Ο ΕΟΚΑΝ συμμετέχει στην allwyn Marathon EXPO για την ενημέρωση του αθλητικού κοινού

Ο Ελληνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) ανακοίνωσε την παρουσία του στην allwyn Marathon EXPO, η οποία θα διεξαχθεί στο εκθεσιακό κέντρο του Κλειστού Γηπέδου Ταε κβο Ντο Φαλήρου. Η συμμετοχή του Οργανισμού έχει ως κύριο σκοπό την ενημέρωση του αθλητικού κοινού σχετικά με το ντόπινγκ και την προαγωγή του καθαρού αθλητισμού. Η έκθεση θα ανοίξει τις πύλες της από τις 4 έως και τις 7 Νοεμβρίου του 2026.

Η παρουσία του ΕΟΚΑΝ στην έκθεση allwyn Marathon EXPO

Ο ΕΟΚΑΝ θα βρίσκεται στο Κλειστό Γήπεδο Ταε κβο Ντο Φαλήρου, στο πλαίσιο της allwyn Marathon EXPO, ενός σημαντικού γεγονότος για τον αθλητικό κόσμο. Η συμμετοχή αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης και συνεχούς προσπάθειας του Οργανισμού να φέρει σε επαφή την αθλητική κοινότητα με τις αρχές του «Ευ αγωνίζεσθαι» και την ανάγκη για έναν αθλητισμό απαλλαγμένο από απαγορευμένες ουσίες.

Το εκθεσιακό κέντρο θα φιλοξενήσει την allwyn Marathon EXPO για τέσσερις ημέρες, ξεκινώντας από τις 4 Νοεμβρίου και ολοκληρώνοντας τις εργασίες της στις 7 Νοεμβρίου του έτους 2026. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, ο ΕΟΚΑΝ θα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει απευθείας με τους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες της έκθεσης.

Στόχοι ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Η παρουσία του ΕΟΚΑΝ στην allwyn Marathon EXPO εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων που αποσκοπούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στον αθλητισμό. Βασικός στόχος είναι η διάχυση πληροφοριών γύρω από ζητήματα που σχετίζονται με τον καθαρό αθλητισμό, την πρόληψη της χρήσης ουσιών που βρίσκονται στον κατάλογο των απαγορευμένων, καθώς και την ενίσχυση του πνεύματος του «Ευ αγωνίζεσθαι».

Μέσα από αυτή τη συμμετοχή, ο Ελληνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ επιδιώκει να ενδυναμώσει την κατανόηση των κινδύνων που εγκυμονεί το ντόπινγκ για την υγεία των αθλητών και την ακεραιότητα του αθλήματος. Η συνεχής ενημέρωση θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση των αρχών της ισότητας και της ηθικής στον αθλητικό χώρο.

Τι θα βρουν οι επισκέπτες στο περίπτερο του ΕΟΚΑΝ

Οι επισκέπτες της allwyn Marathon EXPO θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το περίπτερο Νο 126 του ΕΟΚΑΝ. Εκεί, θα τους δοθεί η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με εκπροσώπους του Οργανισμού και να λάβουν εξειδικευμένες πληροφορίες. Το περίπτερο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τις δράσεις και τους στόχους του ΕΟΚΑΝ.

Στο περίπτερο, οι αθλητές, οι προπονητές, οι φίλαθλοι, αλλά και όλοι οι φίλοι του αθλητισμού, θα μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της καταπολέμησης του ντόπινγκ. Η παρουσία του προσωπικού του ΕΟΚΑΝ θα εξασφαλίσει την άμεση απάντηση σε ερωτήματα και την παροχή χρήσιμου υλικού.

Το μήνυμα για τον καθαρό αθλητισμό

Ο ΕΟΚΑΝ απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους αθλητές, προπονητές, φιλάθλους και φίλους του αθλητισμού να επισκεφθούν το περίπτερό του. Η πρόσκληση αυτή έχει ως στόχο τη συλλογική συμβολή στη διάδοση ενός σημαντικού μηνύματος, το οποίο συνοψίζεται στη φράση: «Παίξε καθαρά - Κέρδισε αληθινά».

Αυτό το μήνυμα αποτελεί τον πυρήνα της φιλοσοφίας του ΕΟΚΑΝ και υπογραμμίζει την αξία της ακεραιότητας και της ηθικής στον αθλητισμό. Η ενεργός συμμετοχή του κοινού στη διάδοση αυτού του μηνύματος κρίνεται απαραίτητη για την ενίσχυση των προσπαθειών του Οργανισμού και τη δημιουργία ενός υγιούς αθλητικού περιβάλλοντος.

Οι δηλώσεις του Διοικητή του ΕΟΚΑΝ

Ο Διοικητής του ΕΟΚΑΝ, Δρ. Γρηγόρης Λέων, προέβη σε δήλωση σχετικά με τη συμμετοχή του Οργανισμού στην allwyn Marathon EXPO. Ο Δρ. Λέων τόνισε ότι η παρουσία τους στην έκθεση αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία για να έρθουν σε άμεση επαφή με την αθλητική κοινότητα της χώρας. Μέσω αυτής της επαφής, ο ΕΟΚΑΝ επιδιώκει να αναδείξει, για ακόμη μία φορά, τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει στην προάσπιση του καθαρού αθλητισμού.

Σύμφωνα με τον Διοικητή, η συνεχής επικοινωνία με τους αθλητές και τους φορείς του αθλητισμού είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού. Η allwyn Marathon EXPO προσφέρει ένα ιδανικό βήμα για την ενίσχυση αυτής της επικοινωνίας και την περαιτέρω εδραίωση της δέσμευσης του ΕΟΚΑΝ για έναν αθλητισμό χωρίς ντόπινγκ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta