Η Μύκονος επικράτησε της Οραντέα και διατήρησε το αήττητο στο FIBA Europe Cup

Η ομάδα μπάσκετ της Μυκόνου συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στο FIBA Europe Cup, κατακτώντας μία ακόμα νίκη. Επικράτησε της Οραντέα με σκορ 89-79, διατηρώντας έτσι το αήττητο σερί της στη διοργάνωση. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με τη Μύκονο να μετρά πλέον πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Το αήττητο σερί και η κυριαρχία

Η Μύκονος επιβεβαίωσε για μία ακόμα φορά την εξαιρετική της φόρμα, καθώς η νίκη επί της Οραντέα ήταν η πέμπτη συνεχόμενη στο FIBA Europe Cup. Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου παρουσιάστηκε ασταμάτητη, δείχνοντας σταθερά σημάδια βελτίωσης και αποτελεσματικότητας σε κάθε παιχνίδι.

Η επικράτηση αυτή ενισχύει τη θέση της Μυκόνου στη διοργάνωση, καθώς παραμένει η μοναδική ομάδα με απόλυτο ρεκόρ. Η ικανότητά της να διαχειρίζεται τις αναμετρήσεις και να βρίσκει λύσεις στα κρίσιμα σημεία αποτελεί βασικό στοιχείο της επιτυχίας της μέχρι στιγμής.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Οραντέα να δείχνει καλύτερη εικόνα στο παρκέ. Εκμεταλλευόμενη τα λάθη της Μυκόνου, η φιλοξενούμενη ομάδα κατάφερε να αποκτήσει ένα διψήφιο προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά, φτάνοντας το σκορ στο 6-16 στο έβδομο λεπτό της αναμέτρησης.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η κατάσταση άλλαξε άρδην. Η νησιωτική ομάδα βελτίωσε σημαντικά την αμυντική της λειτουργία, ενώ ταυτόχρονα βρήκε λύσεις στην επίθεση. Αυτή η αλλαγή στην απόδοση επέτρεψε στη Μύκονο να μειώσει τη διαφορά στον έναν πόντο, με το ημίχρονο να κλείνει στο 36-37.

Μετά την ανάπαυλα, οι άμυνες κυριάρχησαν έναντι των επιθέσεων και για τις δύο ομάδες. Το σκορ παρέμενε κοντά, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» καθ' όλη τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου, χωρίς καμία να μπορεί να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα.

Το καθοριστικό τελευταίο δεκάλεπτο

Η κρίσιμη στιγμή του αγώνα ήρθε στην τελευταία περίοδο. Η Μύκονος «πάτησε γκάζι» και ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι. Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ, βρίσκοντας ρυθμό και εκτελώντας με ακρίβεια.

Αυτή η ανώτερη απόδοση επέτρεψε στη Μύκονο να αποκτήσει ένα διψήφιο προβάδισμα, φτάνοντας το σκορ στο 84-72 στο 39ο λεπτό. Στη συνέχεια, διαχειρίστηκε αποτελεσματικά τα τελευταία λεπτά του αγώνα, εξασφαλίζοντας τη νίκη και πανηγυρίζοντας την πέμπτη της επιτυχία στη διοργάνωση.

Η νίκη της Μυκόνου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εξαιρετική της εμφάνιση στο τελευταίο δεκάλεπτο, όπου κατάφερε να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της και να «καθαρίσει» το παιχνίδι.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Από την πλευρά της Μυκόνου, ξεχώρισε ο Ντέβιν Κάναντι, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας του και MVP της αναμέτρησης. Ο Κάναντι ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 21 πόντους, ενώ συνέβαλε επίσης με 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση της ομάδας του.

Για την ομάδα της Οραντέα, ο καλύτερος παίκτης των ηττημένων ήταν ο Τζέφερσον. Ο Τζέφερσον σημείωσε 16 πόντους και μοίρασε 10 ασίστ, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του ανταγωνιστική απέναντι στην ασταμάτητη Μύκονο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta