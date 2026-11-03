Ο Καλαϊτζάκης για την αγωνιστική κατάσταση του Παναθηναϊκού ενόψει Ρεάλ

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα διεξαχθεί στις 4 Νοεμβρίου, στις 21:45. Ο παίκτης των «πρασίνων» τόνισε ότι η ομάδα του δεν παίζει το μπάσκετ που επιθυμεί αυτή την περίοδο, σε αντίθεση με την αρχή της σεζόν. Η αποστολή του Παναθηναϊκού ταξιδεύει στη Μαδρίτη με 13 παίκτες για τον δύσκολο αγώνα.

Η τρέχουσα αγωνιστική κατάσταση του Παναθηναϊκού

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης αναφέρθηκε στην τρέχουσα περίοδο που διανύει ο Παναθηναϊκός, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Γενικά, βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία δεν παίζουμε το μπάσκετ που θέλουμε. Δεν είμαστε ο Παναθηναϊκός που ήμασταν στις πρώτες αγωνιστικές». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μια τέτοια κατάσταση είναι φυσιολογική για μια μεγάλη σεζόν.

Ο παίκτης υπογράμμισε την ανάγκη η ομάδα να πιστέψει στις δυνατότητές της, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στις νίκες. Παρά τις διακυμάνσεις στην απόδοση, ο Καλαϊτζάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ομάδα μπορεί να βρει ξανά τον ρυθμό της και να πετύχει τους στόχους της.

Η σημασία της αμυντικής προσέγγισης

Σχετικά με το αν η άμυνα μπορεί να δώσει ώθηση στην επίθεση, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης εξήγησε τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η ομάδα. Όπως ανέφερε, όταν αντιμετωπίζεις μια ομάδα με μεγάλη ατομική ποιότητα, ειδικά στην EuroLeague, είναι πολύ δύσκολο να την περιορίσεις πλήρως. Ωστόσο, τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να παίξει καλή άμυνα, να είναι επιθετικός αμυντικά, να ανακτά την κατοχή και να επιστρέφει γρήγορα στην άμυνα, ώστε να μην επιτρέπει εύκολα καλάθια.

Ο Καλαϊτζάκης θεωρεί ότι αυτή η αμυντική προσέγγιση αποτελεί τη βάση για να βρει ξανά η ομάδα τον ρυθμό της και στην επίθεση. Δήλωσε επίσης ότι οι διακυμάνσεις στην απόδοση, με την ομάδα να ανεβάζει ή να κατεβάζει ταχύτητα, είναι φυσιολογικές και δεν αποτελούν πρόβλημα που να επηρεάζει βαθιά την ψυχολογία των παικτών. Η πίστη στις δυνατότητες της ομάδας παραμένει ισχυρή.

Η φόρμα της Ρεάλ Μαδρίτης και η αντιμετώπισή της

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης αναφέρθηκε και στην αγωνιστική φόρμα της Ρεάλ Μαδρίτης, χαρακτηρίζοντάς την ως εξαιρετική. Η ισπανική ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και παίζει πολύ καλό μπάσκετ το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα, ο παίκτης του Παναθηναϊκού σχολίασε το ενδεχόμενο να θεωρούνται οι «πράσινοι» ξεγραμμένοι λόγω της φόρμας της Ρεάλ.

«Ξεγραμμένους; Μέχρι πριν μια εβδομάδα, πριν το ματς με την Εφές ήμασταν πρώτοι. Ακόμα είμαστε», δήλωσε ο Καλαϊτζάκης, εκφράζοντας την πεποίθηση της ομάδας. Υπενθύμισε ότι ο Παναθηναϊκός έχει αντιμετωπίσει τη Ρεάλ αρκετές φορές, έχοντας παίξει ήδη δύο φορές απέναντί της και κερδίζοντάς την δύο φορές την περσινή σεζόν. Αν και η Ρεάλ έχει κάποιες απουσίες, παραμένει μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, όπως τόνισε.

Ο στόχος της νίκης στη Μαδρίτη

Παρά την αναγνώριση της δυσκολίας του αγώνα, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ξεκαθάρισε την πρόθεση του Παναθηναϊκού. «Γνωρίζουμε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όμως πηγαίνουμε στη Μαδρίτη να διεκδικήσουμε τη νίκη», δήλωσε ο παίκτης.

Η ομάδα αισθάνεται καλά, παρά την περίοδο που δεν αποδίδει στο επιθυμητό επίπεδο, και παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της. Η πίστη στις δυνάμεις της και η θέληση για επιστροφή στις επιτυχίες αποτελούν τα βασικά στοιχεία που θα συνοδεύσουν τον Παναθηναϊκό στην αναμέτρηση της EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta