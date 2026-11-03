Ο Ντράγκαν Σάκοτα για το ματς της ΑΕΚ με τη Φάλκο: «Μόνο αν είμαστε όλοι μαζί»

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την τρίτη της αναμέτρηση στο Basketball Champions League, αντιμετωπίζοντας την Τετάρτη την ουγγρική Φάλκο Σομπατέλι. Ο προπονητής της ομάδας, Ντράγκαν Σάκοτα, έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει του κρίσιμου αγώνα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενότητα και σοβαρότητα, προκειμένου η ομάδα να βρεθεί στον σωστό δρόμο. Το παιχνίδι, που είναι προγραμματισμένο για τις 19:00, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία μετά τα τελευταία αποτελέσματα στον όμιλο.

Η σημασία της αναμέτρησης στην Ουγγαρία

Η «Ένωση» βρίσκεται ήδη στην Ουγγαρία για το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του BCL, όπου θα αναμετρηθεί με τη Φάλκο Σομπατέλι. Η αναμέτρηση αυτή, που διεξάγεται την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στις 19:00, έχει μεγάλη σημασία για την ελληνική ομάδα. Ο Ντράγκαν Σάκοτα δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «σ’ αυτό το σημείο, που βρισκόμαστε, κάθε αναμέτρηση έχει για εμάς μεγάλη σημασία».

Η αξία του αγώνα ενισχύθηκε περαιτέρω μετά την ήττα της Αντβέρπ από τη Βίλπας, γεγονός που αναγνωρίζεται από όλο το κιτρινόμαυρο στρατόπεδο. Ο προπονητής της ΑΕΚ τόνισε ότι, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, η ομάδα πρέπει να δείχνει σοβαρότητα, παρότι δυστυχώς τα προβλήματα δεν την εγκαταλείπουν.

Το μήνυμα του Ντράγκαν Σάκοτα για συσπείρωση

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε ιδιαίτερα στην ενότητα της ομάδας, δηλώνοντας πως «μόνο αν είμαστε όλοι μαζί και μέσα από τα ματς θα οδηγηθούμε προς το σωστό δρόμο». Αυτό το μήνυμα αποτελεί κεντρικό άξονα της προσέγγισής του ενόψει του απαιτητικού αγώνα στην Ουγγαρία.

Ο προπονητής ζήτησε από τους παίκτες του να είναι προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν κάθε κατάσταση και να φτάσουν στον στόχο. Η φιλοσοφία του επικεντρώνεται στην ομαδική προσπάθεια και την αφοσίωση, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να προκύπτουν, με τη σοβαρότητα και τη συγκέντρωση να θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχία.

Η κατάσταση του ρόστερ της ΑΕΚ

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει στη διάθεσή του τους Λάντερς Νόλεϊ και Ντέρικ Γουίλιαμς, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση. Η παρουσία τους αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα στο κρίσιμο παιχνίδι της Τετάρτης.

Ωστόσο, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει και μία σημαντική απουσία, καθώς ο Γάιος Σκορδίλης δεν ταξίδεψε με την αποστολή. Ο παίκτης ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο. Αυτή η απουσία προστίθεται στα προβλήματα που, όπως δήλωσε ο Σάκοτα, δεν εγκαταλείπουν την ομάδα, καθιστώντας ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για συσπείρωση.

Η αντίπαλος: Φάλκο Σομπατέλι, μια υπολογίσιμη δύναμη

Ο Ντράγκαν Σάκοτα αναφέρθηκε εκτενώς και στην αντίπαλο της ΑΕΚ, τη Φάλκο Σομπατέλι, χαρακτηρίζοντάς την ως μία υπολογίσιμη ομάδα. Η Φάλκο είναι η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας και έχει δείξει τις δυνατότητές της και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, φτάνοντας στα ημιτελικά του FIBA Eurocup την περασμένη περίοδο.

Ο προπονητής της ΑΕΚ επισήμανε ότι η Φάλκο διαθέτει μεγάλο αριθμό παικτών που αγωνίζονται πολλά χρόνια μαζί, κάτι που συμβάλλει στη συνοχή και την ομοιογένειά της. Επιπλέον, η ομάδα έχει τον ίδιο προπονητή, γεγονός που της επιτρέπει να διατηρεί τη δική της φιλοσοφία λειτουργίας. Ο Σάκοτα περιέγραψε το παιχνίδι ως «ματς υψηλών απαιτήσεων» και τόνισε την ανάγκη για προετοιμασία.

Προετοιμασία και στόχοι της «Ένωσης»

Η ΑΕΚ, έχοντας πλήρη επίγνωση της δυσκολίας του αγώνα, έχει προετοιμαστεί εντατικά. Η προπόνηση στην έδρα της Φάλκο το απόγευμα της Τρίτης ήταν μέρος αυτής της προετοιμασίας, με στόχο την καλύτερη δυνατή προσαρμογή στις συνθήκες. Το κιτρινόμαυρο στρατόπεδο μετράει πλέον αντίστροφα για την έναρξη του κρίσιμου παιχνιδιού της 3ης αγωνιστικής.

Ο στόχος της «Ένωσης» είναι σαφής: να φύγει με το «διπλό» από την Ουγγαρία. Για να επιτευχθεί αυτό, ο Ντράγκαν Σάκοτα υπογράμμισε την ανάγκη να είναι η ομάδα «προετοιμασμένη για ν’ αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση και να φτάσουμε στο στόχο». Η ενότητα και η προσήλωση αποτελούν τα κλειδιά για την επιτυχία σε αυτή την απαιτητική ευρωπαϊκή αναμέτρηση του Basketball Champions League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko