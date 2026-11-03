Ενδεχόμενη επιστροφή του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στη Λίβερπουλ τον Ιανουάριο

Ένα ισπανικό δημοσίευμα φέρνει στο προσκήνιο την πιθανότητα ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ να επιστρέψει σύντομα στη Λίβερπουλ. Ο Βρετανός μπακ, ο οποίος αποχώρησε από τους «Κόκκινους» το 2025 για να ενταχθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης, φαίνεται πως δεν διανύει την καλύτερη περίοδο στην Ισπανία. Η Λίβερπουλ φέρεται να έχει βολιδοσκοπήσει την περίπτωση του 28χρονου ποδοσφαιριστή, εξετάζοντας το ενδεχόμενο απόκτησής του τον Ιανουάριο, αρχικά με τη μορφή δανεισμού.

Η πορεία του Αλεξάντερ-Άρνολντ στην εποχή Κλοπ

Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ αποτέλεσε ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα κατά τη διάρκεια της εποχής του Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ. Η παρουσία του στην ομάδα ήταν καθοριστική, συμβάλλοντας σε πολλές επιτυχίες των «Κόκκινων» και κερδίζοντας την αγάπη των οπαδών.

Ωστόσο, το 2025, ο ποδοσφαιριστής πήρε την απόφαση να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ, προκαλώντας στενοχώρια σε εκατομμύρια οπαδούς της ομάδας. Η επιλογή του να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία, για λογαριασμό της Ρεάλ Μαδρίτης, θεωρήθηκε τότε από πολλούς οπαδούς ως «προδοσία» προς τον σύλλογο, με τον τρόπο της αποχώρησής του να μην είναι ο καλύτερος.

Η δύσκολη περίοδος στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου

Ενάμιση χρόνο μετά τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ αντιμετωπίζει δυσκολίες στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Η αγωνιστική του παρουσία δεν είναι αυτή που θα περίμενε κανείς, καθώς έχει παραγκωνιστεί από την ενδεκάδα της ισπανικής ομάδας.

Συγκεκριμένα, οι Βαλβέρδε και Ντάμφρις έχουν περιορίσει σημαντικά τον χρόνο συμμετοχής του Βρετανού μπακ. Φέτος, ο Αλεξάντερ-Άρνολντ έχει καταγράψει μόλις οκτώ συμμετοχές, γεγονός που υποδηλώνει την περιορισμένη του παρουσία στα πλάνα του προπονητή.

Το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ και το σενάριο δανεισμού

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Λίβερπουλ φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του πρώην παίκτη της. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει το Cadena SER, στο Μέρσεϊσαϊντ έχουν ήδη βολιδοσκοπήσει το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλεξάντερ-Άρνολντ στην ομάδα.

Το σενάριο που εξετάζεται είναι η απόκτησή του τον Ιανουάριο, αρχικά με τη μορφή δανεισμού. Η Λίβερπουλ αναζητά έναν παίκτη που θα μπορούσε να προσφέρει τον χρόνο συμμετοχής που ζητά ο Βρετανός μπακ, και μια επιστροφή στο Άνφιλντ φαντάζει ως μια πιθανή λύση.

Οικονομικά δεδομένα και ο παράγοντας Μπέλιγχαμ

Ένα από τα ζητήματα που ανακύπτουν στην περίπτωση μιας πιθανής μεταγραφής είναι οι απολαβές του 28χρονου ποδοσφαιριστή. Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ λαμβάνει ετησίως πάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, στο Άνφιλντ είναι ξεκάθαρο πως υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα για να καλυφθούν οι απαιτήσεις του παίκτη. Από την πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης, οι Ίβηρες εμφανίζονται διστακτικοί. Ο δισταγμός τους δεν αφορά την αγωνιστική αξία του παίκτη, αλλά τη στενή σχέση του με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος διανύει μια εξαιρετική σεζόν. Οι «Μερένγκες» δεν θα ήθελαν να απομακρύνουν τον φίλο του από κοντά του, φοβούμενοι πιθανές επιπτώσεις στην απόδοση του Μπέλιγχαμ.

Η επιθυμία του παίκτη και η προοπτική της επιστροφής

Είναι σαφές πως και ο ίδιος ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ επιθυμεί να βρει ξανά τα πατήματά του και να αποκτήσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Η τρέχουσα κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν τον ικανοποιεί, και αναζητά μια λύση που θα τον βοηθήσει να επανέλθει σε υψηλό επίπεδο.

Μια ενδεχόμενη επιστροφή στο γήπεδο όπου μεγαλούργησε, το Άνφιλντ, θα μπορούσε να αποδειχθεί ευεργετική για τον ίδιο. Παρά το γεγονός ότι η αποχώρησή του δεν έγινε με τον καλύτερο τρόπο και οι οπαδοί της Λίβερπουλ είχαν θεωρήσει τότε πως πρόδωσε τον σύλλογο, η προοπτική να ξαναβρεί τον ρυθμό του στην πρώην του ομάδα παραμένει ανοιχτή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta