στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Ταϊρί αστόχησε σε τρίποντο, αλλά ο Μουρ πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και σημείωσε το νικητήριο καλάθι για το 113-111, με μόλις 0.9 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Η προσπάθεια του Ολίνικ για τρίποντο από μακριά αστόχησε, και η νίκη έμεινε στον ΠΑΟΚ.

Οι πρωταγωνιστές της νίκης

Ο Ταϊρί πραγματοποίησε την καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 27 πόντους, εκ των οποίων οι έξι προήλθαν από τρίποντα. Ο Όσμαν δήλωνε πάντα παρών στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης, κλείνοντας με 25 πόντους και ένα εντυπωσιακό 12/12 στις βολές.

Ο Φόρεστ πρόσθεσε 20 πόντους στην επίθεση του ΠΑΟΚ, ενώ ο Καλάθης σημείωσε 9 πόντους και μοίρασε 9 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία. Ωστόσο, τους κρισιμότερους πόντους τους σημείωσε ο Μπεν Μουρ, με τον Αμερικανό ψηλό να κάνει το φόλοου στα 0.9 δευτερόλεπτα για το φινάλε, δίνοντας τέλος στην επική μονομαχία των δύο ομάδων και υπογράφοντας τη νίκη του «δικεφάλου».

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit