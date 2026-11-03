Νίκολιτς: «Να βάλουμε φωτιά στις εξέδρες, αφελές να παίξουμε τίκι τάκα με τη Ρεάλ» – Ενημέρωση για Ρότα και Ζοάο

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση, καθώς αύριο το βράδυ, στις 4 Νοεμβρίου και ώρα 19:45, θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Allwyn Arena. Η αναμέτρηση εντάσσεται στην τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο προπονητής της «Ένωσης», Μάρκο Νίκολιτς, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, αναλύοντας την προσέγγιση της ομάδας του και δίνοντας πληροφορίες για την κατάσταση των παικτών.

Η μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου καλωσορίζοντας τους δημοσιογράφους και υπογραμμίζοντας τη σημασία του αγώνα. Όπως ανέφερε, μετά την κλήρωση πριν από δύο μήνες, όλοι μιλούσαν για αυτή την αναμέτρηση. Η ΑΕΚ φιλοξενεί «ίσως τη μεγαλύτερη ομάδα στον ποδοσφαιρικό κόσμο, τη Ρεάλ, με καταπληκτικούς παίκτες, αστέρες του ποδοσφαίρου και έναν μεγάλο προπονητή».

Ο αγώνας αποκτά επιπλέον συμβολική σημασία, καθώς θα είναι η 100ή αναμέτρηση της ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο, την Allwyn Arena. Ο προπονητής τόνισε πως θα υπάρχει ενθουσιασμός και πως η πρόκληση είναι μεγάλη, με στόχο η ομάδα να είναι ανταγωνιστική απέναντι σε έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο.

Η φιλοσοφία και η προσέγγιση του Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκαθάρισε πως η ΑΕΚ δεν πρέπει να είναι αφελής, πιστεύοντας ότι μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο «τίκι τάκα» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αντιθέτως, ζήτησε από τους παίκτες του να βγάλουν την προσωπικότητά τους, να τρέξουν και να δείξουν ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο. «Αυτό το γήπεδο έχει μια μαγεία», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Να προκαλέσουμε αυτή τη μαγεία να βγει με τη στάση μας και να βάλουμε φωτιά στις εξέδρες. Έτσι θα ελπίζουμε σε καλό αποτέλεσμα».

Ο προπονητής υπογράμμισε ότι η ομάδα αξίζει να βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο και ότι το ελληνικό πρωτάθλημα αποτελεί προτεραιότητα, καθώς μέσω αυτού η ΑΕΚ κέρδισε τη συμμετοχή της στο Champions League. Ο Νίκολιτς εξέφρασε την εμπιστοσύνη του σε όλους τους παίκτες, τονίζοντας ότι σε μια δύσκολη περίοδο γεμάτη προκλήσεις, η ομάδα θα αξιοποιήσει αυτή την περίοδο.

Η εξέλιξη της ΑΕΚ και οι προκλήσεις

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στη διδακτική διαδικασία που ξεκίνησε για την ΑΕΚ πριν από 14 με 15 μήνες, όταν η ομάδα ερχόταν από μια περίοδο χωρίς νίκη σε ντέρμπι. Σταδιακά, όπως είπε, χτίστηκε κάτι, με αποτέλεσμα η ομάδα να εξελίσσεται και να ανεβαίνει βήμα βήμα ως περιβάλλον και ως οργανισμός. Αυτή η πορεία οδήγησε στην είσοδο στο Conference League και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο προπονητής αναγνώρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να παίζει η ομάδα ντέρμπι και ταυτόχρονα αγώνες με ομάδες όπως η Σίτι και η Ρεάλ σε μικρό χρονικό διάστημα. Ωστόσο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον αγώνα, θεωρώντας το καθήκον της ομάδας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Δήλωσε επίσης ότι δουλειά του είναι να προστατεύσει τον σύλλογο και ότι σιχαίνεται να χάνει, φέρνοντας ως παράδειγμα το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ιατρική ενημέρωση για τους παίκτες

Σχετικά με την κατάσταση των παικτών, ο Μάρκο Νίκολιτς παρείχε πλήρη ιατρική ενημέρωση. Ο Λάζαρος Ρότα είναι έτοιμος για την προπόνηση της ημέρας και ο προπονητής ελπίζει ότι θα μπορέσει να συμβάλει στην αυριανή αναμέτρηση. Για τον Ζοάο, ο Νίκολιτς ανέφερε ότι είναι κλινήρης λόγω πνευμονίας και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι είναι ισχυρός και σύντομα θα επιστρέψει.

Τέλος, ο Στρακόσια έχει γυρίσει και βρίσκεται ξανά με την ομάδα. Ο προπονητής επανέλαβε την εμπιστοσύνη του στο σύνολο των παικτών του, τονίζοντας ότι έχει περάσει μεγαλύτερες δυσκολίες στο παρελθόν χωρίς να γκρινιάζει ή να ψάχνει δικαιολογίες. Όπως δήλωσε, όλοι οι παίκτες θα χρειαστούν μέσα στη σεζόν και πρέπει να είναι έτοιμοι όταν κληθούν να αγωνιστούν.

Με πληροφορίες από: Athletiko