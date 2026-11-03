Βόλος και Πανσερραϊκός καλούνται να επιστρέψουν 1,5 εκατ. ευρώ στο δημόσιο για υπόθεση χειραγώγησης αγώνων

Βαριές οικονομικές συνέπειες επιφέρει για τις ΠΑΕ Βόλος και Πανσερραϊκός η υπόθεση χειραγώγησης αγώνων, καθώς οι δύο σύλλογοι καλούνται να επιστρέψουν στο δημόσιο το συνολικό ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Η εξέλιξη αυτή προκύπτει μετά την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, η οποία απέρριψε τις προσφυγές των δύο ομάδων, διατηρώντας τις ποινές αφαίρεσης βαθμών που τους είχαν επιβληθεί.

Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων

Η Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) απέρριψε τις προσφυγές που είχαν καταθέσει οι ΠΑΕ Βόλος και Πανσερραϊκός. Η απόφαση αυτή διατηρεί σε ισχύ τις αρχικές ποινές αφαίρεσης βαθμών που είχαν επιβληθεί στους δύο συλλόγους. Συγκεκριμένα, ο Βόλος διατηρεί την ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών, ενώ ο Πανσερραϊκός την ποινή αφαίρεσης τεσσάρων βαθμών.

Οι ποινές αυτές σχετίζονται με την υπόθεση χειραγώγησης δύο συγκεκριμένων αναμετρήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Οι αγώνες αυτοί διεξήχθησαν στο πλαίσιο των playouts της Stoiximan Super League κατά την αγωνιστική περίοδο 2024/25. Η τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για χειραγώγηση αγώνων, η οποία συνοδεύεται από ποινή αφαίρεσης βαθμών, αποτελεί το βασικό λόγο για τις οικονομικές προεκτάσεις της υπόθεσης.

Κρατική χρηματοδότηση και υποχρέωση επιστροφής

Οι δύο ΠΑΕ, Βόλος και Πανσερραϊκός, είχαν λάβει το 2025 κρατική χρηματοδότηση, η οποία προέρχεται από τα έσοδα της φορολόγησης των κερδών των παικτών του στοιχήματος. Κάθε μία από τις δύο ομάδες είχε εισπράξει το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από αυτή τη χρηματοδότηση. Ωστότε, η τελεσίδικη καταδίκη για χειραγώγηση αγώνων αλλάζει τα δεδομένα.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, σε περιπτώσεις τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για χειραγώγηση αγώνων, όταν αυτή συνοδεύεται από ποινή αφαίρεσης βαθμών, ο εμπλεκόμενος σύλλογος υποχρεούται να επιστρέψει το 50% της χρηματοδότησης που είχε λάβει. Με βάση αυτή τη διάταξη, ο Βόλος και ο Πανσερραϊκός καλούνται να επιστρέψουν από 750.000 ευρώ ο καθένας, με το συνολικό ποσό που πρέπει να επιστραφεί στο δημόσιο να ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Ο τρόπος επιστροφής για τον Βόλο

Για την ΠΑΕ Βόλος, η διαδικασία επιστροφής του ποσού των 750.000 ευρώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω παρακράτησης. Συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο ποσό προβλέπεται να παρακρατηθεί από τη χρηματοδότηση που ο σύλλογος πρόκειται να λάβει από τα έσοδα του στοιχήματος. Η εν λόγω χρηματοδότηση αναμένεται να χορηγηθεί στις αρχές του έτους 2027.

Ο τρόπος επιστροφής για τον Πανσερραϊκό

Διαφορετική είναι η κατάσταση όσον αφορά την ΠΑΕ Πανσερραϊκός, καθώς ο σύλλογος αγωνίζεται πλέον στη Super League 2. Ο Πανσερραϊκός αναμένεται να εισπράξει ένα ποσό περίπου 250.000 ευρώ ως χρηματοδότηση. Το σύνολο αυτής της χρηματοδότησης προβλέπεται να παρακρατηθεί από το οφειλόμενο ποσό των 750.000 ευρώ.

Η διαδικασία κάλυψης του υπολοίπου της οφειλής θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν ποσά που θα δικαιούται ο σύλλογος στο μέλλον, μέσω της κρατικής χρηματοδότησης, θα παρακρατούνται μέχρι να καλυφθεί πλήρως το συνολικό ποσό των 750.000 ευρώ που οφείλει ο Πανσερραϊκός.

Με πληροφορίες από: Athletiko