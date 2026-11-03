Η άμυνα της ΑΕΚ κλειδώνει για τη Ρεάλ Μαδρίτης, σκέψεις για τις υπόλοιπες γραμμές

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για μια μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια και αποτελεί το 100ο ματς της ομάδας στο νέο της γήπεδο. Ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς φαίνεται να έχει καταλήξει στην αμυντική διάταξη, ενώ οι υπόλοιπες γραμμές της ενδεκάδας παραμένουν υπό εξέταση με πιθανές «μικρές προσαρμογές».

Ο αγώνας-πρόκληση και οι δηλώσεις Νίκολιτς

Η Ένωση έχει μπροστά της ένα φανταχτερό παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, το οποίο είναι και το 100ο ματς στο νέο της γήπεδο. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί ορόσημο για την ΑΕΚ, η οποία είναι αποφασισμένη να παρουσιαστεί ανταγωνιστική απέναντι στους αστέρες των Μερένχες και να προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμής, η ομάδα έχει συγκεντρώσει τους τρεις βαθμούς της πρεμιέρας στη διοργάνωση.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πριν από την τελευταία προπόνηση, έκανε λόγο για «μικρές προσαρμογές» στα πλάνα του. Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε επίσης ότι θα ήταν αφελές από την πλευρά της ΑΕΚ να αποφασίσει να παίξει tiki taka ποδόσφαιρο κόντρα σε μια ομάδα με την ποιότητα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η σίγουρη άμυνα και οι διαθέσιμοι παίκτες

Υπό το πρίσμα των δηλώσεων του προπονητή, μόνο η άμυνα θα πρέπει να θεωρείται στάνταρ από τις τρεις γραμμές της ενδεκάδας. Η μοναδική απουσία, η οποία είναι γνωστή από χθες, αφορά τον Ζοάο Μάριο. Όλοι οι άλλοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για τον Σέρβο τεχνικό, γεγονός που του δίνει αρκετές επιλογές.

Στην εστία, ο Μπρινιόλι αναμένεται να διατηρηθεί, παρά την επιστροφή του Στρακόσια στις προπονήσεις από χθες. Η λογική πίσω από αυτή την επιλογή είναι ότι ο Αλβανός διεθνής γκολκίπερ, παρότι αποτελεί τη νούμερο ένα επιλογή, προέρχεται από απουσία δύο μηνών. Όσον αφορά την τετράδα της άμυνας, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα αποτελούν τις γνωστές επιλογές, με τον Έλληνα διεθνή μπακ να παίρνει μέρος κανονικά στην τελευταία προπόνηση στην Allwyn Arena.

Σκέψεις για τον άξονα και την επίθεση

Το ερώτημα παραμένει σχετικά με το αν οι «μικρές προσαρμογές» που ανέφερε ο Νίκολιτς σημαίνουν αλλαγή σχηματισμού με τριάδα στον άξονα, κάτι που δεν είχε επιλέξει με τη Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία. Εναλλακτικά, μπορεί να διατηρηθεί το κλασικό 4-4-2, αλλά με μεγαλύτερη συνεκτικότητα ανασταλτικά.

Εφόσον ο Νίκολιτς επιλέξει τον κλασικό του σχηματισμό, τότε ο Αριάγκα διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα πλάι στον Μαρίν. Στις πλευρές, οι Μάγερ και Κοϊτά θα είναι οι επιλογές, ενώ στην επίθεση οι Γιόβιτς, Βάργκα και Ζίνι θα διεκδικήσουν τις δύο θέσεις.

Το ενδεχόμενο σφιχτού κέντρου και οι υποψηφιότητες

Αν ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεγε για πρώτη φορά φέτος ένα πιο σφιχτό κέντρο με τριάδα, τότε σε αυτή την περίπτωση θα ξεκινούσε ένας φορ, πιθανότατα ο Γιόβιτς. Στον παραπάνω σχηματισμό θα έμπαινε ένας επιπλέον παίκτης στον άξονα, με τον Κάιρινεν να βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για αυτή τη θέση.

Γενικότερα, ο Νίκολιτς «θόλωσε λίγο τα νερά» με τα όσα είπε, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι έχει σχεδόν το σύνολο του ρόστερ του διαθέσιμο από τους παίκτες της ευρωπαϊκής λίστας, κάτι που του δίνει ευελιξία στις τελικές του αποφάσεις για την ενδεκάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta